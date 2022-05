2009年上映的《阿凡達》(Avatar)創下史上最高票房,全球總收入高達28億4700萬美元(約222億港元)。相隔13年後,續集《Avatar: The Way of Water》終於在今年聖誕檔期上映,片方剛剛公開正式預告片。

故事發生於上集14年後,Jake(森禾霍頓 飾)決定這輩子都留在外星人身體裡,與愛人Neytiri(素兒莎丹娜 飾)在Pandora星球過著幸福快樂的日子,二人更育有一名兒子,但人類對於侵略Pandora的野心從未停止,戰爭一觸即發。預告中看到Na'vi族人的原始生活外,亦學習人類技術,為戰鬥作好準備,而男、女主角的兒子的外貌為人類,而非藍色外星人。