奧斯卡最佳男配角關繼威30年前曾拍古裝劇　網民驚呼：原來是他！

關繼威以《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once/瞬息全宇宙/媽的多重宇宙/天馬行空)獲得第95屆奧斯卡最佳男配角獎,而他在30年前曾赴台演出八點檔連續劇《大太監與小木匠》,當地傳媒人黃揚明則指出,他是首位曾演過台灣電視劇並獲得奧斯卡獎的演員。



關繼威以童星出道,1993年他赴台主演八點檔連續劇《大太監與小木匠》,台灣傳媒人黃揚明就指出他是「第一位曾演過台灣電視劇並獲得奧斯卡演員獎項的演員」,不少網友看當年電視劇畫面,都掀起回憶「小時候有看耶」、「我小時候有看過他的電視節目欸」、「原來是他!難怪看的時候一直覺得他到底是在哪裏看過」、「關繼威主演、配音石班瑜,果然是多重宇宙」。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】