金像獎影帝預測｜謝賢從影70年首度入圍　憑85歲老戲骨姿態成大熱

【金像獎2022】第40屆香港電影金像獎將於17日頒獎，入圍大贏家為導演鄭保瑞執導的黑色電影《智齒》，共14項入圍，其次則是《梅艷芳》的12項入圍。



台灣傳媒《TVBS新聞網》特別分析本屆香港電影金像獎入圍作品，本篇為「最佳男主角獎」入圍預測。在本組入圍者中，高齡85歲的謝賢，從影70年來首次入圍香港電影金像獎影帝，很有機會在此次拿獎。還有曾拿過影帝的林家棟及吳鎮宇，另外還有新晉演員梁仲恆。

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林家棟《手捲煙》（Hand Rolled Cigarette）、《智齒》（LIMBO）

林家棟2017年以《樹大招風》拿下個人首座香港電影金像獎影帝，也是他首座演技類獎項，本屆他同時以《手捲煙》和《智齒》入圍影帝，兩部片都有動作戲碼，《手捲煙》在前年（2020）金馬獎讓林家棟入圍金馬影帝，在片中他飾演被迫退役的英國殖民時代軍人，在新時代的香港社會顯得格格不入，壯志未酬的他只能靠著走私行業維持生計，與東南亞的古惑仔建立了患難之情，該片雖有不少動作戲，但林家棟最精采的表演在於那副落魄卻仍傲骨的神態，以及患難之交命懸一線時的掙扎與煎熬。但林家棟在另部入圍片《智齒》中，對於情緒的宣洩就像是洪水猛獸般滔滔無盡，無論是自己妻子被毒駕者撞成植物人後，心狠手辣的想讓對方償命，又或者是緊抓破案線索的喪心病狂，展現極致的暴力美學詮釋，片尾一段與告解毒駕者的鏡頭，擠盡最後一口氣將如鯁在喉的原諒用眼神傳遞，有機會能讓他再擒第二座金像獎影帝。

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謝賢《殺出個黃昏》（TIME）

高齡85歲的謝賢，從影70年來首次入圍香港電影金像獎影帝，此次他在電影《殺出個黃昏》中飾演放下屠刀的殺手，但卻因一心尋死的少女而重出江湖，整個故事彷彿就是為了謝賢而誕生。而他在片中所有情緒細節都處理得絲絲入扣，搞笑、凶狠、柔情收放自如，彷彿歷經風霜後再次重現經典，像是對世人證明自己的油箱仍未到底。謝賢先是在日前頒發的「第28屆香港電影評論學會大獎」及「2021香港電影導演會年度大獎」上都拿下最佳男主角的肯定，非常有機會再下一城，奪個人首座香港電影金像獎影帝。

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梁仲恆《媽媽的神奇小子》（Zero To Hero）

梁仲恆是舞台劇出生，《媽媽的神奇小子》是他首部主演的電影作品，此次在片中飾演殘障奧運金牌得主蘇樺偉，所有的言行舉止都精準的維妙維肖，彷彿就是本人演出電影，預計本屆將有機會與王丹妮力拚最佳新演員獎。但此次遇到老戲精謝賢與影帝林家棟，梁仲恆雖然表現精彩，可能會是最大的遺珠之憾。

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吳鎮宇《濁水漂流》（FTING）

吳鎮宇曾靠著《鎗火》拿下金馬影帝，但生涯6度提名香港電影金像獎影帝，卻從未獲獎。此次他在《濁水漂流》中飾演香港露宿者「輝哥」，為了自己的權益發聲，吳鎮宇在片中要死不活的模樣，酗酒、打毒樣樣來，宛若風中殘燭的軀體，加上原有的痼疾不良於行，眉宇之間都流露出無奈與淒涼，整體表演非常完整。《濁水漂流》本來就是一部節奏緩慢的劇情片，吳鎮宇的演技可說是與整部電影完美結合，相生相惜，沒有太過爆炸性的畫面，但也正是因為這樣，《濁水漂流》才能真實且不矯情的傳達出底層社會的悲鳴。

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