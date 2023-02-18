《旺角黑夜》吳彥祖頭爆門鎖極震撼　錢嘉樂︰幻想比見到更恐怖

電影《旺角黑夜》（2004），由爾冬陞執導，吳彥祖、張栢芝主演，電影獲香港電影金像獎11項提名，包括男女主角、最佳電影及最佳動作設計等，最終獲得最佳編劇及最佳導演兩大獎項。



故事講述發生在一晚的事情，內地來港的殺手與妓女成逃命鴛鴦。（《旺角黑夜》劇照）

故事講述香港兩大黑幫發生衝突，有一方收買了一名殺手來福（吳彥祖 飾），要殺掉另一方老大，警方為防止兩幫衝突擴大，急切尋找這名殺手。來福到港後在一間小旅館落腳，並認識了經常被欺負的妓女丹丹（張栢芝 飾），一次替她解圍卻埋下私怨，最終被對方尋仇毒打。

錢嘉樂親當過導演，很快又回到動作指導崗位，並於2004年遇上恩師爾冬陞，當時正籌備《旺角黑夜》。（資料相片）

作為《旺角黑夜》的動作設計錢嘉樂，早年接受《香港01》訪問，回想當日接到爾冬陞的邀請擔任動作指導，第一個要求是全套戲只可以開幾槍，並要求將動作場面融入劇情。而其中一幕要處理，就是由陳望華飾演的華哥，生擒吳彥祖後，不單痛毆一場，還要將他整個頭硬撼到門鎖數下，至門鎖丟下，這個設計就令觀眾看得相當肉緊，而且深深體會到動作場面都可以講故事。

《旺角黑夜》這一幕，大家有冇睇到痛不欲生，戥吳彥祖肉赤的感覺。（《旺角黑夜》影片截圖）

錢嘉樂回想這場戲，當中有一個小設計，畫面上你看到吳彥祖直撞門鎖一下，隨後便關上門，之後你再見不到吳彥祖直接撞上門鎖，只見到個門鎖不停被撞到搖搖欲墜，這個畫面已足以令觀眾知道發生甚麼事。錢嘉樂︰「張栢芝對眼望住他閂門，然後便影住個門鎖嘭……嘭……嘭……再開門吳彥祖已經成面血，我記得看午夜場時，有女觀眾睇到喊，我便知道自己找到新的動作風格。原來我不需要爆破，一個門鎖都可以這麼恐怖。」

+ 4

原來閂門開門這個動作，是嘉樂刻意讓觀眾有思考空間。「有時幻想比見到更恐怖，這是受李小龍啟發。大家記不記得《精武門》有一幕，李小龍將一位武師掉落地，然後跳上去用力去踩，細個看到會嘩！自然會幻想下面那個人，死得有多慘，這就是幻想的威力，所以點解我向爾冬陞導演提議閂門開門，就是要製造空間讓觀眾去思考。」由原來，門鎖被撞到搖搖欲墜的鏡頭，爾冬陞本來說不用拍的，但錢嘉樂不甘，自行找來B機攝影組拍攝，以備不時之需，結果真的被取用放到正片。