改編自台灣互餵大便事件！《咒》點解咁迫真？全靠一個幕後功臣

【咒／Netflix／特技化妝】少了撼動驚嚇指數的鬼怪，只有讓人窒息的恐懼氛圍，與牽引我們理智線逼近臨界點的緊湊節奏，《咒》帶給台灣電影市場的影響，不只有第59屆金馬獎13項入圍的殊榮，它更以現象式的恐怖片題材催眠我們的文化認知，這也是為甚麼兩個鐘頭的片長後，留下的餘韻始終讓人夜不能眠。而這一切驚悚意象的幕後推手，便得歸功於曾獲得金鐘獎肯定的特技化妝師——儲榢逸（儲旭）！從《紅衣小女孩》到《咒》，儲榢逸用天馬行空的創意、細膩的雙手，創造出一個又一個驚世駭俗卻又經典的角色元素，他不僅締造了票房保證，更能說是整部電影的貴人。



要創造恐懼必須先掌握恐懼

在採訪之前，小編從來沒有想像過特技化妝師該是甚麼模樣，甚至從未料到在恐怖電影後的備料過程，更讓人寒毛直豎。那天午後小編與儲榢逸相視而坐，白皙肌膚，甚至還有著型男外表，儲榢逸那陽光的「主流」模樣，讓人完全無法將他與恐怖片連結在一塊兒，不過或許正是這個反差感，讓他接下來分享的故事更加令人膽寒。

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從一位熱愛電影的大男孩，到掌握恐懼的特技化妝師，儲榢逸坦言，這一切真的不容易！要將電影劇情、導演想呈現出來的寫實畫面、驚悚視覺原汁原味呈現，事前的田野調查就得相當透徹！甚至當年為了劇集《逆局》尋找兇殺案件真實素材，儲榢逸更曾放下膽怯上「暗網」探索，但面對這些血淋淋、歷歷在目的血肉屍塊與驚悚故事，「掌握恐懼、轉換視角」成了他首當其衝必須熟練的課題。「不得不說恐懼真的沒辦法克服，因為實在太可怕了。但是當下我們只能做一件事情，就是去客觀的分析。分析為甚麼凶手會有這樣的心態；它是宗教背景的關係，還是家庭因素驅使，或者回頭去看相關報導，去了解它的生長背景，然後再去推導出它為甚麼會做出這些事情。」

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不只是化妝師更是社會科學家

不論是以變態殺人魔為主軸的懸疑劇《逆局》、《誰是被害者》，還是操弄台灣民間習俗的恐怖電影《紅衣小女孩》、《女鬼橋》甚至《咒》，儲榢逸的畫筆總能精準地描繪出每一個鬼怪、屍體甚至傷妝給予觀眾的即視感。而聊起靈感的來源，儲榢逸則簡潔地下了一個註解：生活就是他的創作養分。比起說自己是一位化妝師，他認為自己更像一位科學家，時刻從第三者角度去觀察社會現象，為甚麼會有這些傷口的存在？為甚麼這些故事會如此驚世駭俗？儲榢逸更補充道：「我們就好像拿一個放大鏡在看待這個世界，從未知的生物和未知的現象去尋找靈感，同時客觀地分析生命從生到死亡過程，皮膚、血液在色澤、紋理、傷口上的變化，並找出最合適主題的元素。」

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職涯中的三位貴人

「從入行到現在每個接觸的人，都是我的貴人。」不得不說，儲榢逸真的很幸運，走進電影圈的每一步都有著大師與貴人的扶持，若要列舉出三位，那麼荷李活特技化妝師Steve Wong、Conor McCullagh以及同為演員的連凱，則可說是他職涯航程的指南針。「Conor不只是我的貴人更是整個產業的貴人；Steve Wong是我技術上的老師，更傳授於我工作室經營的方針；至於連凱老師則像是我的心靈導師，他教導我對人處事的方法、伴我度過困難。」三位業界大將，對儲榢逸來說不只是提升經驗值的教練，也是他與台灣特技化妝產業成長路上的恩師。

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2013年之前台灣特技化妝領域相當不成熟，在偶然的機會下儲榢逸邀請Conor赴台做技術交流，而這短短的兩個禮拜，同時也將荷李活的化妝技術毫無保留地帶進台灣，甚至當時所建立起的廠商人脈與技術經驗，更成為這幾年台灣特技化妝成長的一大跳板！2014年儲榢逸展開了《紅衣小女孩》的創作，當年也是特技化妝與視覺電腦特效整合的第一年，不過這項創舉也讓他吃足了苦頭！好在有連凱老師花了半年至一年的時間，傳授技術、材料應用經驗，才讓他得以做出令人驚豔的恐怖巨作，而這些養分的累積，冥冥之中也助長了台灣的電影產業的發展。

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台灣恐怖片的新視野

台灣電影、戲劇在這幾年間跳躍式成長，撕去了台灣鄉土劇、偶像劇甚至賀歲片的標籤，懸疑、恐怖劇本的掌握逐漸恰到好處！不過台灣人對於電影的口味與外國人難免有所差別，歐美講究的是瞬間驚嚇、鮮血直流的視覺衝擊感；日本、泰國則著重於故事情節與氛圍感的營造，因此想把荷李活、日本鬼片那一套搬進台灣電影市場可不是個好提案！儲榢逸直言：「近年台灣鬼片朝向另一種新的模式發展，就是去除『鬼』這件事情。在電影中透過劇情與現象去呈現恐怖感，那個現象會讓你感覺好像是中邪了，但又看不到鬼，它把鬼留在觀眾的心中，讓觀眾自己去腦補鬼的樣子，最直接的例子就是《咒》」

關於《咒》

《咒》這部電影很特別，整部片沒有出現鬼，僅僅只有具象化的神明：佛母，但從第一視角劇情的鋪陳到環境配樂、妝容的處理，都讓人感覺鬼好像就在身邊。以鬼現象做為核心的《咒》不僅是電影市場的新風向，也十足展現出台灣既有的文化意識，不過跳脫劇本，你還能發現在演員的傷妝、中邪暗號的表現中，發現許多儲榢逸想透漏給觀眾的密碼與伏筆。

「這個恐懼不能只著重在妝，而是要跟著劇情走，一點一點細微變化讓觀眾去想像，與其說是在做特技化妝，我認為它更像是在催眠，催眠觀眾的具象認知。」不同於過往製作鬼怪角色的方式，儲榢逸這回將驚悚聚焦於「中邪者」的身上，主角因為中邪而在肌膚紋理上出現孔洞、粗糙、爆血管、流鼻血等特徵，同時保留了演員的膚色、生理外觀；沒有強烈的色彩，反而些微的恐怖暗號，更讓人心生恐懼。儲榢逸巧妙地運用妝容，從細節中掌控觀眾的感官弱點，並成功地為影迷留下深深影響，這也是為甚麼《咒》能有著「史上最恐怖台灣片」的讚揚。

「寫實」與「美感」

創作時必須時時平衡「寫實」與「美感」間的穠纖合度，是在執行特技化妝過程中最困難之處。或許妳會想，化妝不就等於美嗎？但當血肉、屍斑甚至斷骨殘臂要兼具「恐怖美學」時，那就得考驗特技化妝師的技術與經驗！儲榢逸自信分享：「要平衡美感，最主要得掌握電影的氛圍，我們比例通常會抓5：3：2（氛圍5：演員3：妝容2），盡可能不讓妝容去搶演員的表演張力，同時搭配燈光美術去調和色彩。」電影又為藝術，說起來也是門深奧的學問，完美比例的掌握只是入行的基本功，更多的創意發揮、視覺驚喜則兌現了化妝師的經驗值，而儲榢逸總是能交出亮眼的成績單。

電影教會他的事

一聊起電影，儲榢逸的眼神便閃閃發光，從事前的道具製作，到現場的畫面展現，每一處細節都精準拿捏，不光驗證了他對工作的認真，那股熱血更感染了小編想繼續聽他說故事。創作領域從戲劇到電影，題材更不限懸疑兇殺、恐怖、奇幻類型，儲榢逸帶給台灣電影市場許多創新與突破，而電影也是他人生、職涯上的導師。「《咒》這部電影，它啟發了我滿多不同的觀點，我們以前總認為特化要特別血腥恐怖，但《咒》卻教會我透過符號去推進故事發展；甚至為了與素人演員合作，我們開創很多新的化妝可能，躺著畫、趴著畫，同時在設計時會讓妝感薄、輕、好活動，適度掌握速度與舒適度。」

斜槓人生未完待續...

今年30歲的儲榢逸，不只是台灣電影圈赫赫有名的特技化妝師，同時也斜槓演員、導演甚至老師身分，面對多重人生角色的轉換，難免遭遇挫折，但回歸本心、依循劇本，他很快地便駕馭了節奏。「當你知道各個角色在想甚麼之後，集結創作時會更有能量，反而掏出的靈感會更多，也會為演員創造出更具張力、有美感的表演。」有著好作品的加持、電影熱忱的堆壘，以及第53屆金鐘獎最佳美術設計肯定，或許今年一舉奪下第59屆金馬獎，絕不是件困難的事！

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