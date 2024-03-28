深圳搵食攻略｜10間必吃榜餐廳　WeChat Pay HK美團團購折上折

深圳好去處｜復活節到了，又可以趁著假期到深圳吃喝玩樂！今次《香港01》好食玩飛記者，就教大家如何去深圳搵食，識搵一定搵「大眾點評」必吃榜，打卡必食餐廳，食盡深圳，而且不用正價埋單！是次精選了10間必吃榜餐廳，包含熱門燒烤、特色打邊爐、傳統粵菜、西餐、創意料理，全部都有優惠套餐或代金券。還會教大家透過WeChat Pay HK領取美團團購折上折優惠，買餐廳優惠套餐或代金券，用港幣直接付款。即睇下文！



必吃榜是由大眾點評發布的美食榜單（大眾點評）

必吃榜是由大眾點評發布的美食餐廳榜單，不接受提名。根據「好吃、不貴、體驗佳」三個原則以及上億條用戶評價，從近1400萬家商戶去評選2023年必吃榜的上榜餐廳，被稱為最懂中國胃的美食榜單。

以下為記者精選來自福田、羅湖兩個區的10間上榜餐廳，你又試過未？

福田區

福田美食推介【1】：Green Table‧GT ── 歐洲風露天卡座 網友推必試可麗餅

Green Table‧GT是一家簡約的歐式風味餐廳，菜式豐富有創意，如焦糖煙肉蘑菇可麗餅、黑松露紅薯條和低溫慢煮雞胸肉牛油果沙律。主打的芝士吞拿魚墨西哥餡餅，是網友推介的Top1，只售68元人民幣。而餐廳也曾是深圳雞尾酒菜品榜第三名，在晚上與親朋戚友品嚐一杯也是不錯的選擇。餐廳風格時尚大方，亦配有露天卡座，坐在外面享受美食，非常寫意。Green Table‧GT在卓悅中心店及萬象前海購物中心均有分店。

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Green Table‧GT（深圳卓悅中心）

地址：福華一路卓悦中心中央大街N134街鋪

交通方法：會展中心地鐵站A1出口，步行約5分鐘



福田美食推介【2】：北村韓食‧活烤鰻魚‧大片烤肉（梅林店） ── 人氣韓食碳火活烤鰻魚香脆多汁

深圳人氣韓食北村韓食‧活烤鰻魚‧大片烤肉，主打活烤鰻魚，每條魚也是即點即劏，肉質鮮嫩，經過碳火烤製後，外皮更香脆，內裡卻保持油潤多汁，濃濃碳香加上鰻魚鹹香鮮甜，口感非常豐富，原條烤鰻魚只是98元人民幣。另外店舖亦提供不同特色韓食，如厚切黑五花肉、大刀牛排等，也是韓食愛好者必點。

北村韓食‧活烤鰻魚‧大片烤肉（梅林店）

地址：深圳梅林街道梅豐社區梅華路103號

交通方法：深圳地鐵梅村站C1出口，步行約8分鐘



福田美食推介【3】農畉LONFOOD ── 西式輕食餐廳 必試溫泉蛋黑松露蘑菇三文魚

深圳有不少新興的西式輕食餐廳，當中在近年人氣越來越旺的農畉LONFOOD便是其中之一。餐廳主打創意輕食，當中人氣特色菜溫泉蛋黑松露蘑菇三文魚，溫泉蛋質感順滑、蛋味香濃，配搭酥脆麵包，口感更有層次，而且分量不少，售價為88元人民幣。穀飼牛肉沙律、洋薊檸檬薄餅均是熱賣食品，喜歡西式輕食的不容錯過。

農畉LONFOOD（卓悅中心店）

地址：福華路OneAvenue卓悅中心商場東區L150

交通方法：崗廈站B出口，步行約2分鐘



福田美食推介【4】本源食集日式燒肉‧爐端燒 ── 爐端燒專門店 小型約會之選

日系烤肉店本源食集‧日式燒肉‧爐端燒，餐廳環境恬靜優雅，十分適合2-4人的小型約會。鹽燒和牛小排炭香四溢，肉汁豐富，經爐端燒烤製後，更是焦脆內嫩，搭配秘製醬料惹味十足，只是118元人民幣。另外餐廳也有不少人氣日食，如關西風蒲燒饅魚、火炙手握壽司、甘鯛龍鱗燒等，款式多樣，也值得一試。

本源食集日式燒肉·爐端燒（東海繽紛店）

地址：香林路東海繽紛天地二樓2012舖

交通方法：車公廟地鐵站B出口，步行約8分鐘



福田美食推介【5】鬍鬚佬雞煲四季火鍋店 ── 人氣長龍惹味雞煲崩砂腩

雞煲在香港吃得多，但深圳這家人氣雞煲你又試過未？鬍鬚佬雞煲四季火鍋店，在深圳一直大排長龍，雞肉彈牙，醬汁不是傳統偏鹹的味道，而是夾着一絲絲的甜味，因此不易吃膩。而煲內配菜也相當入味。3-4人份的雞煲為138元人民幣。另外崩砂腩、土豬肚也是人氣推介。

鬍鬚佬雞煲四季火鍋店（皇崗總店）

地址：福民路87號皇崗新村135棟1樓

交通方法：皇崗村站B1出口，步行約3分鐘



羅湖區

羅湖美食推介【1】野岩炙·極炙炭火燒肉 ── 連續5年獲米芝蓮推介 必食頂級M9和牛

來自台灣的燒肉名店野岩炙·極炙炭火燒肉，在成立後連續5年獲得米芝蓮推介，菜式以牛肉為主。一盤頂級M9和牛109元人民幣，肉質有保證，不用特別的烹調方法，簡單用炭火燒一會，油脂便伴隨炭香飄散，且有專人為你烤肉，不用擔心燒焦。

野岩炙·極炙炭火燒肉（萬象城金威大廈店）

地址：南湖街道嘉賓路4051號金威大廈三樓

交通方法：國貿站E出口，步行約7分鐘



羅湖美食推介【2】新起點脆肉鯇火鍋 ── 香濃湯底秘製魚腐勁足料

喜歡吃脆肉鯇的，不妨試試這家新起點脆肉鯇火鍋。火鍋湯底鮮甜，且沒有腥味，配搭招牌的魚肉放進火鍋，讓味道更濃郁。脆肉皖魚片沒有魚骨，口感清爽，42元人民幣一碟，招牌的秘製魚腐，十分足料，一碟8個，只售23元人民幣。

新起點脆肉鯇火鍋（寶安南路店）

地址：筍崗東路華通大樓三樓（亞朵飯店三樓）

交通方法：園嶺站C口出，步行約7分鐘



羅湖美食推介【3】山禾田·創作料理 ── 日系簡約風 即烤梳乎厘甜而不膩

日式梳乎厘一直深受女生喜愛，位於羅湖區的山禾田·創作料理，食物和環境走簡約路線，主打即烤梳乎厘，質感軟軟綿綿，味道甜而不膩，也只是38元人民幣。另外一些日本特色主食如壽喜鍋、鰻魚玉子燒及魔鬼生蠔，喜歡日本料理的不妨一試。

山禾田·創作料理（羅湖店）

地址：南湖路3009號南湖時代廣場A02號

交通方法：國貿站B出口，步行約3分鐘。



羅湖美食推介【4】巴汗羊肉串燒烤店 ── 網紅烤羊肉5元1串 性價比之選

喜歡吃燒烤就不要錯過這家巴汗羊肉串燒烤店，是近年人氣很高的網紅店，主打羊肉燒烤。原味羊肉串不會烤得太乾，保留足夠肉汁，肉肥瘦均勻，帶點嚼勁，價錢只是5元人民幣1串，性價比很高。

巴汗羊肉串燒烤店

地址：東曉路3063-1號

交通方法：佈心站B出口，步行1分鐘



羅湖美食推介【5】香港新發燒臘茶餐廳 ── 長龍港式茶餐廳 必試招牌菠蘿油

茶餐廳對港人而言並不新鮮，但這家香港新發燒臘茶餐廳味道絕不遜色於香港的茶餐廳，吸引不少港人特意回深圳品嚐。菠蘿油又甜又酥脆，夾帶一大塊牛油，增加了鹹香味和滑溜的口感，價錢只是13元人民幣。

香港新發燒臘茶餐廳（書城店）

地址：地址：書城路一號都市名園综合大樓首層101-A2

交通方法：大劇院站F口，步行約4分鐘



WeChat Pay HK用戶獨家免費領取 一鍵即領總值￥118美團團購優惠券 美團小程序專享

由於大眾點評跟美團屬於同一集團，上述10間必吃榜餐廳的優惠，都可以透過美團購買。即日起至2024年4月5日，任何人都可以透過WeChat Pay HK跨境遊頁面，免費領取總值¥118的美團團購優惠券，總共包含9張優惠券。系統將根據消費門檻自動揀選對應的優惠券，進行自動扣減。用戶亦可手動在「紅包／抵用券」選取適合的優惠券。付款時，人民幣交易自動轉為港幣結算，全程0手續費。領取後有效期為7日，逾期可重新領取，每位用戶最多可以領取30次。

優惠使用門檻（WeChat Pay HK）

本次優惠券適用於美團小程序內所有提供代金券或團購套餐的商戶，包括以下11大類別。注意：優惠不適用於美團外賣。優惠券必需透過美團小程序下單，不能透過美團app下單。

1.美食

2.足療／按摩／洗浴

3.美容／美髮／美甲

4.KTV／密室／酒吧

5.親子樂園

6.電玩/遊戲

7.運動健身／體育館

8.家政保潔／洗衣洗鞋／家電維修／搬家／家居裝修等生活服務

9.婚紗攝影／寫真／婚宴

10.養車用車／維修保養

11.寵物洗澡／美容／體檢／醫療

👉🏻即睇WeChat Pay HK跨境遊頁面，一鍵領取¥118美團團購優惠券

WeChat Pay HK x美團團購優惠券 領取及使用方法

即按圖查閱：

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WeChat Pay HK×美團團購優惠券 查閱方法

即按圖查閱：

今次優惠只適用於WeChat Pay HK港幣錢包，不適用於微信支付人民幣錢包。

圖文教學1： 如何切換WeChat Pay HK及微信支付

將WeChat／微信更新到最新版本，登入後點擊「我」，點選「服務」，再按在右上角的「…」，最後點擊「切換錢包地區」，即可輕鬆切換WeChat錢包。

圖文教學2： 如何開通WeChat Pay HK帳號

香港用戶只需使用香港手機號碼註冊WeChat，即可自動開通港幣錢包WeChat Pay HK。完成註冊後，可點擊右下角的「我」，點選「服務」，進入WeChat Pay HK。

早前用了內地手機號碼註冊，並已擁有人民幣錢包（微信支付）用戶：可於微信搜尋「WeChat Pay HK好生活」公眾號，點擊「便捷入口」，點選「自助開通香港錢包」。透過驗證香港手機號碼／香港發行的信用卡／香港銀行賬戶／香港身份證，即可申請開通 WeChat Pay HK。

圖文教學3：WeChat Pay HK港幣錢包如何扣錢

扣錢方法1： 透過餘額付款

設定方法： WeChat>我>服務 （顯示港幣）>收付款>選擇餘額爲「預設付款方法」

設定方法： WeChat>我>服務 （顯示港幣）>收付款>選擇餘額爲「預設付款方法」（WeChat Pay HK）

如何增值餘額？共有以下五種方式：

1. 門店現金增值：於香港7-ELEVEN便利店、香港Circle K便利店或香港麥當勞門店現金增值

2. 信用卡增值：銀聯&中銀信用卡收取1.5%手續費，其他信用卡收取2.5%手續費

3. 香港銀行戶口增值：透過香港23家銀行及虛擬銀行的戶口增值

4. 轉數快增值

5. 收銀車現金增值



扣錢方法2： 透過香港銀行戶口付款

設定方法： WeChat>我>服務 （顯示港幣）>收付款>選擇已綁定的香港銀行戶口爲「預設付款方法」

設定方法： WeChat>我>服務 （顯示港幣）>收付款>選擇已綁定的香港銀行戶口爲「預設付款方法」（WeChat Pay HK）

如何綁定香港銀行戶口

1. 點擊WeChat > 我>服務 （顯示港幣）>銀行卡>添加銀行賬戶，揀選23家銀行及虛擬銀行其中之一

2. 驗證支付密碼

3. 輸入要綁定的銀行賬戶的登記人信息，待銀行對訊息完成確認

4. 綁定成功，可於 WeChat > 我>服務>銀行卡 看到該銀行賬戶



扣錢方法3： 透過香港信用卡付款

設定方法： WeChat>我>服務 （顯示港幣）>收付款>選擇已綁定的香港信用卡爲「預設付款方法」

設定方法： WeChat>我>服務 （顯示港幣）>收付款>選擇已綁定的香港信用卡爲「預設付款方法」（WeChat Pay HK）

如何綁定香港信用卡

1. 點擊WeChat > 我 > 服務 > 銀行卡 > 新增信用卡（Visa/Mastercard/銀聯）

2. 驗證支付密碼

3. 輸入信用卡卡號、有效期及安全碼，同意使用者條款

4. 同意及遞交申請，輸入銀行向手機發送的一次性密碼

5. 綁定成功，可於 WeChat > 我>服務>銀行卡 看到該信用卡



（全文完）