SPA優惠11間｜日本人氣按摩悟空／百虎巡按半價／帝苑酒店減$4000

SPA優惠｜都市人生活忙碌，加上常常面對電話及電腦，肌肉容易疲勞又有不同痛症，要舒緩疲勞及不適的最佳方法就是去做SPA好好放鬆！《香港01》「好食玩飛」頻道是次為大家整合11間必試的SPA及按摩，當中有日本人氣No.1「悟空的心情」，以及多間酒店的水療及按摩體驗，優惠低至17折！



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香港SPA推薦【1】香港帝苑酒店 Sky Club & SPA — 二人水療＋下午茶組合獨家34折

香港帝苑酒店推出SPA優惠，可以享受香薰舒緩按摩、蒸氣和草藥桑拿等等，舒緩日常忙碌工作的疲勞感，早鳥預訂更特別加送15分鐘頭部按摩！歎完SPA更有花茶及帝苑蝴蝶酥，如果選擇二人精選水療組合，不但可以與親朋好友一起享受全身磨砂或面部護理，仲可以歎埋下午茶套餐！限時低至34折預訂，絕對超值！

香港帝苑酒店 Sky Club & SPA

溫馨二人下午茶及水療之旅90分鐘：

成人：$2,100／2位（原價：$6,140）

👉🏻獨家34折預訂

香薰舒緩按摩60分鐘 + 水療設施 + 健身室通行証：

成人：$750／位（原價：$2,135）

👉🏻獨家35折預訂

香港帝苑酒店 Sky Club & SPA

地址：香港九龍尖沙咀東部麽地道69號帝苑酒店

優惠有效期：即日起至2024年6月30日



香港SPA推薦【2】香港東涌世茂喜來登酒店 喜 ‧ 源 SPA — 3選1按摩送茶點獨家65折

無論是想進行香薰按摩、放鬆深層肌肉、還是嘗試傳統瑞典式按摩，喜 ‧ 源 SPA都可以滿足到你！香港東涌世茂喜來登酒店 喜 ‧ 源 SPA 推出3選1按摩療程，除了可以按摩放鬆，更加送15分鐘頭肩頸按摩，再送Lobby Lounge的蛋糕及指定飲品一杯，三重享受！療程亦包含室外游泳池、桑拿浴室及健身中心通行證，讓你盡情沉浸於這個寧靜愜意的空間！

香港東涌世茂喜來登酒店 喜 ‧ 源 SPA

「喜 ‧ 源」香薰按摩配Lobby Lounge美點（60分鐘 + 送15分鐘頭肩頸按摩）

成人：$960／位（原價：$1,478）

👉🏻獨家65折預訂

「喜 ‧ 源」深層組織按摩配Lobby Lounge美點（60分鐘 + 送15分鐘頭肩頸按摩）

成人：$960／位（原價：$1,478）

👉🏻獨家65折預訂

「喜 ‧ 源」傳統瑞典式按摩配Lobby Lounge美點（60分鐘 + 送15分鐘頭肩頸按摩）

成人：$960／位（原價：$1,478）

👉🏻獨家65折預訂

香港東涌世茂喜來登酒店 喜 ‧ 源 SPA

地址：大嶼山東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店3樓

優惠有效期：即日起至2024年7月14日



香港SPA推薦【3】悟空的心情 — 日本No.1人氣按摩10分鐘進入深層睡眠

日本No.1人氣神級按摩「悟空的心情」登陸香港！悟空的心情提供悟空神の手頭療按摩療程，完全放鬆頭皮讓你10分鐘就可以進入深層睡眠，幫你解決壓力失眠問題！悟空的心情更擁有全港唯一的「-15度冷凍空間」，皮膚進入冷凍狀態後按摩，一冷一熱令血管收縮，能夠加速血液循環、放鬆肌肉，可以更舒服的享受頭療按摩！預訂更送一次日式小顏術體驗，限時優惠只需$388！

悟空的心情

60分鐘神級按摩及日式小顏術一次：

成人：$388／位（原價：$1,380）

👉🏻獨家28折預訂

悟空的心情 Goku Spa

地址：旺角朗豪坊辦公大樓52樓

優惠有效期：即日起至2024年8月7日



香港SPA推薦【4】TONY BLACK — 韓式美容護理及按摩護理體驗

想不出國都可以來一趟「韓國之旅」，就一定要選擇TONY BLACK，體驗韓式草本汗蒸排毒及濟州柑橘美白療程，配合知名品牌TONYMOLY的護膚品，歎足50分鐘！療程後還可在獨立房間內使用TONYMOLY化妝品及品嚐韓國花茶及茶點，享受精緻時光！現在更可享買一送一優惠，一於帶埋朋友一起歎返日啦！

TONY BLACK

韓式草本舒壓身體護理組合60分鐘：

成人：$598／位（原價：$997）

👉🏻獨家59折預訂

濟州柑橘排毒舒壓護理50分鐘：

成人：$1,150／2位（原價：$3,920／位）

👉🏻獨家29折預訂

濟州柑橘美白煥膚身體護理50分鐘：

成人：$1,150／2位（原價：$3,920／位）

👉🏻獨家29折預訂

香港SPA推薦【5】百虎巡按 — 泰式按摩＋足浴$319起

百虎巡按推出限量買1送1優惠，90分鐘身心呵護療程體驗有機精油全身按摩及熱石能量深層護理人均只需$344！如果工作上經常對電腦或電話，肩頸肯定會緊繃不適，那就可以選擇百虎皇牌足浴套餐（$319／位），泰式頭肩頸按摩及足浴全程專業泰國按摩師操作，可以舒緩日常壓力緊張，再進行穴位按摩及汗蒸排毒，徹底放鬆！

百虎巡按 Tora Massage｜泰式按摩

身心呵護療程（90分鐘）：

成人：$688／2位（原價：$1,376）

👉🏻獨家買1送1預訂

百虎皇牌足浴套餐（90分鐘）：

成人：$319／位（原價：$398）

👉🏻獨家8折預訂

有機精油全身按摩（90分鐘）：

成人：$728／位（原價：$856）

👉🏻預訂即送15分鐘頭肩頸按摩

百虎巡按 Tora Massage

地址：太子道西164A卓譽峰G/F-1/F

優惠有效期：即日起至2024年7月16日



香港SPA推薦【6】愉愈 — 二人同行深層按摩體驗$780起

愉愈主打度假風SPA體驗，絕對可以慰勞平日辛苦工作的你！90分鐘的氛芳靜心按摩運用天然有機香薰精油按摩，讓你可以盡情享受、放鬆身心！如果平日經常奔波勞碌，肌肉長期僵硬或痠痛，那就推介進行深層肌肉按摩，按摩集中肌肉軟組織，促進血液循環、緩和肌肉不適！如果平日因壓力難以入睡，可以嘗試異國花園按摩，透過花香精華按摩油好好休息，花香味道更可以緩和焦慮情緒，幫你一覺睡天光！放鬆過後更可以到特色花園，享用花茶與點心。

愉愈｜SPA及按摩體驗

氛芳靜心按摩（90分鐘）：

成人：$624／位（原價：$780）

二人同行：$780／2位（原價：$1,560）

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深層肌肉按摩（90分鐘）：

成人：$704／位（原價：$880）

二人同行：$880／2位（原價：$1,760）

👉🏻獨家買1送1預訂

異國花園按摩（90分鐘）：

成人：$784／位（原價：$980）

二人同行：$980／2位（原價：$1,960）

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愉愈

地址：尖沙咀漆咸圍8號地下

優惠有效期：即日起至2024年7月14日



香港SPA推薦【7】香港W酒店 Bliss® Spa — 面部護理＋按摩體驗送禮物低至59折

香港W酒店水療中心推出兩款優惠，分別有60分鐘深海排毒按摩或清爽煥膚尊貴面部護理套餐及60分鐘甜睡深層放鬆按摩或Natura Bisse緊緻抗衰經典面部護理套餐，非常適合愛美的你！套餐更有豪華鮮花花束；禮物套裝或香檳一瓶送給你，更可免費無限享用小食、使用豪華熱療及水療設施！有Spa做、有禮物收仲有咁多設施任用，絕對值回票價！

香港W酒店 Bliss® Spa

60分鐘深海排毒按摩或清爽煥膚尊貴面部護理：

成人：$2,080（原價：$3,200）

👉🏻獨家65折預訂

60分鐘甜睡深層放鬆按摩或Natura Bisse緊緻抗衰經典面部護理：

成人：$2,595（原價：$4,350）

👉🏻獨家59折預訂

香港W酒店 Bliss® Spa

地址：九龍柯士甸道西1號香港W酒店72樓

優惠有效期：即日起至2024年7月18日



香港SPA推薦【8】沐館 — 精油按摩＋排毒汗蒸足浴

沐館推出香薰精油按摩＋熱療排毒汗蒸足浴桶優惠，資深按摩理療師針對疲憊的身體進行深層按摩，促進血液循環，讓你徹底放鬆之餘，按摩精油的潤膚成分更可以深層滋養肌膚！熱療排毒汗蒸足浴桶只要安坐木桶內，便可以幫助加速血液循環、排走體內濕氣、緩解疲勞！完成理療更有純天然養生花茶和小食。

沐館

100分鐘香薰精油按摩 + 40分鐘熱療排毒汗蒸足浴桶（尖沙咀分店）：

成人：$660／位（原價：$824）

👉🏻獨家8折預訂

90分鐘香薰精油按摩 + 40分鐘熱療排毒汗蒸足浴桶（銅鑼灣分店）：

成人：$720／位（原價：$904）

👉🏻獨家79折預訂

沐館

地址：尖沙咀金巴利道54號地下；銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場一期地下G19號地舖

優惠有效期：即日起至2024年7月14日



香港SPA推薦【9】香港麗思卡爾頓水療中心 — 個人化水療按摩體驗

香港麗思卡爾頓水療中心推出個人化水療護理優惠，75分鐘水療按摩以傳統的技術手法配以天然的水療產品，治療師會按個人需要去選擇的減壓按摩／淋巴按摩／足部反射療法，再以頭皮按摩及熱石背部護理作結之後會送上香檳或果汁，更可以到休息室享受免費茶點、免費使用蒸氣、桑拿設施。愛美的女士們亦可以選擇個人化面部護理療程，針對其膚質和需求的個人化面部護理，達致深層清潔、保濕、提亮膚色及光滑肌膚的效果！

香港麗思卡爾頓水療中心

75分鐘按摩＋升級熱石背部護理：

非繁忙時段：$1,310／位

繁忙時段：$1,610／位

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75分鐘個人化面部護理：

非繁忙時段：$1,300／位

繁忙時段：$1,600／位

👉🏻立即預訂

香港麗思卡爾頓水療中心

地址：柯士甸道西1號環球貿易廣場香港麗思卡爾頓酒店116/F

優惠有效期：即日起至2024年7月21日



香港SPA推薦【10】Queen's Beauty & Spa — 奢華茶香水療＋手部護理

Queen's Beauty & Spa推出150分鐘奢華茶香水療體驗，包括30分鐘白茶水療按摩浸浴、75分鐘黑茶美白面部護理、45分鐘茶花精油全身按摩，更設有獨家私人影院，可以一邊放鬆一邊看電影，絕對能夠好好放鬆和休息！水療結束後更可以品嘗純正英式清茶與精緻茶點，體驗更昇華！現在預訂更加送15分鐘手部護理，低至17折預訂！

Queen's Beauty & Spa

150分鐘奢華茶香水療體驗（送15分鐘手部護理）：

成人：$498（原價：$2,810）

👉🏻獨家17折預訂

Queen's Beauty & Spa

地址：尖沙咀加拿芬廣場1006室；銅鑼灣希慎道1號18樓1801室

優惠有效期：即日起至2024年8月6日



香港SPA推薦【11】Cave Spa & Massage - 按摩組合套票獨家56折

Cave Spa & Massage推出3種按摩套票，是結合東、西方的護理療程，以傳統的按摩技法配以天然產品讓你釋放壓力、舒緩肌肉疲勞！傳奇護理療程有磨砂足浴護理、香薰精油按摩、磁叉按摩及頭部及肩頸穴位深層按摩；古法泰式按摩 / 傳統⽳位按摩；以及3選2組合療程，可選深層肌肉放鬆按摩、有機香薰精油按摩或手法淋巴按摩。療程過後更會贈送芝士蛋糕及熱茶，助你恢復精神！

Cave Spa & Massage

傳奇護理療程（90分鐘）：

成人：$1,095／位（原價：$1,288）

👉🏻獨家85折預訂

古法泰式按摩 / 傳統穴位按摩套票 （90分鐘；一套3次）：

成人：$1,800／位（原價：$2,328）

👉🏻獨家77折預訂

3選2組合按摩（90分鐘）：

成人：$688／位（原價：$1056）

👉🏻獨家56折預訂

Cave Spa & Massage

地址：九龍城聯合道40-46號萬基大廈8號舖

優惠有效期：即日起至2024年7月22日



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