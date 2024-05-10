長者優惠餐廳22間｜長者咭+樂悠咭可享！麥當勞/美心/一粥麵/譚仔

長者餐廳優惠｜持有長者咭或樂悠咭的長者可享受不少連鎖餐廳提供的優惠，讓長者們可盡情吃喝玩樂！《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合22間餐廳優惠，包括麥當勞、美心MX、大家樂等，其中一間更減高達$100！即睇下文。



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長者優惠餐廳【1】麥當勞 ── 滿$13送脆餅／奶茶咖啡

長者在早上11點前，只要憑長者咭惠顧單點正價食品1款滿$13或以上，即可免費獲贈脆薯餅一客；以正價惠顧凍或熱港式奶茶一杯，即可免費獲贈脆薯餅一客。另外，於早上11時點後，憑長者咭惠顧單點正價食品1款滿港幣$13或以上，即可免費獲贈細即磨黑咖啡、細即磨白咖啡、細熱港式奶茶、中汽水，或中薯條一客（任選其一）。但要注意，長者優惠不可與其他優惠同時使用，亦不適用於星期六、日及公眾假期。

長者在11點前或11點後惠顧也有不同的長者優惠。（資料圖片）

長者優惠餐廳【2】肯德基KFC ── 送薯蓉／奶茶咖啡

長者在早上11點前，憑長者咭惠顧滿$20，即可獲贈薯蓉1個。另外，憑長者咭惠顧滿$10即可獲贈熱奶茶或咖啡1杯。

長者優惠餐廳【3】大家樂 ── 滿$40減$3＋限定日子減$8

長者只要出示有效長者咭並於店內茶市惠顧滿$40，即可享$3折扣優惠。另外，已成功在大家樂手機應用程式認證長者咭的長者會員，可於指定市段惠顧滿$30，可享免費食品一客。大家樂亦限定推出2大長者限時優惠：

1. 長者5月12日母親節正日早上11時後出示長者咭、已認證長者會員卡或以樂悠咭及長者八達通卡付款，於店內消費滿$30，即可享$8折扣優惠。

2. 長者在5月13至26日晚市時段惠顧任何晚市小菜套餐，並出示長者咭、已認證長者會員卡或以樂悠咭及長者八達通卡付款，即可享$8折扣優惠。

長者優惠餐廳【4】｜美心MX & 美心 Food2 ── 全日9折優惠

由即日起至2024年6月30日，長者持長者咭或樂悠咭於分店惠顧任何食品，均可享全日9折優惠；每月第一個星期四晚市可享7折優惠。

長者餐廳優惠【5】｜大快活 ── 減$3現金優惠

長者憑長者咭或樂悠咭，於指定分店或大快活官方網站申請「快活關愛長者咭」，即可享每次消費減$3現金優惠，每月更可享總值港幣$300的現金優惠。

快活關愛長者咭（大快活官網）

長者優惠餐廳【6】一粥麵 ── 送熱飲一杯

凡出示有效的長者咭，或以長者八達通／樂悠咭付款，於早或茶市惠顧任何套餐或單點主食（小食及飲品除外），可獲贈茶／啡／熱飲一杯(特飲除外)。

長者優惠餐廳【7】吉野家 ── 惠顧滿$30減$3

吉野家長者於早市／茶市時段惠顧滿$30即減$3。不過此優惠不適用於午後の輕食及精明の選系列。

長者優惠餐廳【8】譚仔雲南米線 ── 指定分店送熱飲一杯+指定食物減$10

優惠一：長者憑長者咭或樂悠咭惠顧任何早晨套餐，可免費添加熱飲一杯。不過要留意，此優惠不包括罐裝汽水、豆漿、特飲及最新推廣特飲，而且只適用於堂食、早餐時段及指定分店。

分店如下：

樂富廣場、華貴商場、彩虹彩雲



優惠二：長者出示長者咭或樂悠咭單點香茜皮蛋魚湯配脆肉鯇米線，即減$10；惠顧任何米線，即贈送冷／熱飲品一杯。優惠不包括淨米線、過橋米線、素過小橋米線、學生餐及下午茶餐。贈送的飲品亦不包括罐裝汽水、豆漿、解辣茶、特飲及最新推廣特飲。

分店如下：

葵芳葵豐大廈／觀塘翠屏商場／牛頭角下邨／西九龍中心／大角咀海富商場／小西灣商場／青衣長發廣場／大圍新翠商場／上水彩園／新光中心／愛東／樂富廣場／海怡廣場／大圍美林／藍田麗港城／彩虹彩雲／皇后山商場／將軍澳寶琳邨 ／ 19. 華貴商場 ／ 鳳德商場



香茜皮蛋魚湯配脆肉鯇米線（譚仔雲南米線）

長者優惠餐廳【9】譚仔三哥雲南米線 ── 送熱飲一杯

長者憑長者咭於任何一間譚仔三哥米線分店，在下午2至6時，惠顧一餸或以上米線送熱飲一杯。

長者優惠餐廳【10】南記粉麵 ── 送細豆漿或生菜半份

長者出示長者咭、樂悠咭或長者八達通，購買任何粉麵（不包括生料、火鍋包及辣椒醬），即可獲細豆漿或生菜半份。注意優惠只限堂食及每位長者每次只能享有一次免費優惠。

長者優惠餐廳【11】美心西餅 ── 麵包95折

長者出示長者咭，購買任何麵包可享95折優惠。優惠包括美心家庭麵包、單個裝麵包及三文治產品，但要注意，優惠不可與美心禮餅咭及其他優惠同時使用，及產品價格須以原價計算。

長者優惠餐廳【12】 香港聖安娜餅屋 ── 麵包西餅95折

長者出示長者咭，購買麵包西餅可享95折優惠。但注意，優惠不適用於生日蛋糕、時節產品、寄賣產品及飲品；不可與禮餅券或其他優惠共同使用。

長者出示長者咭，購買麵包西餅可享95折優惠。（香港聖安娜餅屋官方網頁）

長者優惠餐廳【13】 榮華餅家 ── 9折優惠

長者出示長者咭，購買標準價貨品可享9折優惠，注意，優惠不適用於機場分店、網上商店及其他臨時銷售點。

長者優惠餐廳【14】恆香老餅家 ── 9折優惠

長者在付款前出示長者咭，均可享全單9折優惠。

長者優惠餐廳【15】必勝客 PIZZA HUT ── 下午茶減$5

憑長者咭或樂悠咭於堂食惠顧下午茶套餐，即可享$5優惠，每位長者每次只能享用優惠1次。

長者優惠餐廳【16】薄餅博士 PHD ── 下午茶減$3

長者於下午茶時段下午2時30分至5時30分，憑長者卡或樂悠卡於分店作任何消費（不包括小費、膠袋費），即可減$3。

長者於下午茶時段消費可減$3。（PHD-薄餅博士官方網站）

長者優惠餐廳【17】Jollibee 快樂蜂 ── 優惠價購指定早餐

長者憑長者咭於早上11點前，可使用優惠價$17，購買三件班戟配熱飲（早上11:00前供應）；$16磨菇飯配熱飲及$27肉醬意粉配熱飲。優惠只限星期一至星期五，公眾假期除外。

長者優惠餐廳【18】 芝味鳥 ── 9折優惠

長者惠顧芝味鳥東涌、屯門、荃灣、大圍分店可享9折優惠。

長者優惠餐廳【19】松記糖水店 ── 9折優惠

長者憑長者咭於松記糖水店任何分店堂食，可享9折優惠。

松記糖水店（Instagram＠chungkeedessert_kwuntong）

長者優惠餐廳【20】 海天堂 ── 滿$100減$25

長者憑長者咭或樂悠卡，以現金或電子支付購買正價產品滿$100，可享$25優惠。 注意不適用於購買禮券、現金券及產品券。

長者優惠餐廳【21】 牛大人 ── 正價減$100

65歲持有有效身份證文件的長者，如長者咭＋樂悠咭，即可享長者優惠。可享正價時段，成人收費減$100。

長者優惠餐廳【22】 Pacific Coffee ── 餐飲9折優惠

長者只要出示有效長者卡，即享餐飲9折優惠。除爹核士街及日富里分店外，其他分店均可使用。優惠只限購買手調飲品或食品，不適用於購買小商品、寄賣商品、咖啡機、咖啡豆或咖啡膠囊。

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