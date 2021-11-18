紮職2｜張繼聰密密做年拍8部戲：一直唔覺得香港電影已死

電影《紮職2》周四（18日）舉行開鏡儀式，張繼聰指今次角色是較沉默寡言的行動派，不為權位、只為搵錢與女友（衛詩雅飾）生活：「唔使點講嘢同喪打都幾有新鮮感。」提起今次的武術指導張文傑（German）大讚阿聰拍起打戲駕輕就熟，他就謙虛指：「啲武師係好叻，可以將一個唔係好識打嘅人拍到好好打，都幾好玩同體現熱血，雖然驚危險但能力上做到我都盡量親自做，盡量唔想用替身，大家都好努力做每一個鏡頭。」



張繼聰今次與黃宗澤、陳家樂飾演三兄弟，他指三人本來就熟稔，所以完全冇問題。（梁碧玲攝）

張繼聰今年可謂片約不斷，數數手指單年已拍了8部電影，加上角色多元化、相當有新鮮感：「年頭有《馬達·蓮娜》，又拍咗喜劇、比較嚴肅嘅社會議題、打戲⋯⋯」港產片的產量似乎又追回疫情前，阿聰指從不認同香港電影已死一說：「我心裡面一直唔覺得電影已死，只不過係經歷緊唔同階段，當然唔係經歷緊好順暢嘅時段，行業仍然好艱難，但我見到更多新導演、新演員、新編劇、新題材出現緊，所以唔好諗死唔死，而係喺自己範圍內每個細節都做好佢，演員就演好每個鏡頭。」