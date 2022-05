《奇異博士2》入場前精讀　一文睇晒9套相關影集絕不錯過每粒彩蛋

《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)將於5月4日上映,在第一時間買飛入場前,為了不讓自己錯過電影中的任何一個彩蛋,不論你有多熟悉Marvel的作品,做足功課的話自然容易值回票價。以下9部作品,與《奇異博士2》的劇情、人物以及槪念息息相關,推薦大家馬上重溫!

《變種特攻》(X-Men)

時間一下子回帶到2000年,當時Marvel尚未開始籌拍自己的超級英雄電影,但Marvel漫畫期下的人物卻不住地銀幕上被改編成為電影。《變種特攻》便是最著名的例子之一。Marvel早前已公布,在《變種特攻》裡飾演Professor X的演員柏德烈史釗活(Patrick Stewart)將會於《奇異博士2》裡出現,雖然未知他的角色將會發揮多深遠的影響力,但重溫由他所建立的變種特攻故事,對了解電影中的多元宇宙將會極具幫助。

《復仇者聯盟 2: 奧創紀元》(Avengers: Age of Ultron)

《復仇者聯盟2:奧創紀元》裡,出現了《奇異博士2》中,一位十分重要的角色——緋紅女巫(Scarlet Witch),她將會在電影中作為奇異博士的援軍,亦會將她的魔法發揮至前所未見的層次。重溫《奧創紀元》能夠進一步理解緋紅女巫,並另一位在她生命中十分重要的角色——幻視(Vision)。

《奇異博士》(Doctor Strange)

奇異博士除了在自己的同名電影中首度當場外,亦在電影中向觀眾展示一個神秘學的世界。在《奇異博士》裡出場的角色,不少將會在《失控多元宇宙》中繼續他們的故事,包括奇異博士的前女友Christine Palmer(Rachel McAdams飾演)與Karl Mordo(Chiwetel Ejiofor飾演),他們都曾經在奇異博士成為救世英雄前,有着不同程度的影響力,而在續集中,亦將會發生變化。

《復仇者聯盟3:無限之戰》(Avengers: Infinity war)

在《無限之戰》,奇異博士除了成為第一批與Thanos手下交手的復仇者以外,在電影中亦擴展了他的特異功能並控制無限之石的能力,片末上演一幕捨身拯救Tony Stark,亦為他的角色性格進一步進行塑造,而他與緋紅女巫亦成為了被Thanos「化灰」的復仇者之一。

《復仇者聯盟4:終局之戰》Avengers: Endgame

在《終局之戰》的大戰前被「重生」後,奇異博士成為了倖存復仇者的援軍,亦見證了他在《無限之戰》中的「預言」在眾多的未來中,有一個機會讓他們能夠成功戰勝Thanos。而標誌着漫威電影宇宙踏入第四階段,奇異博士在復仇者相繼「退休」及各散東西後,成為了留守在地球的主力。

《WandaVision》

在《奧創紀元》後,緋紅女巫的角色在《無限之戰》中經歷了與幻視戀愛以及他的死亡,而「重生」後的緋紅女巫,在《WandaVision》中創建了屬於自己的理想世界,與幻視結婚,並生了一對雙胞胎。但結局依然非完美,緋紅女巫依然要接受失去了幻視的現實,並決定摒棄自己的魔力,嘗試做一個普通人。

《Loki》

劇集《Loki》介紹了Marvel宇宙的多元宇宙槪念,亦牽涉對時空穿梭的管制。而劇集內亦介紹了「異體」(Variants)的槪念,亦即在不同時空下,同一人物同時存在的異體。而劇集的結尾,亦有機會影響《失控多元宇宙》如何展示多元宇宙的槪念。

《What If…?》

動畫劇集《What If...?》開宗明義地講述過去發生在Marvel角色上的事件,在多元宇宙下的其他有可能發生的版本。其中,第四集講述被黑暗力量支配的奇異博士,成為了解讀及腦補《失控多元宇宙》的起點,亦提示了電影之中的多元宇宙,極有可能出現多位「暗黑奇異博士」,作為電影的奸角。

《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)

奇異博士在《蜘蛛俠:不戰無歸》中的角色極為突出,他的法力亦是電影牽出多位來自多元宇宙的人物的主因。這部電影已經以多元宇宙作為賣點,當中以奇異博士施展的一個咒語,表示奇異博士的神秘力量具有跨越多元宇宙之間的可能性,但力量能否被他完全操控,便要在《失控多元宇宙》中得到分曉。