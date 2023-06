變形金剛狂獸崛起｜全球票房1.7億美元！同期仲有邊幾套戲好吸金?

【變形金剛狂獸崛起】六月真可說是今年最瘋狂的電影月,每週都有荷李活大片的推出,各家都在搶佔夏日票房。而第二週最大贏家好無疑問,當然是剛上映的《變形金剛:狂獸崛起》(Transformers: Rise of the Beasts),北美首周末達到6,000萬美元、全球累積更是達到1.7億美元,其中有4,000萬來自中國。



《變形金剛:狂獸崛起》相較於兩部作品的開局《大黃蜂》(Bumblebee)(2,160萬)、《變形金剛:終極戰士》(Transformers: The Last Knight)(4,460萬)是有著大大的進步的。本片雖說在影評人那邊取得兩極的評價,但在觀眾這邊卻取得不錯的口碑,可見汽車人的魅力還是相當驚人。

而上一週在北美上映的《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》(Spider-Man: Across the Spider-Verse)因好口碑發酵,在第二週的票房已衝到了3.89億美元,只花了10天的時間就超越了上一部《蜘蛛俠:跳入蜘蛛宇宙》(Spider-Man: Into the Spider-Verse)的3.75億。另外,該片在第二週的跌幅為54%,在近幾年的超級英雄電影中是非常難得可貴,因為自疫情時代開啟,超級英雄類型電影在第二週的跌幅都在60%~70%之間。

說到超級英雄片就得不提到《銀河守護隊3》(Guardians of the Galaxy Vol. 3),5月上映的星際最終章票房也在本週達到 8.05 億美元,排在 2023 年全球票房第二,順帶一提,《銀河守護隊2》(Guardians of the Galaxy Vol. 2)最終的成績為8.63億。

而迪士尼帝國的《小魚仙》(The Little Mermaid、又譯《小美人魚》)北美票房位列上週第三,有2,280萬的進帳,目前全球累積4.14億美元,近幾年迪士尼真人版電影《美女與野獸》(Beauty and the Beast)、《阿拉丁》(Aladdin)、《獅子王》(The Lion King)最終成績都有突破10億,所以該片最終可能會成為2023年的票房炸彈。

最後就是《狂野時速10》(Fast X)了,目前全球累積6.52億,與他3.4億美元的預算相比,這肯定是非常不及格的,在上一部中也只有2億的預算就有7.56億的票房,而且還是在疫情比較嚴重的2021年,可見當列度(Dom Toretto)的Family系列電影真的在走下坡。

2023年的票房之王依舊是《超級瑪利歐兄弟電影版》(The Super Mario Bros. Movie),成績是13.15億美元,也是2023目前為止唯一一部票房破 10 億美元的電影。排名第二的是《銀河守護隊3》的8億美元、第三名為張藝謀的《滿江紅》6.73億、緊接著第四就是《狂野時速10》6.52億。

而本週即將上映的有華納的《閃電俠》(The Flash)、彼思動畫電影《元素方城市》(香港要7月6日才看的到),與北美相隔了很多天,但此週相較前面全球比較沒有大檔上映,直到月底才會有《奪寶奇兵之命運時鐘》(Indiana Jones and the Dial of Destiny)這種大製作的電影上映。

