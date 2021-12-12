【黑豹2】傳Letitia Wright與迪士尼鬧不和　接任王位隨時凍過水

Marvel Studios超級英雄電影《黑豹2》（Black Panther: Wakanda Forever）將由Letitia Wright、Lupita Nyong'o、Danai Gurira及Winston Duke主演，並暫定在明年11月上映。由於飾演舒妮（Shuri）的Letitia Wright未康復，電影拍攝需要待明年1月才有望復工。然而近日又有小道消息指出，指出「黑豹」王位暫不會由排舒妮接任。



飾演「黑豹」鐵查拉的演員查特域克保斯曼去年因癌症離世。（《黑豹》劇照）

由於飾演「黑豹」鐵查拉的演員查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）去年病逝，讓Marvel Studios需要更改全盤計畫，而外界一直相信「黑豹」王位將由鐵查拉的妹妹、瓦干達公主舒妮接任。可是，近日有外媒引述知情人士消息稱，Marvel Studios準備找來疤古（M'Baku）接替「黑豹」稱號。

外界一直認為舒妮會接任鐵查拉的「黑豹」稱號。（《黑豹》劇照）

Letitia Wright早前曾因片場強制接種疫苗的措施而與迪士尼鬧不和，還一度傳出她離開Marvel電影宇宙。可是《The Hollywood Reporter》及後更正，指出「《黑豹2》將在明年1月底恢復拍攝的工作，並確認Letitia Wright將在片場出現。」

目前有指疤古將接替「黑豹」稱號。（《黑豹》劇照）

而據《Giant Freakin Robot》報道，Letitia Wright雖然會完成《黑豹2》的拍攝工作，但她與迪士尼的關係或已經大不如前，因此有意找另外一位角色延續《黑豹》系列。據了解，有指由Winston Duke飾演的疤古會接替「黑豹」稱號。

疤古在原著是鐵查拉的敵人。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

其實在原著漫畫中，疤古的實力是瓦干達最偉大的戰士之一，其實力僅次於鐵查拉。而他曾為了篡奪王位，與White Gorilla Cult（白猩猩教）聯手。成為叛國者的疤古因為殺死了一隻白猩猩後，並用牠的血液沐浴及吃掉其肉而獲得力量，成為Man-Ape（人猿），所以在《黑豹》時，疤古的部落被稱為崇拜大猩猩宗教的部落。