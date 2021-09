毒魔血戰大屠殺│反派誕生完整片段率先曝光　破壞監獄兼殘殺獄警

粉絲期待已久,由安地索堅斯(Andy Serkis)執導、湯哈迪(Tom Hardy)、活地夏里遜(Woody Harrelson)及米雪威廉絲(Michelle Williams)主演的《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage)即將上映,而PlayStation近日率先公開了「大屠殺」(Carnage)誕生的完整片段。



活地夏里遜飾演的Cletus Kasady在《毒魔》片尾片段登場。(《毒魔》劇照)

《毒魔:血戰大屠殺》的故事延續《毒魔》的片尾片段,當時成為自由記者的Eddie Brock來到監獄,探訪一名指名道姓要見他的重刑犯Cletus Kasady,並跟Eddie Brock表示他會在逃出監獄後進行「大屠殺」。

活地夏里遜飾演反派「大屠殺」。(《毒魔:血戰大屠殺》劇照)

近日PlayStation YouTube頻道率先公開了Cletus Kasady變成「大屠殺」的足本影片。從這條長約4分鐘的影片見到,因各種謀殺案而被判死刑的Cletus Kasady被注射毒藥。然而執行死刑的過程並不順利,Cletus Kasady體內的「大屠殺」共生體開始對抗毒藥,當時Cletus Kasady說了一句:「邪惡的東西要來了。」之後「大屠殺」開始從Cletus Kasady體內爆出,最後變成完整的「大屠殺」。在完成變身後,「大屠殺」在監獄大肆破壞,並殺死看守者。在場的囚犯歡呼,之後「大屠殺」從監獄逃出來。