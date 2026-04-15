燭光音樂會｜超浪漫！宮崎駿+廣東歌經典重溫！維港景+獨家$315起

香港好去處｜CandleNight｜還有什麼比起在萬千燭光之下聽音樂，更加夢幻浪漫的事？享負盛名的燭光音樂會再度回歸香港海事博物館！音樂會將分為2大主題，包括宮崎駿，以及粵語流行曲，無論你是追求浪漫夢幻的電影主題曲，還是引發共鳴的流行曲，都能滿足得到！音樂會現時更有2人同行獨家9折，低至$315即可入場，詳情即看內文！



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CandleNight燭光音樂會｜燭光夜音樂會有什麼特色？

燭光夜音樂會已是香港享負盛名的活動，在各地已舉行多場。燭光夜音樂會將分為2個獨立的主題，包括宮崎駿以及粵語流行曲。而今次音樂會將於香港海事博物館舉行，波光粼粼的維港海景與徐徐亮起的燭光、細膩動人的弦樂互相映襯，浪漫至極！

是次音樂會分別由香港本地樂團羅曼四重奏（Romer String Quartet）及Ensemble Apeiron獻奏，兩大樂團曾在世界各地參與演出。羅曼四重奏，曾於美國紐約卡內基音樂廳、日本東京凸版印刷堂等地表演；Ensemble Apeiron則曾在悉尼歌劇院、波士頓美術館、莫斯科音樂學院大廳等世界級舞台演奏，這次國際級水平的表演，絕對不容錯過！

CandleNight燭光音樂會｜2大必看主題

CandleNight燭光音樂會【1】宮崎駿燭光音樂會──再次感受日本殿堂級作曲家久石讓的魅力

可再次感受日本殿堂級作曲家久石讓的音樂魅力！多位專業的音樂家，將會在宮崎駿燭光音樂會，以細膩的琴弦演繹《龍貓》、《天空之城》等經典旋律，讓大家在同一個夜晚，沉浸於吉卜力的童真與奇幻世界之中，重新感受《千與千尋》中那份面對未知的勇氣；《魔女宅急便》裡追逐自由的豁達；以及《魔法公主》的史詩感。這些經典作品都會由細膩動人的弦樂重新演繹，絕對值回票價！

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宮崎駿燭光音樂會

優惠價（2位）：$630起｜原價$700起｜人均$315起

日期：2026年4月25日

樂團：Ensemble Apeiron

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歌單參考：風之谷《Kushana No Sinryaku》、魔法公主《The Journey to the West》、魔女宅急便《A Town With an Ocean View》、魔女宅急便《Departure》、龍貓《Stroll》、龍貓《Tonari No Totoro》、千與千尋《One Summer's Day》、千與千尋《Always With Me》、千與千尋《Waltz of Chihiro》、哈爾移動城堡《The Merry go round of life》、天空之城《carrying you》



CandleNight燭光音樂會【2】粵語流行曲燭光音樂會──與回憶浪漫地重逢

前奏一響，你就知道是什麼歌！《K歌之王》、《追》、《睡公主》、《月半小夜曲》... ...哪一首粵語歌曾陪伴你度過一個又一個孤單的夜晚？粵語流行曲燭光音樂會將會以弦樂重塑多首粵語經典，由張國榮的《追》、《有心人》；陳奕迅的《K歌之王》、《浮誇》，再到張天賦的《反對無效》等，以音樂勾勒出一條八十年代至現代的流行曲時光軌跡，讓大家在成千上萬盞搖曳的燭光包圍下，與回憶浪漫地重逢！

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粵語流行曲燭光音樂會

優惠價（2位）：$630起｜原價$700起｜人均$315起

日期：2026年4月26日

樂團：羅曼四重奏（Romer String Quartet）

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歌單參考：李克勤《月半小夜曲》、張國榮《當年情》、陳奕迅《K歌之王》、G.E.M.《睡公主》、鄭欣宜《女神》、謝安琪《鍾無艷》、張天賦《反對無效》、陳奕迅《浮誇》、張學友《李香蘭》、Beyond《喜歡你》、張國榮《有心人》、張國榮《追》、陳奕迅《歲月如歌》



CandleNight燭光音樂會｜門票有什麼優惠？

CandleNight燭光音樂會現時有二人同行獨家9折優惠，人均低至$315即可入場！

燭光音樂會｜2人同行優惠門票

優惠價（2位）：$630起｜原價$700起｜人均$315起

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CandleNight燭光音樂會｜什麼時候舉行？地點在哪裡？

宮崎駿燭光音樂會

日期：2026年4月25日



粵語流行曲燭光音樂會

日期：2026年4月26日



時間：18:30／20:30（每節時長60分鐘）

地址：海事博物館



CandleNight燭光音樂會｜有什麼要注意？

1. 建議提早到達，以便享受場地氛圍並避免排隊。

2. 門票恕不退款。購票前請仔細閱讀活動詳情。

3. 請保持輕聲細語，並將電子設備調至靜音。

4. 夜間氣溫較低，建議攜帶薄外套以保持舒適。



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