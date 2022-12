Netflix實用教學！輸入4位數字神秘代碼　即睇搜尋不到的隱藏片單

影音串流平台Netflix是不少人重要的精神食糧,近年來平台推出不少好劇,不過琳瑯滿目的片單,有時候需要花點時間才能找到要的作品,不過很多用戶可能都不知道,其實只要輸入「指定代碼」就能跳出搜尋欄找不到的隱藏片單,引起網友熱烈討論。



【相關圖輯】1招即睇Netflix全部三級片!23個隱藏代碼公開 華語片輸入6數字(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 24

外國有網友在TikTok上分享,只要在Netflix搜尋框輸入「9875」,就會跳出一連串真實犯罪紀錄片,經過實測發現,包含受歡迎的《Tinder詐騙王》(The Tinder Swindler)、《24個比利》(The Minds of Billy Milligan)、《英國連環殺手回憶錄:回帶一生》(Memories of a Murderer: The Nilsen Tapes)等,甚至連最近討論度不斷的《星期三》(Wednesday)也在其中。

【相關圖輯】盤點9套Netflix必睇三級片 《下女誘罪》情慾場面露骨卻極唯美(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 28

實際上,這串數字是是Netflix設定的節目分類代碼,每個類型都有相對應的數字,外國也有網站整理出Netflix的「隱藏代碼」,像是輸入聖誕樹符號就能找到聖誕節系列電影、輸入5977則能搜尋到LGBTQ相關題材系列,若想看台灣電影及節目,可以輸入434295,漫畫超級英雄電影則為10118。

【相關圖輯】數據揭秘Netflix 10部色情影集邊套最紅 《全裸監督》拍AV排第二(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 26

不過也有其他用戶反映,輸入9875後出現不相關的劇集,「但是我出現了《Peppa Pig》」、「我這邊有《史力加》(Shrek )」,而經過實測,下拉頁面時的確會出現《鬼滅之刃》、《老友記》(Friends)、《鹿鼎記》、《芭比公主歷險記》(Barbie: Princess Adventure)等影視作品,不過大多仍是犯罪劇集為主,若有特別喜愛特定類型影片的民眾,不妨可以試試。

【同場加映】日本劇迷票選2022推介Netflix韓劇 《社內相親》竟10名不入?(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 15

延伸閱讀:

影后罹癌「睡夢中猝逝」享壽85歲!女兒悲痛:大家不會忘了她

【本文獲「TVBS」授權轉載。】