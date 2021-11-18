紮職2｜張文傑任武指讚張繼聰有潛質　恨拍愛情片：唔使打打殺殺

電影《紮職2》周四（18日）舉行開鏡儀式，身型魁梧的張文傑（German）今次演張繼聰、黃宗澤、陳家樂三兄弟的死對頭周圍搞事，更大爆陳家樂有段很慘的片場經歷：「有個鏡頭係我要不停摑佢，應該摑咗30巴左右，仲要係真摑嗰隻，家樂塊面腫晒，我都有少少唔好意思。」



張文傑今次更為電影擔任武術指導，新鮮之處在於：「我未拍過劈友、第一次，以前都係拍功夫、對打、鎗戰。」German對一場在尖沙咀拍攝的實景戲尤為深刻：「幾十人追斬三兄弟，睇返以前年代嘅劈友戲我覺得好爽，但去到現場拍都幾有難度又好大壓力，好多嘢要控制，拍返90年代場景又有好多嘢要避開。」German又大讚張繼聰身手不俗：「佢未拍呢套之前已經話想學下動作，但拍完又覺得，咦！呢個人得㗎喎！好知道點做、Power又夠。」

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提起German無論在《地產仔》、《怒火》等影視作品建立的硬漢形象深入民心，會否怕因此被限制戲路，他就指想做一個好演員：「始終每個角色都有唔同發揮，（憧憬拍唔同類型戲？）當然啦，都想拍愛情片，唔使成日打打殺殺、好攰。」German又指最想與Gigi（梁詠琪）拍對手戲。