小紅書人氣香港冰室7間｜不只紅茶、華嫂！一間鐵板餐超多人排

小紅書人氣香港冰室｜去年觀塘港式茶餐廳「紅茶冰室」結業，曾引起不少網民討論。「紅茶冰室」一直獲內地網民於社交媒體「小紅書」推薦，因此經常「爆場」。《香港01》好食玩飛記者整理了另外7間小紅書人氣高企的香港冰室和茶餐廳，包括老字號蘭香園、太子菠蘿油代表金華等。



小紅書香港冰室推介【1】蘭芳園 —— 中環絲襪奶茶老字號

蘭芳園中環總店是一間開業超過70年的字老號，於1952年創立，被稱為香港絲襪奶茶的祖師爺，食評家蔡瀾更曾指出，「不喝蘭芳園，白來香港」。此外，老店依舊沿用八九十年代的圓台圓凳，充滿懷舊氣息，除了能品嘗港式美食，氣氛亦是滿滿港式味道，因此在小紅書上亦成為了必食之選。絲襪奶茶（$28）、蔥油雞扒撈丁配飲品（$68），都是大熱餐點，店家亦有推出必食餐牌，讓大家對經典美食一目了然。要留意的是，蘭芳園設有最低消費。

蘭芳園

中環總店地址：結志街2號地舖／營業時間：星期一至六 07:30 - 18:00，逢星期日休息



尖沙咀分店地址：彌敦道36至44號重慶大廈地庫慶坊S09號舖／營業時間：星期一至日每日 10:30 - 18:00



小紅書香港冰室推介【2】華嫂冰室 —— 蕃茄蛋菠蘿油樽仔奶茶

華嫂冰室於香港設有4間分店，包括尖沙咀、灣仔、觀塘及天水圍。品牌起家於元朗，亦登上旅遊發展局推薦餐廳，招牌必食有蕃茄蛋菠蘿油，比較一般菠蘿油，華嫂會加入蕃茄煎蛋，別有一番風味。另外蕃茄湯麵類和樽仔奶茶亦成為必食餐點，網友指「蕃茄湯超濃」「就是港式奶茶的味道」。據悉，明星陳奕迅、余文樂等都是「華嫂」常客。

華嫂冰室

尖沙咀店：加連威老道10號加威中心地下

營業時間：星期一至日08:00 - 22:00



灣仔店：灣仔謝斐道272號

營業時間：星期一至日08:00 - 21:00



觀塘店：觀塘敬業街55號 One Kowloon， 皇廷廣場

營業時間：星期一至六08:00 - 17:00；星期日全日休息



天水圍店：天水圍蝦尾新村121號地舖

營業時間：星期一至六08:00 - 17:00；星期日全日休息



小紅書香港冰室推介【3】旺記冰室 —— 滑蛋叉燒蝦仁雙併飯

被網友稱為「全港最好吃的滑蛋飯」的旺記冰室，於旅遊熱點旺角、尖沙咀及灣仔都有設店。不少小紅書網民都表示，他們的滑蛋是以日本雞蛋製作，炒滑蛋的火喉恰到好處，加入大粒脆口蝦仁和叉燒，製成招牌菜滑蛋叉燒蝦仁雙併飯。

旺記冰室

旺角店： 旺角通菜街2Q號鴻輝大廈B座G/f

營業時間：星期一至日 07:30–21:30



尖沙咀店：G/F， 九龍中心大廈29-39 Ashley Rd， Tsim Sha Tsui

營業時間：星期一至日 07:30–21:30



灣仔店：G/F， 建利大廈B座142 Jaffe Rd， Wan Chai

營業時間：星期一至日 07:00 - 17:30



鰂魚涌店：鰂魚涌英皇道955-957號惠芳閣G/f

營業時間：星期一至日 07:00–21:30



小紅書香港冰室推介【4】金華冰廳 —— 太子新鮮出爐菠蘿油

金華冰廳是太子老字號懷舊冰室，主打各式包點，每當有麵包或蛋撻新鮮出爐，店外就會排起人龍，新鮮出爐菠蘿油就是鎮店之寶，菠蘿油外脆內軟，牛油香加上菠蘿脆皮讓人食過返尋味。雖然過去有不少網民表示該店的服務態度有待改善，不過憑藉這個鎮店之寶，不少嘴刁的食客都依然忍不住繼續光顧！

金華冰廳

地址：太子弼街47號地舖

營業時間：星期一至日 06:30 - 23:30



小紅書香港冰室推介【5】美都餐室 —— 油麻地港產片取景冰室

同樣是70年老字號，熟悉港產片的朋友，相信都認識美都餐室，好像《九龍冰室》、《卡門》等電影都曾在這裏取景，亦是Beyond主音黃家駒生前喜歡光顧的茶餐廳。美都餐室整體環境都十分有年代感，而彩色玻璃靠窗的位置亦是不錯的打卡位，因此吸引不少遊客前來感受「老香港」味道。其中西多士、蝦多士、奶茶亦是網友大推必點。

美都餐室

地址：油麻地廟街63號

營業時間：星期一至日 11:30 -19:30



小紅書香港冰室推介【6】龍城冰室——熱捧鐵板系列+酸菜魚

提到小紅書冰室，當然少不了龍城冰室，尤其是旺角分店，每次經過都有遊客在門外周旋或大排長龍，被內地網民稱為「爆火港味茶餐廳」。除了一貫推介的菠蘿油及西多士，龍城的鐵板系列及酸菜魚都意外成為熱捧菜式，網民都讚「鐵板端上來還滋滋冒著煙，焦香味十足」、「酸菜魚魚片超多還很滑嫩」，而且份量足保證可以食飽，所以人流從來未減！

龍城冰室

地址：旺角亞皆老街65號旺角新之城地舖

營業時間：星期一至日 06:30-23:30



尖沙咀店：金馬倫道23-25號地舖

營業時間：星期一至日 07:30–22:00



觀塘店：駿業街56號中海日升中心地下A號舖

營業時間：星期一至日 07:00-23:00



九龍灣店：牛頭角道55號利基大廈地下C號舖

營業時間：星期一至日 06:45-00:00



小紅書香港冰室推介【7】華星冰室——陳奕迅同款

小紅書網民熱愛追捧明星同款餐廳，華星冰室正因「陳奕迅同款」而爆紅。不過除了陳奕迅，華星尖沙咀店也有貼出葛民輝、張衛健、陳敏之、泰國女星鄺玲玲等人到訪的照片，皆因餐廳老闆都是樂壇中人，可謂星級餐廳！必食推介有黑松露滑蛋多士、叉燒滑蛋飯，黑松露味有陣陣香氣，滑蛋柔滑且帶蛋香，叉燒厚實，喜歡滑蛋不要錯過！

華星冰室

地址：尖沙咀棉登徑8號8

營業時間：星期一至日 07:00-21:00



灣仔店：灣仔克街6號廣生行大廈地下B1號舖

營業時間：星期一至六07:00-22:00，星期日 07:00-21:00



旺角店：旺角西洋菜南街107號地下C鋪

營業時間：星期一至六07:00-22:00，星期日 07:00-21:00



