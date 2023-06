小魚仙｜迪士尼公開烏蘇拉6張靚相　網民讚：難怪大家都喜歡反派

真人版《小魚仙》(The Little Mermaid、又譯《小美人魚》)上映後受到熱烈討論,不過由於找來非裔美國歌手荷爾貝莉(Halle Bailey)擔任主演艾莉奧(Ariel),讓她的膚色問題受到爭議。最近迪士尼官方Facebook也公開了飾演海妖烏蘇拉(Ursula)化為人形後的「凡妮莎」主演,現年23歲的英國女星謝茜嘉亞歷山大(Jessica Alexander)劇照,包含她坐在岩石上、還有跟王子對戲的模樣,讓網友大讚真的戀愛了。



凡妮莎美照曝光

由謝茜嘉亞歷山大飾演的凡妮莎,在6張劇照中換上一套淡紫色連身洋裝,露出光滑的大美背,在風吹下秀髮在空中飛舞,而她性感又美艷的神情讓人看得相當著迷。貼文則是寫下「連王子也難以抵抗的美艷誘惑人形烏蘇拉——凡妮莎現身!」照片公開後不到一天就獲得超過4千多位網友按讚留言,直呼「美,出場時間短但有撐起角色」、「可愛又迷人的反派角色」、「難怪大家都喜歡反派角色」。

據了解謝茜嘉亞歷山大為童星出身, 14歲她就在迪士尼頻道的年輕劇集《 Penny on M.A.R.S. 》中飾演一個校園反派角色,不過讓她爆紅的作品,則是在Netflix的校園懸疑影集《正義高材生》( Get Even )中的美女高中生。如今也在《小美人魚》的反派再度走紅,讓人期待她未來的無限發展。

