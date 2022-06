壯志凌雲｜你不知道的湯告魯斯6件小事　現實中真係有飛行員執照

【壯志凌雲獨行俠/Top Gun/湯告魯斯】睽違30多年,影迷們終於等到《壯志凌雲》(Top Gun)的續集了!最近剛上映的《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun: Maverick)好評不斷,湯告魯斯(Tom Cruise)帥度不減!



他的生涯代表系列《職業特工隊》(Mission: Impossible)最新一集的首支預告也在近期釋出,湯告魯斯可說是成為近期的搜尋關鍵字了。出道40年來,在影壇擁有一定的地位的他,其實有著一些令人感到意外或瘋狂的事蹟,今回小編就精選了「六件」有關湯告魯斯的小事,更加了解這位不老男神!

一、因為摔角受傷才開始演戲

高中時,湯告魯斯為學校摔角隊的一員,並參與過多場比賽。一直到有次因摔角而傷到膝蓋,無法繼續比賽後,他才另尋其他事來打發時間,也因此讓他從此踏入演戲這條路,他參加了當時知名音樂劇《男孩與玩伴》(Guys and Dolls)的試鏡。

二、每年在日本的10月10日為「湯告魯斯之日」

全世界最愛湯告魯斯的國家非日本莫屬了,甚至對他的愛多到為他創立了專屬之日。2006年時,日本的紀念日協會就宣布,每年在日本的10月10日他們會慶祝「湯告魯斯之日」,原因是在當時,湯告魯斯造訪了日本近乎24次,遠比其他荷里活明星還要多。

三、都在三任前妻33歲的時候與她們離婚

身高170cm的湯告魯斯,三任前妻都是擁有大長腿、模特兒身高,他偏愛比他高的女人已經不是個秘密,不過最有趣的是,他都剛好在前妻們咪咪羅傑斯(Miriam Rogers)、妮歌潔曼(Nicole Kidman)及姬蒂荷姆絲(Katie Holmes)33歲時與她們離婚。這個「33」定律更讓許多外媒以此做了專題文章,究竟這個數字是巧合還是精神層面的信仰。

四、曾經在路上幫忙追搶匪

1998年,湯告魯斯與他的保鏢們在倫敦時,一同追逐了多位偷走了價值美金十五萬珠寶的搶匪。當湯告魯斯聽到一名女人的尖叫聲後,就馬上衝出去救援,據悉這名女子在下車後就被小偷們洗劫。是說湯告魯斯在現實生活中也是「韓伊森Ethan Hunt」呢!

五、原本可以成為鐵甲奇俠

各位還記得在《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)上映前,網路上不斷地討論是否會出現湯告魯斯版的「鐵甲奇俠Iron Man」了吧!事實上,當初「鐵甲奇俠」的第一首選並非羅拔唐尼(Robert Downey Jr.),而是湯告魯斯,只是他推掉了這個角色的演出。2018年,他也透露了自己為什麼當初沒有接受角色,「我只是覺得這感覺行不通」,他也提到羅拔唐尼是「鐵甲奇俠」的最佳人選,他想不到更合適的人了。

六、擁有飛行員執照

一直以不用替身,再危險的動作都要自己來為名的湯告魯斯,早在1994年,他就擁有飛行員執照!有需要時,他會自己開飛機「通勤」,他也花了美金380萬(約2900萬港幣)買了一台Gulfstream G450。為了拍攝《壯志凌雲:獨行俠》,他更是打造了三個月的海軍認證訓練營,來為自己與其他演員們特訓。

