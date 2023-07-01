周潤發《辣手神探》名場面冇威也　硬扯落樓︰所以之後寒背

發哥周潤發近來四出為新戲《別叫我"賭神"》做宣傳，除了跑入戲院謝票，當然唔少得上谷德昭主持的節目《爆谷一周》，更與柯煒林（Will）、盧慧敏（Amy）及導演潘耀明一齊出席，大談拍攝時點滴及趣事。



發哥周潤發與柯煒林(Will)、盧慧敏(Amy)及導演潘耀明擔任谷德昭主持節目《爆谷一周》嘉賓，宣傳近日大熱電影《別叫我"賭神"》，大談拍攝時點滴及趣事。

發記士多食到「三高」

電影《別叫我"賭神"》以跑步為主題，但這個不是發哥要跟劇組一起跑步的原因，而是為了大家拍得更投契，於是邀請新人柯煒林及盧慧敏一齊跑，而且管接管送非常貼心。柯煒林︰「我大膽講，因為見得太多，我已經冇當發哥做發哥。」

除了跑步，發哥更在片場搞一個「發記士多」，等大家食得開心似一家人。柯煒林坦言食到肥晒︰「你諗到都有得食，有次連花膠湯都有得飲，食到肥晒唔連戲。」發哥更笑指他食到由戲中的自閉症變到「三高」。

谷導在訪問期間，多次表示渴望可以為發哥寫一次劇本，問到發哥還有什麼角色想嘗試，發哥透露想嘗試一次完全沒有對白的戲，演一個啞巴，透過面部表情做戲。

《辣手神探》被硬扯落樓梯

講到發哥的經典電影，谷德昭提到當時未入行，但有機會到《辣手神探》的拍攝現場觀摩，而當時更是拍緊得雲茶樓的大型駁火場面。由於是菲林拍攝，又要拍出慢動作效果，全場多部攝影機一齊高速拍攝，100呎菲林短短3、4分鐘燒完，那種如機關槍的拍攝聲響，谷德昭至今依然難忘。

這幕沿扶手跣落樓開槍戲，極傷腰。（《辣手神探》劇照）

不過談到這一幕，發哥便透露拍攝背後辛酸，「我拎住雙槍，由扶手瀡落去，完全冇威也，要靠一個武指拉住我對腳扯落樓，成個人咁重我辛苦時佢都辛苦。」亦由於這些強行拍攝的動作場面，令身體受到損傷，「所以拍到後來《賭神》寒背。」

由於要近距離對焦，當時要攝影助理戴頭盔近距離跟焦，但一樣打到成面傷晒。（《英雄本色》截圖）

《英雄本色》 火屎打到對方成面血

而今次《別叫我"賭神"》導演潘耀明，是行內出名的攝影師，早在拍《英雄本色》時已當攝影助理，他還記得拍駁火戲時，發哥貼心地走到自己身邊叫他小心點︰「槍火冇眼，打中你要入醫院。」而拍到經典楓林閣一幕，由於要近距離開槍，就曾經打到對方成面血。「雖然是無子彈，但是真火藥有火屎，打到對方成面血。」亦由於拍得太多開槍戲，發哥有段時間拍到手指都彎曲了，伸唔直。