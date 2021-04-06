【哥斯拉大戰金剛】更多刪減細節曝光　章子怡與另一女星戲份全刪

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-04-06 18:00

「怪獸宇宙」第四部作品《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong）叫好叫座，雖然全球仍受到新冠肺炎疫情影響，但暫時收近3億美元全球票房，可謂相當不俗的成績。然而近日導演Adam Wingard透露，其實他把不少材料留在剪片房，更揚言有一個片長5小時的導演版。

《哥斯拉大戰金剛》叫好叫座，電影全球收近3億美元票房。（《哥斯拉大戰金剛》劇照）

導演Adam Wingard早前接受外國傳媒《GamesRadar+》，談到不少關於電影鮮為人知的幕後秘聞，當時導演曾表示為了使電影片長少於兩小時，被迫刪走大部份人類的劇情：「我喜歡片長少於2小時的電影，如果片長超過2小時，你需要一個很好的原因。」他更表示不會因為新增多1小時，而有更多的怪獸決鬥場面：「你需要用至少1小時來介紹這群怪獸。」

導演稱為了把電影控制在兩小時內，於是被迫刪走了不少劇情。（《哥斯拉大戰金剛》劇照）

近日導演再度透露，確實剪走了不少人類角色，當中包括在上集《哥斯拉II：王者巨獸》（Godzilla: King of the Monsters）一人分演兩角的章子怡及新加入劇組的英國女演員Jessica Henwick。導演還表示，在戲中飾演君主計劃局長Guillermin的Lance Reddick原本有更大發揮。

在戲中飾演君主計劃局長Guillermin的Lance Reddick原本有更大發揮。（《哥斯拉大戰金剛》劇照）

導演Adam Wingard稱：「起初飾演君主計劃局長的Lance Reddick有更大發揮，他負責統籌這個組織。這場景原定在早段出現，他們身在一個大會議室內，並在此商討任務。他的角色更為重要，但最終我們不需要這場景，我們在後製時改變了故事的細節，所以刪減了這幕。」最終Lance Reddick變成了客串演出：「這是有趣的客串，他的名字在片尾出現，這是他合約的一部份。他演出依舊有趣，皆因他在電影開首出現，說了三至四句對白。」

因為君主計劃的會議片段留在剪片房，這或導致在《哥斯拉II：王者巨獸》飾演君主計劃博士的章子怡的戲份遭全部刪走。（《哥斯拉II：王者巨獸》劇照）

雖然導演Adam Wingard在較早前向《Den of Geek》表示，他有一個片長5小的版本，但他確信如今戲院版是終極版本，並指出不會存在導演版：「我可以肯定，我有足夠的材料去製造一部片長5小時的電影。」