小魚仙｜迪士尼公開烏蘇拉6張靚相　網民讚：難怪大家都喜歡反派

真人版《小魚仙》（The Little Mermaid、又譯《小美人魚》）上映後受到熱烈討論，不過由於找來非裔美國歌手荷爾貝莉（Halle Bailey）擔任主演艾莉奧（Ariel），讓她的膚色問題受到爭議。最近迪士尼官方Facebook也公開了飾演海妖烏蘇拉（Ursula）化為人形後的「凡妮莎」主演，現年23歲的英國女星謝茜嘉亞歷山大（Jessica Alexander）劇照，包含她坐在岩石上、還有跟王子對戲的模樣，讓網友大讚真的戀愛了。



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凡妮莎美照曝光

由謝茜嘉亞歷山大飾演的凡妮莎，在6張劇照中換上一套淡紫色連身洋裝，露出光滑的大美背，在風吹下秀髮在空中飛舞，而她性感又美艷的神情讓人看得相當著迷。貼文則是寫下「連王子也難以抵抗的美艷誘惑人形烏蘇拉——凡妮莎現身！」照片公開後不到一天就獲得超過4千多位網友按讚留言，直呼「美，出場時間短但有撐起角色」、「可愛又迷人的反派角色」、「難怪大家都喜歡反派角色」。

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據了解謝茜嘉亞歷山大為童星出身， 14歲她就在迪士尼頻道的年輕劇集《 Penny on M.A.R.S. 》中飾演一個校園反派角色，不過讓她爆紅的作品，則是在Netflix的校園懸疑影集《正義高材生》（ Get Even ）中的美女高中生。如今也在《小美人魚》的反派再度走紅，讓人期待她未來的無限發展。

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