陳德森由助手跳升學做導演　難忘辭職被成龍藐︰你覺得點先做到？

無綫節目《諸朋好友》最新一集，由鄭丹瑞（阿旦）及導演陳德森大談電影圈打拚的難忘回憶。陳德森除了提到當年獲陳可辛邀請執導《十月圍城》，大感壓力之外。他亦提到當日由成龍助手到辭職去追導演夢的故事，當中更曾被成龍鄙視。



陳德森身為助手，要負責讀劇本給成龍聽，從中揀選想拍的故事，這位置亦令陳德森獲圈內人萬千寵愛，不少老闆及編劇都想借他金口推薦自己的劇本。(影片截圖)

陳德森當成龍助手期間，正在拍攝《師弟出馬》。(《師弟出馬》劇照)

在80年代，香港演藝事業進入黃金時期，行業開始制度化，巨星旁邊除了有經理人亦開始有助手，而香港第一位明星助手，正是導演陳德森︰「當年沒有私人助理這概念，相關工作多由司機、工人負責。」當年陳德森從台灣讀書回來，其實是想當導演，他覺得能夠在成龍身邊，他每部都是大製作，定必有不少機會，於是決定由低做起當助手。



夢想是當導演，甘願由助手做起，可惜過程事與願違。（影片截圖）

想得完美但實行起來是另一回事，助手的工作不單要打理成龍的起居飲食，還要打理他的影迷，每日從日本、韓國飛來探班的影迷多不勝數，而為免影響拍攝進度，成龍都會叫陳德森帶她們去海洋公園、半島酒店、海港城等地遊玩，夜晚才聚餐，變相令陳德森根本冇機會在片場逗留，連觀摩別人拍戲的機會都冇。



單是「辭職」兩個字，陳德森都知極難開口。（影片截圖）

如此生活過了8個月，陳德森覺得要作個了斷，於是膽粗粗向成龍請辭，當日還要是二人在呈祥道試新車，成龍聽到他的請辭，沒有即時回應，只加快車速，直至去到一停車處才停下來問︰「我對你唔好咩？」陳德森立即否認，然後成龍追問他想轉行做甚麼？陳德森答︰導演。這兩個字一出，即換來成龍一臉不屑，當時陳德森不敢正視成龍，只敢從倒後鏡偷看，見到大哥一輪的藐嘴藐舌的表情，心中極為不快。



逐格睇陳德森重演被成龍藐一刻



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大哥是一臉不滿，但他都為陳德森安排一職，由於當時新戲將會捧陳勳奇做男主角，於是安排他由場務做起。節目的分享到這裡，但原來故事還有後續，多年後陳德森當上導演，拍下《紫雨風暴》、《神偷諜影》等作品，不過這18年來，陳德森在大小場合見到成龍叫聲大哥，都不獲回應，深知他一直不滿。直至後來陳德森將由岸西寫的一個劇本交到嘉禾，希望找到金城武接拍。不久，當時成龍的經理人陳自強便致電陳德森說︰「成龍想拍這個故事，條件是由你執導。」

結果二人合作了《特務迷城》，亦大收3000萬。（《特務迷城》海報）

二人正式合作後，陳德森在一次見面時，膽粗粗追問大家為何要指定拍他的作品？成龍說︰「這麼多年，我一直在看你每部戲，這部戲，我不是你的大哥，也不是明星，而是你的演員。」最後更向他說︰「從來只有我炒人冇人敢炒我，你係第一個亦都係最後一個。」近廿年恩怨終於消散，電影亦大收3,000萬票房，沒有失到大哥的面子。