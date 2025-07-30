迪士尼奇幻燭光音樂會｜百年古城堡演奏經典金曲只演2場+門票優惠

暑假好去處｜迪士尼音樂會2025｜還有什麼比起在古城堡聽燭光音樂會更浪漫的事嗎？迪士尼奇幻燭光音樂會（Candle Light Concert）將於8月16日（星期六）在香港大學大學堂舉行。音樂會由專業的本地樂團獻奏，觀眾將在法定古蹟香港大會堂內，被點點燭光包圍，沉浸式體驗奇妙的音樂之旅！門票現有獨家2人同行即減$55優惠，詳情即睇下文！



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迪士尼音樂會2025｜160年古蹟城堡夢幻演奏

炎炎盛夏，最適合便是參加有冷氣的室內活動，除了觀賞演唱會、看電影等等恆常好去處外，如果想追求更浪漫獨特的體驗，這個迪士尼奇幻燭光音樂會將是不錯的選擇。

迪士尼奇幻燭光音樂會將於8月16日，在香港法定古蹟香港大學大會堂舉行。大會堂擁有160年歷史，見證著香港第一次和第二次世界大戰，作為香港僅存以城堡設計的建築物，其新哥德式建築風格的外觀及優雅的梯級，使到處充斥著復古的氛圍，在聽音樂會之前已彷彿有魔法帶你穿越時空，十分浪漫。而大堂內到處會點起燭光，在聽音樂的同時，還可打卡拍照，觀眾在這種氣氛籠罩下，能盡情投入其中！

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迪士尼音樂會2025｜音樂會只演兩場 每場僅可容納一百名觀眾

此外，迪士尼奇幻燭光音樂會由本地專業團隊JD Quartet演奏，而這次演出只有兩場，每一場亦僅可容納約一百名觀眾。不僅如此，香港大學大會堂在平時亦很少對外開放，而且音樂會在過往大部份時間也只在冬季舉行，因此這場在盛夏音樂會實屬難得！

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迪士尼奇幻燭光音樂會只有兩場。（EGA）

迪士尼音樂會2025｜經典迪士尼金曲 二人同行減$55

音樂會將演奏多首經典的迪士尼歌曲，包括《美女與野獸》、《阿拉丁》、《魔雪奇緣》等膾炙人口的金曲，整場音樂會就像看了一連串迪士尼電影般，非常適合一家大細在假日放鬆心情！門票現有獨家2人同行即減$55優惠！

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迪士尼音樂會2025｜迪士尼燭光夜音樂會詳情

日期：2025年8月16日（星期六）

時間：18:30或20:30（每節時長60分鐘）

地點：香港大學大學堂（香港薄扶林道144號）

票價：單人票（成人／小童）：$550；二人同行票：$1,045（原價$1,100）



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