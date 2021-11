【奇異博士2】傳劇組將在洛杉磯進行6星期補拍　或牽涉重要場景

由班尼迪甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)及伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen)主演的《奇異博士2》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness),近日有外媒爆出,劇組即將在洛杉磯進行「大量新的拍攝」,更提到將涉及「重要的」補拍。



或者《奇異博士2》的額外拍攝與複雜的多重宇宙有關。(《蜘蛛俠:不戰無歸》劇照)

據《The Hollywood Reporter》報道,指出「奇異博士」班尼迪甘巴貝治將需要進行至少六星期的拍攝工作,而每周需要工作六天。目前除了確認了班尼迪甘巴貝治需要參與額外拍攝外,其他演員則未有公布是否需要參與今次的拍攝工作。

對於今次的補拍,有知情人士指實屬不罕見,指「額外補拍6星期直至年底,這或會是完全不同的電影」;然而也有消息指,這規模的補拍在業內相當普遍。再者,按Marvel Studios的處理手法,這次補拍實屬正常操作:「有其他Marvel電影宇宙的電影比《奇異博士2》的補拍工作還要多。」

由於Marvel Studios在上月曾宣布把《奇異博士2》的上映日期,由明年3月25日,延至同年5月6日,或因此有更多時間處理《奇異博士2》的額外補拍進度。