Emma Watson繼妙麗後再做魔法師？傳加入《奇異博士2》演呢個英雄

隨著Marvel《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)的即將上映,所有粉絲儼然把目光聚焦其英雄大作,但是漫威的另一部作品《奇異博士2》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)亦在此中傳出消息,指出「妙麗」愛瑪屈臣(Emma Watson)疑已加盟MCU飾演「Clea」。



事實上,愛瑪屈臣有傳加入Marvel早在數月前便有消息,而這次根據外媒指出,儘管Marvel一向保密製作細節,不過愛瑪屈臣似乎加入了其出演陣容,並會在《奇異博士2》擔任「Clea」的角色。這位角色,在Marvel漫畫的頁面中是與奇異博士有著情史的女巫,是一位黑暗維度的繼承人,同時亦是奇異博士最為信賴的盟友之一。目前尚無更多細節透露。

