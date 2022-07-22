壯志凌雲︱湯告魯斯勁賺近8億　信心爆棚先自降片酬買自己贏

《壯志凌雲：獨行俠》電影海報。（imdb）

《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）自上映以來，全球票房成績高達12億美元（約港幣94億元），成為本年度票房最高的電影。據外媒報導，主演電影的湯告魯斯（Tom Cruise），預計從電影中獲利超過1億美元（約港幣7億8千萬元），當中包括票房分紅、基本片酬及將來串流平台流量帶來的收益。

湯告魯斯預計將會從《壯志凌雲：獨行俠》電影中，獲得1億美元收益。（Getty Images）

湯告魯斯能夠得到天文數字的收益，全因他精明地從合約中，特意壓低接拍時的片酬，並與製片商協商，從電影的票房收益中獲得相應百分比的分紅。此舉能讓製片商在較低成本下邀請到湯告魯斯等一線演員拍攝電影，然而風險則在於不論電影票房成績如何、能否回本，都需要在收益結算前，將協定的票房百分比以分紅形式發放予演員。

湯告魯斯精明地運用合約，先壓低拍攝的片酬，再協商從票房收益中得到分成。（Getty Images）

近年，荷里活電影演員的片酬，隨作品的放映渠道增加而越趨高昂，據外媒統計，湯告魯斯憑《壯志凌雲：獨行俠》所得的天文數字收入遠超於其他演員，然而其他荷里活一線演員如韋史密夫（Will Smith）、里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）與畢彼特（Brad Pitt）即將於今明兩年上映的片酬均高達3千萬美元（約港幣2億3千萬元）。

而「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）、韋費路（Will Ferrell）、基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、雲迪素（Vin Diesel）、湯哈迪（Tom Hardy）及華堅馮力士（Joaquin Phoenix）等演員，在未來的作品，包括他們代表作品的續作，亦將會獲得2千萬美元（約港幣1億5千萬）的片酬。