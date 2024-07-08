迪士尼燭光夜音樂會｜160年古城堡演奏經典金曲只演2場+門票優惠

暑假好去處｜迪士尼音樂會2024｜還有什麼比起在古城堡聽燭光音樂會更浪漫的事嗎？迪士尼燭光夜音樂會（Candle Light Concert）將於8月18日在香港大學大學堂舉行。音樂會由專業的本地樂團羅曼四重奏（Romer String Quartet）獻奏，觀眾將在法定古蹟香港大會堂內，被點點燭光包圍，沉浸式體驗奇妙的音樂之旅！現2人同行可享95折優惠，即睇下文！



160年古蹟城堡夢幻演奏

迪士尼燭光夜音樂會將在香港法定古蹟香港大學大會堂舉行。大會堂擁有160年歷史，見證著香港第一次和第二次世界大戰，作為香港僅存以城堡設計的建築物，其新哥德式建築風格的外觀及優雅的梯級，使到處充斥著復古的氛圍，在聽音樂會之前已彷彿有魔法帶你穿越時空，十分浪漫。而大堂內到處會點起燭光，在聽音樂的同時，還可打卡拍照，觀眾在這種氣氛籠罩下，能盡情投入其中！

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「羅曼四重奏」本地專業樂團獻奏

音樂會的表演嘉賓由4位專業的本地音樂家組成的樂團羅曼四重奏（Romer String Quartet）獻奏，樂團不但曾擔任2014及2023年香港「新一代音樂會」作曲比賽評審委員會成員及演出嘉賓，更於美國紐約卡內基音樂廳、日本東京凸版音樂廳及上海音樂廳等世界各地舉行過專場音樂會，演出經驗豐富，再配合古色古香的香港大學大學堂及柔和的燭光佈置，必能讓觀眾擁有一個難忘的沉浸式體驗。

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本地音樂家組成的樂團羅曼四重奏為是次音樂會的表演嘉賓。（EGA）

經典迪士尼金曲 二人同行享95折

音樂會將演奏多首經典的迪士尼歌曲，包括《美女與野獸》、《阿拉丁》、《魔髮奇緣》等膾炙人口的金曲，而且選曲別出心裁，開首以經典電影《木偶奇遇記》的《When You Wish Upon A Star》拉開序幕，以歌詞中的星星呼應場內柔和的燭光，循序漸進帶領觀眾走入魔法世界，整場音樂會就像看了一連串迪士尼電影般，非常適合一家大細在假日放鬆心情！門票現有獨家優惠，二人同行票享有95折！不過要注意的是，是次音樂會僅有兩場，所以想買飛就要把握機會了！

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迪士尼燭光夜音樂會詳情

日期：2024年8月18日（星期日）

時間：18:30或20:30（每節時長60分鐘）

地點：香港大學大學堂（香港薄扶林道144號）

票價：單人票（成人／小童）：$500；二人同行票：$950（原價$1,000）



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