長者優惠超市15間　低至88折！百佳／Fusion／惠康／華潤萬家

長者優惠｜長者咭優惠｜去超級市場購物出示長者咭竟然有優惠！凡年滿65歲或以上的香港居民可申請長者咭，憑咭到指定商舖消費即可享有優惠。下文整理全港15間超市長者咭優惠，包括百佳、惠康、Fusion、Taste、Market Place、營多東南亞美食市場、寶達食品超市，優惠低至88折！即睇下文了解超市名單及優惠詳情！



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老友記憑長者咭到指定超市消費，即可享有低至88折優惠。（資料圖片）

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長者咭優惠【1】百佳超級市場

優惠：憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。

電話：2606 8658



長者咭優惠【2】PARKnSHOP FROZEN FOOD STORE

優惠：憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。

電話：2606 8658



長者咭優惠【3】惠康

優惠：逢星期三，憑長者咭／樂悠咭於惠康門市購買自家品牌尊享9折。受有關條款及細則約束。

電話：2299 1133



長者咭優惠【4】Fusion

優惠：憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。

電話：2606 8658



百佳超級市場旗下的Taste都有長者咭優惠。（資料圖片）

長者咭優惠【5】Taste

優惠：憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。

電話：2606 8658



長者咭優惠【6】Market Place

優惠：逢星期三，憑長者咭／樂悠咭於Market Place門市購買自家品牌尊享9折。受有關條款及細則約束。

電話：2299 3966



長者咭優惠【7】International

優惠：憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。

電話：2606 8658



長者咭優惠【8】華潤萬家

優惠：特價精選貨品

電話：2827 8333



長者咭優惠【9】營多東南亞美食市場

優惠：九折。不適用於電話卡及特價貨品。

電話：2897 1502



寶達食品超市都有長者咭優惠。（旅發局官網圖片）

長者咭優惠【10】寶達食品超市

優惠：逢星期三下午4時前，憑長者咭/樂悠咭購買急凍貨品享有88折

電話：2430 1119



長者咭優惠【11】家園便利店

優惠：即時申請為會員，即享有貼近來貨價之會員優惠（永久）

電話：3987 7800



長者咭優惠【12】Express

優惠：憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。

電話：2606 8658



長者咭優惠【13】SUPADEPA

優惠：憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。

電話：2606 8658



長者咭優惠【14】Gourmet

優惠：憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。

電話：2606 8658



長者咭優惠【15】3hreesixty

優惠：逢星期三，憑長者咭／樂悠咭於3hreesixty門市購買自家品牌尊享9折。受有關條款及細則約束。

電話：2196 8066（圓方店）；2539 0455（赤柱廣場店）



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