蟻俠3︱最新海報曝光揭神秘角色身份　戲中女兒暴風成長變小美人

【蟻俠3／蟻俠與黃蜂女：量子狂熱】Marvel電影宇宙《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man and the Wasp: Quantumania，台譯《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》），即將搶先全美於2月15日（三）農曆新年過後震撼大銀幕上映。



最新角色海報於昨（18）日大公開，「蟻俠」史葛凌（Scott Lang）、「黃蜂女」可兒（Hope）、征服者康（Kang the Conqueror）、「蟻俠女兒」琪詩（Cassie）、「初代黃蜂女」珍納（Janet）、「初代蟻俠」皮姆博士（Hank Pym），以及由傳奇巨星標梅利（Bill Murray／比爾墨瑞）飾演的神秘角色凱拉爾（Lord Krylar）正式登場。

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《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》7張最新角色海報除了再現蟻俠與黃蜂女的英挺帥氣造型，也再度凸顯本集大反派征服者康的不寒而慄，以及長成青少女的蟻俠女兒琪詩聰慧美貌十足吸睛，當然也少不了黃蜂女的爸媽、初代蟻俠與黃蜂女皮姆博士和妻子珍納，還有一個大亮點，就是由傳奇影帝級巨星標梅利飾演的神祕角色正式揭曉登場。

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美國各大放映版本海報也隨角色海報順勢亮相，本集特地為了IMAX拍攝的IMAX版本以圓形紫色星雲呈現量子領域的詭譎瑰麗；Dolby Cinema杜比影院版本巧妙結合各種顏色令人眼睛一亮；4DX版本把蟻俠、黃蜂女與也穿上同款戰服並縮小著地蟻俠頭上的琪詩合而為一，充滿傳承意義；Real D 3D則以六角型蜂巢圖案加上五大蟻俠家庭戰隊成員，象徵同心協力勢在擊敗高高在上的征服者康。

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現在於Twitter上標籤《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》各大角色，就會出現萌翻天的可愛至極表情符號，一開啟便讓影迷瘋狂標註，皮姆博士的白鬍子爺爺造型尤其討喜，征服者康更一人包辦原形與化身征服者兩種造型，勢必掀起一波Twitter標籤風潮。

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