【奇異博士2】傳劇組將在洛杉磯進行6星期補拍　或牽涉重要場景

由班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）及伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）主演的《奇異博士2》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness），近日有外媒爆出，劇組即將在洛杉磯進行「大量新的拍攝」，更提到將涉及「重要的」補拍。



或者《奇異博士2》的額外拍攝與複雜的多重宇宙有關。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

據《The Hollywood Reporter》報道，指出「奇異博士」班尼迪甘巴貝治將需要進行至少六星期的拍攝工作，而每周需要工作六天。目前除了確認了班尼迪甘巴貝治需要參與額外拍攝外，其他演員則未有公布是否需要參與今次的拍攝工作。

對於今次的補拍，有知情人士指實屬不罕見，指「額外補拍6星期直至年底，這或會是完全不同的電影」；然而也有消息指，這規模的補拍在業內相當普遍。再者，按Marvel Studios的處理手法，這次補拍實屬正常操作：「有其他Marvel電影宇宙的電影比《奇異博士2》的補拍工作還要多。」

由於Marvel Studios在上月曾宣布把《奇異博士2》的上映日期，由明年3月25日，延至同年5月6日，或因此有更多時間處理《奇異博士2》的額外補拍進度。