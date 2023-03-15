素海霖進軍AV曾拍《#PTGF出租女友》　憑「不知火舞」試鏡贏角色

香港女生素海霖，易名做「絵麗奈Erena」，正式登入日本AV，成為香港第一人。由於她是「土生土長香港人」，故出道就成為片商Faleno Star的賣點，稱她為首位外藉洋將。消息一出，火速成為網上話題，更被大家搜尋到她曾上過ViuTV《戀講嘢》節目，以及拍過電影《#PTGF出租女友》。



香港女生素海霖，易名做「絵麗奈Erena」，正式登入日本AV。（影片截圖）

在預告片中以廣東話作自我介紹。（影片截圖）

一向言行大膽的Erena（素海霖），曾上ViuTV節目《晚吹 – 戀講嘢》分享性經驗，又容許情侶間互相偷食。去年底日本流行的「不戴胸圍散步」風潮，Erena亦有自己的YouTube頻道「Thisisshl 素小姐」，拍了一條在尖沙咀海旁「真空」散步的短片。而今次以AV女優身份出道，成為港人話題。

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其實素海霖，早已以Erena名字殺入娛樂圈，2021年更有現身《#PTGF出租女友》面試，最終獲得演出機會，與男主角趙善恆有對手戲。而她在電影宣傳活動上，更以火辣造型現身。當日她與Amber（葉俙賢），分別以不知火舞及蜘蛛女現身，令人目不暇給。

Amber（左）與Erena（右）分別扮演蜘蛛女和不知火舞。（葉志明攝）

Amber與Erena首次拍戲，即有機會與趙善恆（左二）和岑珈其（右二）合作。（葉志明攝）

Erena試鏡當日就以不知火舞造型試鏡，最終獲得演出機會。（《#PTGF出租女友》影片截圖）

Erena當日的Cosplay衣着十分性感，但訪問時她直言不感尷尬：「因為我本身都有玩開Cosplay，之前試鏡都有畀過不知火舞導演睇，可能咁都留咗深刻印象畀佢，而家咁着已經係喺戲入面最性感，其實主要睇戲份同埋內容，幾性感我都OK。」

Erena本身都有玩過cosplay，自言sell性感及敢言，而Amber有做開模特兒，她有經營YouTube Channel。（葉志明攝）

不少性感女生，都以「不知火舞」造型Cosplay。（網上圖片）

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