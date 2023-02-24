Netflix月費大減價「最多平60%」靠一招穩坐串流平台龍頭地位

【Netflix／共享帳號／月費】先前因為屢次傳出限制「帳號共享」，遭到不少網友抨擊熱議的串流平台Netflix（網飛），似乎又有新的變動。《TechCrunch》報導指出，在掃蕩大量寄生帳號後，Netflix近幾週在全球100個以上地區，範圍遍及歐亞非美五大洲，陸續推出不同形式的降價方案，降幅介於20%至60%之間，分析師認為此波降價優惠，有機會替Netflix重新吸引更多訂閱用戶，大約能增加4%、站穩串流平台龍頭地位。



報導中提到，降價受益區域從非洲利比亞、肯亞，到中東的伊朗、歐洲克羅埃西亞、保加利亞，以及美洲厄瓜多和尼加拉瓜，甚至是亞太區域的菲律賓、泰國和馬來西亞，這些地區的用戶都能享有不同類型的優惠方案。

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就以馬來西亞為例，Netflix在當地的官方推特表示，從24日開始、當地用戶將可以用28馬幣（約港幣49.5元）的月費，享有過去每月需要35馬幣（約港幣92元）的方案，無論你是新加入或既有的舊用戶，都能一併享有折扣。對於這個降價傳聞，總部發言人稍早已證實，該平台正在調整更新部份區域的訂閱價格，但對於到底有哪些區域受惠、以及影響層面多大，Netflix並沒有給予更明確說明。

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事實上，在降價消息傳出前，不少傳媒曾指出，與Disney+等跨國影音串流平台相似，Netflix內部曾考慮調漲訂閱費用，希望藉此吸取更多資金，才能啟動更多新企劃和拍攝新的題材。但最終選擇降價，似乎擔心當Paramount +等愈來愈多新競爭者上線後，自家利益會被分食殆盡，才以降價吸引更多用戶加入。

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