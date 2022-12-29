2022十大最高票房台灣電影逐個數　Netflix《咒》全球收視破億

隨著新冠肺炎疫情重創全球經濟，也讓影視娛樂產業造成重大變遷，隨著OTT平台的興起，不只改變了世人的觀影習慣，也讓電影產業走向轉型的交岔口，本屆金馬獎以《燈火闌珊》拿下影后的張艾嘉，獲獎時在台上感慨的直說：「我心中感到很感嘆！我真的是很怕電影被小螢幕取代了，我希望電影可以永遠永遠地存在。」



短短感言道盡了電影人的惆悵，台媒《TVBS新聞網》就整理今年台灣電影前10名的票房數據，讓大家重溫今年精彩的台灣電影。

【圖輯】點圖放大了解「2022年台灣電影前10名的票房數據」👇👇👇

+ 13

由於疫情的影響，2022年僅有現象級恐怖片《咒》賣破億台幣的票房，最後累積了1億7175萬台幣，成為今年台灣電影票房冠軍，該片在上線Netflix後，更曾登上全球電影榜第3名，全球累積點擊數破億，是今年度台灣電影表現最亮眼的作品。其次是周興哲首部主演的電影作品《我吃了那男孩一整年的早餐》，賣出7393萬台幣，他同時靠此片獲金馬獎最佳原創電影歌曲獎，一片雙贏。第三則是以美麗島事件為背景的電影《流麻溝十五號》，靠大量包場助力，累積3753萬台幣票房。

【相關圖輯】2022回顧｜年度全球十大票房 《壯志凌雲：獨行俠》一支獨秀（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

而第四名則為顏正國自導自演的《少年吔》賣出3255萬，楊謹華大銀幕處女作《民雄鬼屋》最終賣破3000萬排名第五，六到十名分別是《頭七》2773萬；《素還真》2265萬；《罪後真相》1638萬；《你在我心上》1568萬，今年金馬獎拿下最佳導演與最佳女配角獎的原住民電影《哈勇家》，目前則累積1309萬票房，擠進年度前十。

總觀整體，今年台灣電影礙於疫情影響在票房上可說是台灣電影史上的黑暗低潮期，相較於近兩年台灣戲劇的大爆發，電影市場相形失色。即使有如《咒》這般全新類型的恐怖片出現，為台灣電影注入活水，但如何在市場及類型上做出平衡與取捨，相信會是未來台灣新生代導演必須面對的首要課題。

【相關圖輯】Google數據揭秘2022年10大台劇《茶金》第9《華燈初上》排第幾？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

延伸閱讀：

小甜甜認遭家暴！私下變了一個人 友人悲曝「病倒」：很嚴重

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】