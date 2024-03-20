teamLab香港｜免費預約連結+發光蛋近距離打卡攻略｜附開放時間

維港teamLab｜teamLab：光漣｜藝術@維港2024｜康文署主辦大型戶外藝術計劃「藝術@維港2024」將於3月25日至6月2日期間在維港兩岸舉行，其中一個活動「teamLab：光漣」將於添馬公園展出國際藝術團隊teamLab的光影藝術裝置作品。展覽將沉浸式的藝術體驗融入海濱，每當觀者輕觸展品，便會產生不同的光色與聲效，帶動毗連展品與之共鳴。活動免費入場，但想與展品近距離互動，則須提早預約。即睇下文了解預約詳情、兩大打卡位、亮燈時間、前往方法。



「teamLab：光漣」展覽構想圖。（藝術@維港2024官網圖片）

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維港teamLab打卡位【1】《持續站立的生命》── 數百不倒蛋蛋可互動

由數百個ovoid（蛋狀物）組成的展品《持續站立的生命》構想圖。（藝術@維港2024官網圖片）

數百個ovoid（蛋狀物）可在任何地方持續站立。當ovoid被人推倒、被風吹倒或被海浪拍倒時，會一邊迅速恢復站立，一邊改變光的色彩並且發出此色彩特有的音色。 光芒也會傳播給周圍的ovoid和樹木，被傳播的光會使之發出音色，呼應並擴散開來。

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當光芒從樹木的深處延展過來時，就表示另一方或有人存在、或有風吹來、或有海浪拍來。這麼一來，人們也許會比平常更意識到相同空間內他人和環境的存在。當風平浪靜，也沒有人觸碰時，ovoid會開始慢慢地忽明忽暗。

維港teamLab打卡位【2】《呼應之樹》── 與ovoid互動發光發聲

「teamLab：光漣」展品《呼應之樹》參考圖片。（藝術@維港2024官網圖片）

樹木的光芒呼應了從《持續站立的生命》連續而來的光，光閃耀着，並發出音色。周圍的樹木也連續呼應傳播並發出音色。

維港teamLab｜入草地只得一個預約途徑附連結

「teamLab：光漣」（添馬公園草地部分）在展覽期間，每晚6:30pm-11:00pm亮燈。市民如欲進入草地範圍與展品互動，必須預先透過Klook系統預約入場參觀日期和時間。非草地範圍則毋須預約。

預約系統將於3月18日（下星期一）中午12時起接受登記預約開展首星期（即3月25日至3月31日）的參觀名額。其後逢星期一中午12時起，開放預約未來一星期的名額。

每人每次可預訂最多兩個名額，每天僅限預約一個場次。成功預約者需於參觀當日預約時段內到場，向在場職員出示確認電郵內的門票二維碼。系統將在每日下午1時起開放網上預約即日預留名額。按此預約👉「teamLab：光漣」

維港teamLab｜前往方法

展覽入口設於添馬公園近政府總部東翼，市民可經由金鐘站A出口海富中心外行人天橋前往。

藝術@維港2024──teamLab：光漣

日期：3月25日至6月2日

時間：6:30pm-11:00pm

地址：金鐘夏慤道添馬公園（金鐘站A出口）



（全文完）