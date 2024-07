迪士尼燭光夜音樂會｜160年古城堡演奏經典金曲只演2場+門票優惠

暑假好去處|迪士尼音樂會2024|還有什麼比起在古城堡聽燭光音樂會更浪漫的事嗎?迪士尼燭光夜音樂會(Candle Light Concert)將於8月18日在香港大學大學堂舉行。音樂會由專業的本地樂團羅曼四重奏(Romer String Quartet)獻奏,觀眾將在法定古蹟香港大會堂內,被點點燭光包圍,沉浸式體驗奇妙的音樂之旅!現2人同行可享95折優惠,即睇下文!



160年古蹟城堡夢幻演奏

迪士尼燭光夜音樂會將在香港法定古蹟香港大學大會堂舉行。大會堂擁有160年歷史,見證著香港第一次和第二次世界大戰,作為香港僅存以城堡設計的建築物,其新哥德式建築風格的外觀及優雅的梯級,使到處充斥著復古的氛圍,在聽音樂會之前已彷彿有魔法帶你穿越時空,十分浪漫。而大堂內到處會點起燭光,在聽音樂的同時,還可打卡拍照,觀眾在這種氣氛籠罩下,能盡情投入其中!

「羅曼四重奏」本地專業樂團獻奏

音樂會的表演嘉賓由4位專業的本地音樂家組成的樂團羅曼四重奏(Romer String Quartet)獻奏,樂團不但曾擔任2014及2023年香港「新一代音樂會」作曲比賽評審委員會成員及演出嘉賓,更於美國紐約卡內基音樂廳、日本東京凸版音樂廳及上海音樂廳等世界各地舉行過專場音樂會,演出經驗豐富,再配合古色古香的香港大學大學堂及柔和的燭光佈置,必能讓觀眾擁有一個難忘的沉浸式體驗。

本地音樂家組成的樂團羅曼四重奏為是次音樂會的表演嘉賓。(EGA)

經典迪士尼金曲 二人同行享95折

音樂會將演奏多首經典的迪士尼歌曲,包括《美女與野獸》、《阿拉丁》、《魔髮奇緣》等膾炙人口的金曲,而且選曲別出心裁,開首以經典電影《木偶奇遇記》的《When You Wish Upon A Star》拉開序幕,以歌詞中的星星呼應場內柔和的燭光,循序漸進帶領觀眾走入魔法世界,整場音樂會就像看了一連串迪士尼電影般,非常適合一家大細在假日放鬆心情!門票現有獨家優惠,二人同行票享有95折!不過要注意的是,是次音樂會僅有兩場,所以想買飛就要把握機會了!

👉🏻獨家優惠|2人同行即減$50—立即購票

迪士尼燭光夜音樂會詳情

日期:2024年8月18日(星期日)

時間:18:30或20:30(每節時長60分鐘)

地點:香港大學大學堂(香港薄扶林道144號)

票價:單人票(成人/小童):$500;二人同行票:$950(原價$1,000)



