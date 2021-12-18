黑豹2｜傳米高B佐敦回歸拍續集　唔係演Killmonger而係呢個英雄？

《黑豹2》（Black Panther: Wakanda Forever）已於今年 6 月底開拍，自查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）離世後，「黑豹」接班人就一直是外界關注的焦點。繼先前媒體報導Marvel有意找「疤古」（M'Baku）接任「黑豹」頭銜，現又有消息指出，米高·B·佐敦（Michael B. Jordan）飾演的反派「Killmonger」將以「幻影」回歸出演續集，消息一出引發影迷討論。



「Killmonger」在電影《黑豹》最後陣亡，今年初，飾演「Killmonger」的米高·B·佐敦接受《時人》雜誌專訪時，就曾表態「非常樂意回歸飾演Killmonger」，畢竟Marvel常玩復活戲碼，因此也不是不可能。如今就有外媒報導他將回歸出演《黑豹2》，以「幻影」的形式現身引領新瓦干達英雄。

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不過，多數影迷似乎認為沒必要以「幻影」亮相，「這不就是變相復活」、「其實把他醫好復活就好了」、「他當新黑豹也是不錯」、「直接復活當黑豹比較好」，還有人直言「只有他夠資格繼承黑豹」，也有人覺得角色設定搞成這樣倒不如別拍了。

事實上，在「疤古」可能接任「黑豹」頭銜的消息傳出後，影迷評論一面倒認為讓「Killmonger」復活回來當比較好，紛紛留言敲碗「可以讓B復活嗎」、「還是讓弟弟接比較好」、「直接平行宇宙抓過來當黑豹結案」。

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