Netflix實用教學！輸入4位數字神秘代碼　即睇搜尋不到的隱藏片單

影音串流平台Netflix是不少人重要的精神食糧，近年來平台推出不少好劇，不過琳瑯滿目的片單，有時候需要花點時間才能找到要的作品，不過很多用戶可能都不知道，其實只要輸入「指定代碼」就能跳出搜尋欄找不到的隱藏片單，引起網友熱烈討論。



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外國有網友在TikTok上分享，只要在Netflix搜尋框輸入「9875」，就會跳出一連串真實犯罪紀錄片，經過實測發現，包含受歡迎的《Tinder詐騙王》（The Tinder Swindler）、《24個比利》（The Minds of Billy Milligan）、《英國連環殺手回憶錄：回帶一生》（Memories of a Murderer: The Nilsen Tapes）等，甚至連最近討論度不斷的《星期三》（Wednesday）也在其中。

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實際上，這串數字是是Netflix設定的節目分類代碼，每個類型都有相對應的數字，外國也有網站整理出Netflix的「隱藏代碼」，像是輸入聖誕樹符號就能找到聖誕節系列電影、輸入5977則能搜尋到LGBTQ相關題材系列，若想看台灣電影及節目，可以輸入434295，漫畫超級英雄電影則為10118。

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不過也有其他用戶反映，輸入9875後出現不相關的劇集，「但是我出現了《Peppa Pig》」、「我這邊有《史力加》（Shrek ）」，而經過實測，下拉頁面時的確會出現《鬼滅之刃》、《老友記》（Friends）、《鹿鼎記》、《芭比公主歷險記》（Barbie: Princess Adventure）等影視作品，不過大多仍是犯罪劇集為主，若有特別喜愛特定類型影片的民眾，不妨可以試試。

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