變形金剛狂獸崛起｜全球票房1.7億美元！同期仲有邊幾套戲好吸金?

【變形金剛狂獸崛起】六月真可說是今年最瘋狂的電影月，每週都有荷李活大片的推出，各家都在搶佔夏日票房。而第二週最大贏家好無疑問，當然是剛上映的《變形金剛：狂獸崛起》（Transformers: Rise of the Beasts），北美首周末達到6,000萬美元、全球累積更是達到1.7億美元，其中有4,000萬來自中國。



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《變形金剛：狂獸崛起》相較於兩部作品的開局《大黃蜂》（Bumblebee）（2,160萬）、《變形金剛：終極戰士》（Transformers: The Last Knight）（4,460萬）是有著大大的進步的。本片雖說在影評人那邊取得兩極的評價，但在觀眾這邊卻取得不錯的口碑，可見汽車人的魅力還是相當驚人。

而上一週在北美上映的《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Across the Spider-Verse）因好口碑發酵，在第二週的票房已衝到了3.89億美元，只花了10天的時間就超越了上一部《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Into the Spider-Verse）的3.75億。另外，該片在第二週的跌幅為54%，在近幾年的超級英雄電影中是非常難得可貴，因為自疫情時代開啟，超級英雄類型電影在第二週的跌幅都在60%～70%之間。

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說到超級英雄片就得不提到《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy Vol. 3），5月上映的星際最終章票房也在本週達到 8.05 億美元，排在 2023 年全球票房第二，順帶一提，《銀河守護隊2》（Guardians of the Galaxy Vol. 2）最終的成績為8.63億。

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而迪士尼帝國的《小魚仙》（The Little Mermaid、又譯《小美人魚》）北美票房位列上週第三，有2,280萬的進帳，目前全球累積4.14億美元，近幾年迪士尼真人版電影《美女與野獸》（Beauty and the Beast）、《阿拉丁》（Aladdin）、《獅子王》（The Lion King）最終成績都有突破10億，所以該片最終可能會成為2023年的票房炸彈。

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最後就是《狂野時速10》（Fast X）了，目前全球累積6.52億，與他3.4億美元的預算相比，這肯定是非常不及格的，在上一部中也只有2億的預算就有7.56億的票房，而且還是在疫情比較嚴重的2021年，可見當列度（Dom Toretto）的Family系列電影真的在走下坡。

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2023年的票房之王依舊是《超級瑪利歐兄弟電影版》（The Super Mario Bros. Movie），成績是13.15億美元，也是2023目前為止唯一一部票房破 10 億美元的電影。排名第二的是《銀河守護隊3》的8億美元、第三名為張藝謀的《滿江紅》6.73億、緊接著第四就是《狂野時速10》6.52億。

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而本週即將上映的有華納的《閃電俠》（The Flash）、彼思動畫電影《元素方城市》（香港要7月6日才看的到），與北美相隔了很多天，但此週相較前面全球比較沒有大檔上映，直到月底才會有《奪寶奇兵之命運時鐘》（Indiana Jones and the Dial of Destiny）這種大製作的電影上映。

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