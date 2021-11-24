《智齒》專訪｜劉雅瑟惡劣環境下求存　「收工全身是污水和泡麵」

近月香港電影的表現令人振奮，繼《媽媽的神奇小子》叫好叫座後，《梅艷芳》票房也大收3,000萬，而跟接上畫的《智齒》，口碑亦滿載，不少影迷視林家棟再奪影帝之作，但更令人刮目相看，是女主角劉雅瑟的演出，完全將觀眾情緒打得沉重見底。

雖然大家早在《麥路人》認識她，實情《智齒》是更早攝製，戲中尋求救贖的她，戲中所有人都可任意蹂躪她，一顆內疚感令她只好默默承受，全片的壓抑感過半來自劉雅瑟的演出。她，牽引住整部戲的情感狀態。

劉雅瑟飾演的王桃，在戲中沒一刻好受過，是個極悲慘角色。(《智齒》劇照)

劉雅瑟真人相當清秀，只是一直被角色的妝容一直遮蓋住。（英皇娛樂提供）

高壓下的3個月︰拍完大半年都走不出陰霾

看過《麥路人》和《智齒》，難免認為劉雅瑟是個悲慘代言人，直至接受《香港01》視像訪問時，第一次接觸她本人，卸下角色的沉重包袱，一份開懷親切的感覺從鏡頭展現出來。痛心的演出，令人看得心痛，以為劉雅瑟在看劇本時已經受不了。劉雅瑟︰「拍的時候未有劇本，只有大綱，不知道是那麼痛苦。」這個答案差點令人坐不穩，事實上劉雅瑟在拍攝時真的不覺悲情，因為角色曾犯下大錯，藥後駕駛撞到家棟戲中太太，導致成植物人，是一世也還不了的錯。「因為角色犯下這大錯，只好追求贖罪，就算要受苦，也默默忍受，包括家棟哥給我的傷都是應份的。」

劉雅瑟在《麥路人》中，由於要償還亡夫的債務，無家可歸只好跟女兒借宿麥當勞。（《麥路人》劇照）

電影拍了3個月，那份情緒足足陪伴自己3個月，拍攝時都有種不愉快感。「是有點影響的，拍完大半年都走不出自己的陰霾。王桃的存在就是一場悲劇，她是無親無故，獨自生活的一個人，但她活得不像一個人。沒有人關心她的生命，事實上社會也有很多這種邊緣人，從不被社會關注。」

「一抽離角色便覺得很嘔心」

《智齒》拍攝場景相當惡劣，垃圾處處，當中的垃圾有真有假，但大部分都是「渾然天成」，不過又因為這種惡劣感，令劉雅瑟更易投入角色。「拍攝過程不覺得痛苦，因為這種環境正好適合王桃，只要我投入這角色就會很適應這環境。但是一收工一抽離，我便覺得很嘔心，地上甚麼垃圾都有，身上有污水有泡麵，有時候還要下雨，環境更為惡劣。」環境有助入戲，在3個月以來的高壓生活下，去到結局一幕就能演出那份效果，為免劇透結局情節暫不披露，但那份崩潰是會令觀眾跟隨地痛。

角色王桃在戲中慘版強暴。(《智齒》劇照)

「結局一幕比較難忘，情緒很複雜，去到片場我都不知道應該要怎樣演，今天叫我再演我都找不回那份感覺。我花三個月時間去演這角色，已經融入當中，如果要形容我會說是絕望。」劉雅瑟在訪問中，特別想多謝家棟，「他在場啟發了我很多東西，很多火花都是他給我的，就算休息時聽到他向劇組發問問題，都是種學習。」另外，導演鄭保瑞對她也有所啟發。「他是我接觸過很少願意聽演員意見的導演，令我覺得演員可以參與創作是幸福的事，令我覺得自己不只是工具，難得跟角色融為一體。」

要這樣生活3個月去成就一個角色，令人敬佩，更令人敬佩是戲中所有廣東話對白，都是劉雅瑟親自演繹。「3個月來，盡量去學講，多讓我去說去聽，自小沒有學習廣東話的語境，最多機會接觸都是看周星馳電影，我亦愛看劉青雲、張家輝，只要是香港電影，我都會選看原聲，情緒表達比較直接。」