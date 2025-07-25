佐敦美食15間推介｜爆紅泰排檔/海膽杯/平價Omakase/米芝蓮糖水

佐敦美食推介｜鄰近尖沙咀和油麻地的佐敦港鐵站一帶有不少美食，有日本牛肉飯專門店松屋、親民價格的酒店級鋸扒之選、可愛打卡貓爪烏冬麵店、老字號招牌雲吞麵港式茶餐廳、米芝蓮中式糖水舖等15大美食推介，想知詳情及地址，即刻睇埋下文！



佐敦一間日式小店推出可愛貓爪烏冬，最適合打卡放IG！（ig@charlieice）

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佐敦美食【1】Plato Cafe & Bistro（吳松街）—— 龍蝦意大利飯必試

意大利餐廳Plato Cafe & Bistro餐廳環境舒適寬敞、裝修優雅，非常適合情侶慶祝紀念日或朋友聚餐，推介菜式包括龍蝦意大利飯、炭燒美國安格斯肉眼牛扒、西班牙黑毛豬鞍架等。龍蝦意大利飯超多蝦膏，鮮味十足，而且蝦肉大大隻，味道甘香鮮甜，飯內的蘑菇毫不手軟，與軟熟的米飯配搭起來口感豐富，值得一試！

地址：佐敦吳松街186-188號地舖

電話：23888269／97875930



佐敦美食【2】TERA（寶發大廈）—— 法國藍帶廚師主理 人氣梳乎厘班戟

甜品店TERA由法國藍帶廚師主理，日式梳乎厘班戟人氣超高！梳乎厘班戟口感鬆軟綿密，且配有多款口味，如榛子焙茶、宇治抹茶、櫻花、金箔Nutella及OREO奶油曲奇等，其中金箔Nutella味更是超打卡able！此外，餐廳亦有提供不同的西式美食，推介可試帆立貝明太子蟹肉扁意粉，意粉掛汁之餘，明太子醬亦相當濃郁，且海鮮味非常突出！

地址：佐敦廟街273-285號寶發大廈地下4號舖

電話：23236655



佐敦美食【3】Passepartout——英倫風裝修超打卡able！

Passepartout餐廳外牆以深藍色為主調，配上金屬裝飾、掛燈等物件，可說是滿滿的英倫風，進店前已能好好打卡！餐廳主打輕食及精品咖啡，其中推介主食Bangkok，有自家製厚切煙肉、黃袍炒蛋、酸種多士。煙肉煎得外脆內嫩，充滿肉汁，配搭炒蛋和多士一起吃，口感更加豐富！另外亦推介桂花酒釀泡沫咖啡，濃郁的咖啡夾帶淡淡桂花香氣和微微的酒香，值得一試！

地址：佐敦閩街1號地舖

電話：28820828



佐敦美食【4】新肥泉海鮮大排檔——必試鮑魚雞煲

喜歡吃鑊氣小炒的，位於佐敦的新肥泉海鮮大排檔就不能錯過！作為街坊熟知的人氣大排檔，經常大排長龍。熱門菜式包括鮑魚雞煲、黑椒薯仔牛柳粒、椒鹽雞軟骨等等，其中鮑魚雞煲用料絕不馬虎，鮑魚肥大肉厚、鮮嫩彈牙，雞肉亦相當入味，配搭京蔥、洋蔥、秀珍菇、鮮冬菇等吸汁配菜，非常惹味！

地址：佐敦寶靈街17號官涌市政大廈2樓熟食中心



佐敦美食【5】龍亭——平價Omakase

龍亭主打鐵板燒、Omakase等日式料理，菜單上的價格多樣，由$588、$788、$1388或以上的Omakase選擇都有，可說是豐儉由人！推介$788的套餐，主菜有5款海鮮可選，當中帶子和東星斑為熱門菜式，帶子煎得外脆內嫩、東星班亦肉質嫩滑，另外鰻魚也是龍亭的招牌菜，值得一試！

地址：佐敦寧波街27-31號地下A-D號舖



佐敦美食【6】香江花月——招牌日本牛乳玫瑰鍋

香江花月主打突破傳統、養生美顏的火鍋香江花月——招牌日本牛乳玫瑰鍋，乳白的牛奶湯底，配上多種色彩嬌豔的花瓣，賣相十分華麗，吃之前記得先打卡！不喜歡牛乳的，也可試試秘製花雕豬肚鍋、清湯鍋、四川麻辣鍋、秘製沙嗲鍋、鴛鴦鍋，另外還可配搭埋有齊蟹、蝦、蜆、牛等美食，兼打卡able的「華人塔」，非常抵食！

香江花月（百誠大廈）

地址：佐敦佐敦道31-37號百誠大廈2樓



佐敦美食【7】泰排檔——爆紅和牛船麵

泰排檔開業至今只有數月，憑著水準高的泰式美食，以及復古泰式大排檔般的裝潢，店外頻頻出現人龍。店舖由獲米芝蓮必比登推介船麵店Samsen出身的泰藉主廚主理，餐廳九成食材及香料也是從泰國入口，務求還原「泰味」，而和牛船麵、虎蝦醉貓炒河、烤豬頸肉都是招牌菜。網民大讚船麵湯底超濃郁，配上軟嫩和牛片，讓人一試難忘！另外虎蝦醉貓炒河超有鑊氣，微辣味道配上彈牙蝦仁，超惹味！

泰排檔

地址：佐敦文苑街24號地舖



佐敦美食【8】樂鐵板燒——十八層海膽杯

樂鐵板燒主理人樂師傅一直以鐵板燒創作料理見稱，更被冠以海膽達人的美譽。小店招牌菜十八層海膽杯每個食客都拍案叫絕，海膽杯以北海道紫海膽為主，拼上沖繩海葡萄、白飯魚脆片，配上多種時令海鮮例如牡丹蝦、松葉蟹肉，打造成前所未有口感豐富鮮美的海膽杯，不少網民都指出小店讓人驚喜亦適合慶祝。

樂鐵板燒

地址：佐敦偉晴街29-37號騏邦大廈地下6號舖



佐敦美食【9】松屋——日本過江龍平價牛肉飯$29起

「松屋」與Sukiya、吉野家在日本並列「牛丼御三家」，主打平價牛丼，招牌日式牛肉飯只是$29起！牛肉飯選用100%日本秋田縣產秋田小町米、100%北美產牛肉，配上泡菜、芝士、咖喱等不同口味均受大家喜愛。新出鰻魚牛肉飯、富士山牛肉定食、月見山藥泥牛肉飯，以及泡菜燒牛五花飯都是必試之選！

地址：佐敦彌敦道219號莊士倫敦廣場地下G06-09號舖



佐敦美食【10】憶食尚臘味煲仔飯——自家工場製作無防腐劑臘味

入秋當然要吃熱辣辣煲仔飯！憶食尚的臘味煲仔飯，使用自家工場製作臘味，選用河源自家農場的走地新鮮土豬及重慶黑毛豬，所有臘味均不加防腐劑及化學物。憑港式經典煲仔飯，餐廳更登上2024年大眾點評必吃榜！

憶食尚臘味煲仔飯

地址：佐敦文匯街22-24號地下2-4號舖

電話：3590 9933 / 6936 4950



佐敦美食【11】The Meat Co.—— $168起酒店級西冷牛扒

The Meat Co. 主打簡單而美味的烤肉和薯條，$168起即可食到酒店級數的安格斯西冷牛扒，還有其他烤肉推介包括紐西蘭草飼牛柳、紐西蘭羊臀肉、美國帶骨豬鞍及秘製香草燒春雞。每一份烤肉均配搭配菜香脆炸薯條及椰菜絲沙律，以及自選醬汁一款，選擇包括煙燻燒烤醬、法式伯那西醬汁、濃郁的藍芝士醬和阿根廷香辣醬等，為牛扒增添額外滋味。

The Meat Co.

地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店Eaton Food Hall LG樓6號舖

電話：2782 1818



佐敦美食【12】肉肉烏冬——Igable可愛貓爪烏冬

貓奴必食！佐敦爆紅日式烏冬店肉肉烏冬，招牌薯仔忌廉咖喱烏冬的可愛貓咪肉球造型最吸睛，非常Igable！加上滿滿的綿滑微辛咖喱和烏冬，是小店熱賣菜式。另一款人氣菜式火炙牛肉壽喜汁烏冬，使用安格斯牛肉，肉汁中加入大蔥、冬菇、油揚和芝麻，昇華烏冬的味道！

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肉肉烏冬

地址：佐敦白加士街1-11號康寧大廈地下C號舖

電話：8481 4234



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佐敦美食【13】麥文記麵家——米芝蓮招牌雲吞麵

麥文記60多年前由巷仔檔，搬入佐敦白加士街地舖，不少街坊都是熟客。招牌雲吞麵以鴨蛋製作麵條，蛋味香濃而麵質爽彈，沒有鹼水味。雲吞皮薄餡靚，一粒一隻蝦夠足料。米芝蓮推介加南乳豬手佐餐，如果選擇撈麵建議配蠔油拌勻食用。小店亦有售賣手工炒製的蝦籽，外帶回家煮餸撈麵一流！

麥文記麵家

地址：佐敦白加士街51號地下

電話：2736 5561



佐敦美食【14】農耕記湖南土菜——正宗湖湘風味香辣惹味

深圳人氣連鎖店農耕記湖南土菜，2017年創立，以正宗湖湘風味為特色，在亞洲有過百間分店。招牌菜鮑魚辣椒炒肉，使用鮮嫩乳鮑、土豬1/4前腿嫩肉與桂東基地香軟皮椒爆炒！其他菜式有脆蘿蔔炒臘肉、鄉里脆肚、鄉里蒸扣肉等。不少傳統湘菜都會放辣椒調味，好辣的朋友不能錯過！

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農耕記

地址：佐敦道23號新寶廣場6樓

電話：3613 0790



佐敦美食【15】佳佳甜品——米芝蓮中式糖水+自家製湯圓

開業40多年的佳佳甜品曾多次獲米芝蓮推介，連發哥都是常客！佳佳甜品售賣多款傳統中式糖水，主打的有手工寧波薑汁湯圓、生磨合桃糊和芝麻糊。手工湯圓由寧波師傅親自製造，並非現成買的湯圓。白果薏米腐竹糖水亦值得一試！

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佳佳甜品

地址：佐敦寧波街29號地舖

電話：2384 3862



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