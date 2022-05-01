《奇異博士2》入場前精讀　一文睇晒9套相關影集絕不錯過每粒彩蛋

《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）將於5月4日上映，在第一時間買飛入場前，為了不讓自己錯過電影中的任何一個彩蛋，不論你有多熟悉Marvel的作品，做足功課的話自然容易值回票價。以下9部作品，與《奇異博士2》的劇情、人物以及槪念息息相關，推薦大家馬上重溫！

《奇異博士2：失控多元宇宙》電影海報。（imdb）

《變種特攻》（X-Men）

時間一下子回帶到2000年，當時Marvel尚未開始籌拍自己的超級英雄電影，但Marvel漫畫期下的人物卻不住地銀幕上被改編成為電影。《變種特攻》便是最著名的例子之一。Marvel早前已公布，在《變種特攻》裡飾演Professor X的演員柏德烈史釗活（Patrick Stewart）將會於《奇異博士2》裡出現，雖然未知他的角色將會發揮多深遠的影響力，但重溫由他所建立的變種特攻故事，對了解電影中的多元宇宙將會極具幫助。

《復仇者聯盟 2: 奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）

《復仇者聯盟2：奧創紀元》裡，出現了《奇異博士2》中，一位十分重要的角色——緋紅女巫（Scarlet Witch），她將會在電影中作為奇異博士的援軍，亦會將她的魔法發揮至前所未見的層次。重溫《奧創紀元》能夠進一步理解緋紅女巫，並另一位在她生命中十分重要的角色——幻視（Vision）。

《奇異博士》（Doctor Strange）

奇異博士除了在自己的同名電影中首度當場外，亦在電影中向觀眾展示一個神秘學的世界。在《奇異博士》裡出場的角色，不少將會在《失控多元宇宙》中繼續他們的故事，包括奇異博士的前女友Christine Palmer（Rachel McAdams飾演）與Karl Mordo（Chiwetel Ejiofor飾演），他們都曾經在奇異博士成為救世英雄前，有着不同程度的影響力，而在續集中，亦將會發生變化。

《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity war）

在《無限之戰》，奇異博士除了成為第一批與Thanos手下交手的復仇者以外，在電影中亦擴展了他的特異功能並控制無限之石的能力，片末上演一幕捨身拯救Tony Stark，亦為他的角色性格進一步進行塑造，而他與緋紅女巫亦成為了被Thanos「化灰」的復仇者之一。

《復仇者聯盟4：終局之戰》Avengers: Endgame

在《終局之戰》的大戰前被「重生」後，奇異博士成為了倖存復仇者的援軍，亦見證了他在《無限之戰》中的「預言」在眾多的未來中，有一個機會讓他們能夠成功戰勝Thanos。而標誌着漫威電影宇宙踏入第四階段，奇異博士在復仇者相繼「退休」及各散東西後，成為了留守在地球的主力。

《WandaVision》

在《奧創紀元》後，緋紅女巫的角色在《無限之戰》中經歷了與幻視戀愛以及他的死亡，而「重生」後的緋紅女巫，在《WandaVision》中創建了屬於自己的理想世界，與幻視結婚，並生了一對雙胞胎。但結局依然非完美，緋紅女巫依然要接受失去了幻視的現實，並決定摒棄自己的魔力，嘗試做一個普通人。

《Loki》

劇集《Loki》介紹了Marvel宇宙的多元宇宙槪念，亦牽涉對時空穿梭的管制。而劇集內亦介紹了「異體」（Variants）的槪念，亦即在不同時空下，同一人物同時存在的異體。而劇集的結尾，亦有機會影響《失控多元宇宙》如何展示多元宇宙的槪念。

《What If…?》

動畫劇集《What If...?》開宗明義地講述過去發生在Marvel角色上的事件，在多元宇宙下的其他有可能發生的版本。其中，第四集講述被黑暗力量支配的奇異博士，成為了解讀及腦補《失控多元宇宙》的起點，亦提示了電影之中的多元宇宙，極有可能出現多位「暗黑奇異博士」，作為電影的奸角。

《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）

奇異博士在《蜘蛛俠：不戰無歸》中的角色極為突出，他的法力亦是電影牽出多位來自多元宇宙的人物的主因。這部電影已經以多元宇宙作為賣點，當中以奇異博士施展的一個咒語，表示奇異博士的神秘力量具有跨越多元宇宙之間的可能性，但力量能否被他完全操控，便要在《失控多元宇宙》中得到分曉。