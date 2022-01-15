《永恆族》登陸Disney+！全球票房突破X億　Gemma Chan受訪提續集

【永恆族／Eternals／陳靜／Gemma Chan】由金獎導演趙婷執導的Marvel電影《永恆族》（Eternals）去年11月在各國上映，全球票房累積4.01億美元。《永恆族》是否會有續集仍是未知數，但飾演女主角的華裔英籍女星陳靜近日受訪時，首度表態願意繼續飾演莎善（Sersi），成為《永恆族》演員群中首位表態出演意願的演員。



陳靜表態願意續演《永恆族》

《永恆族》上映後引發熱烈討論，許多影迷敲碗坐等續集。雖然Marvel目前暫無計劃籌拍續集，但主演該片的陳靜近日接受美國時尚雜誌專訪，被問到是否願意繼續飾演莎善，陳靜毫不猶豫的表示「我願意」，還說「一日Marvel終身Marvel」。

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《永恆族》續集計畫指日可待？

事實上，Marvel製作人內特摩爾（Nate Moore）曾透露內部確實有討論到續集，甚至第三集，但「Marvel沒有規定一定要拍三部曲」。然而，在《永恆族》片中，男星哈利Harry Styles以魁隆（Thanos）的親兄弟「Starfox」驚喜亮相片尾彩蛋，為《永恆族》後續埋下伏筆。編劇之一的Matthew K. Firpo則透露若有續作，讓終極反派魁隆和親兄弟「Starfox」來場大對決，想必會是一大看點。

《永恆族》已於1月12日登陸Disney+。

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