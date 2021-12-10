Emma Watson繼妙麗後再做魔法師？傳加入《奇異博士2》演呢個英雄

隨著Marvel《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）的即將上映，所有粉絲儼然把目光聚焦其英雄大作，但是漫威的另一部作品《奇異博士2》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）亦在此中傳出消息，指出「妙麗」愛瑪屈臣（Emma Watson）疑已加盟MCU飾演「Clea」。



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事實上，愛瑪屈臣有傳加入Marvel早在數月前便有消息，而這次根據外媒指出，儘管Marvel一向保密製作細節，不過愛瑪屈臣似乎加入了其出演陣容，並會在《奇異博士2》擔任「Clea」的角色。這位角色，在Marvel漫畫的頁面中是與奇異博士有著情史的女巫，是一位黑暗維度的繼承人，同時亦是奇異博士最為信賴的盟友之一。目前尚無更多細節透露。

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