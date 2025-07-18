韋帕風球｜周日料吹10級風　8號風球下戲院換票/退票安排一文看

颱風韋帕｜8號風球戲院安排｜打風戲院開唔開？颱風韋帕來襲，據九天天氣預報預料，周日（20日）本港將迎來狂風大驟雨，離岸高地最高吹10級風，風力達暴風級。天文台表示，會考慮在星期六（19日）的日間發出三號強風信號，並視乎韋帕與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在星期日改發8號波。



買了戲飛的朋友少不了會擔心戲院關閉。本文整合懸掛八號風球期間，MCL、百老匯、英皇、CGV、嘉禾、高先電影院等，全港戲院院線應對措施，包括戲飛換票及退票安排詳情，買了戲飛的朋友要留意了！



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天文台研周日是否掛8號波

天文台指，熱帶氣旋韋帕會在今日大致移向呂宋海峽，隨後進入南海北部並逐漸增強，靠近廣東西部沿岸一帶，但其強度仍存在變數，預測周日有頻密狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪，離岸及高地風勢高達10級，達到暴風程度。

天文台預計將在今晚（18日）至星期六發出一號戒備信號，並考慮在星期六的日間發出三號強風信號，再視乎韋帕與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在星期日改發更高熱帶氣旋警告信號。

天文台九天天氣預報料，周日離岸及高地風勢高達10級，達到暴風程度。（天文台官網截圖）

8號風球戲院安排【1】｜百老匯院線

百老匯院線於八號風球或以上颱風信號，及黑色暴雨警告懸掛時，仍會照常營業。

戲院退票／換票安排：

於警告懸掛時，如購票人士未能前往戲院觀賞電影，可於警告除下後7日之內，帶同戲票或購票時使用的信用卡或「禮蜜卡」，到觀看電影的同一戲院票房，更換相等於已購戲票數量既其他場次的戲票，而已出售的戲票均不設退款。

打風期間，百老匯院線照常營業。（百老匯院線）

8號風球戲院安排【2】｜嘉禾院線

據過往情況，嘉禾院線旗下戲院有機會提早關門，並取消場次，購票人士可留意官網及Facebook專頁上的最新消息。

戲院退票／換票安排：

若購票人士未能前往院觀賞電影，可保留完整戲票，於戲票日期7天內（由放映日期翌日起計）到同一間戲院換取戲票日期7天內的相同或以下價值之戲票。以上不適用於包場或團體購票。特備節目將另作安排，需留意個別公佈。

嘉禾院線可於戲票日期7天內換票。（圖片來源：嘉禾）

8號風球戲院安排【3】｜英皇戲院

英皇戲院於八號風球或黑色暴雨警告懸掛時仍會照常營業。

戲院退票／換票安排：

購票人士如未能如期到戲院觀賞電影，可於該電影場次放映日期後14日內，到同一英皇戲院禮賓部，換取相同票種及電影版本之戲票。所有已出售的戲票均不設退款。此安排並不適用於私人包場。

英皇戲院於八號風球或黑色暴雨警告懸掛時仍會照常營業。（英皇戲院）

8號風球戲院安排【4】｜MCL Cinemas

MCL戲院於八號風球或黑色暴雨警告訊號懸掛時，將照常營業。不過，如天文台發出九號 或以上風球或極端情況時，全線MCL戲院將視乎情況作出營業安排。購票人士可密切留意MCL Cinemas Facebook專頁的最新惡劣天氣安排。

戲院退票／換票安排：

若購票人士未能前往戲院觀賞電影，可於戲票日期14天內憑戲票或訂票號碼親臨同一間戲院，換領有效期為1個月的戲票代用券。所有已售戲票均不設退款。此安排不適用於包埸、團體購票或特備節目。

8號風球｜打風期間全港戲院院線措施一覽（圖片來源：MCL）

8號風球戲院安排【5】｜CGV Cinemas Hong Kong

CGV院線於八號或以上風球或黑色暴雨警告懸掛時，一般仍會照常營業。

戲院退票／換票安排：

若購票人士未能前往戲院觀賞電影，可在警告取消後7天內到已購票之電影院，提供購票時所用的信用咭及交易編號，以換取相同價值或以下的電影門票。已出售的戲票將不設退款。

CGV院線仍會照常營業。（示意圖）（CGV）

8號風球戲院安排【6】｜高先電影院

據過往安排，當發出八號風球或黑色暴雨警告信號時，高先電影院照常營業。

戲院退票／換票安排：

若購票人士因強風或暴雨未能如期到戲院觀賞電影，可於所有烈風信號取消後7日內憑戲票或購票紀錄到高先電影院售票處換取相同電影之戲票。所有已出售的戲票均不設退款。不過，此安排並不適用於團體購票或私人包場。

高先電影院照常營業。（資料圖片）

8號風球戲院安排【7】｜Cinema City

八號或以上風球或黑色暴雨警告戲院期間照常營業。當懸掛九號 (或以上) 風球、黑色暴雨或極端情況時，Cinema City旗下所有戲院將視乎情況作出營業安排，直至改為懸掛八號或以下熱帶氣旋警告信號後兩小時，戲院將按情況逐步恢復營運。

戲院退票／換票安排：

已購票之觀眾可於警告除下7天內，憑完整有效戲票，到同一戲院票房，換取相同價錢及數量的戲票，但不設退票，此安排並不適用於團體購票或私人包場。

懸掛九號或十號熱帶氣旋警告信號時，Cinema City旗下所有戲院將暫停營業直至改掛八號或以下熱帶氣旋警告信號。（Cinema City）

8號風球戲院安排【8】｜新寶院線

新寶院線於八號或以上風球及黑色暴雨警告懸掛時仍會照常營業。

戲院退票／換票安排：

若購票人士未能如期到戲院觀賞電影，可於警告除下後，憑票3日內換取相同數量之戲票。所有已出售的戲票均不設退款。

新寶院線仍會照常營業。（小紅書@香港冒險王）

8號風球戲院安排【9】｜巴黎倫敦紐約米蘭戲院

戲院於八號或以上風球及黑色暴雨警告懸掛時仍會照常營業。

戲院退票／換票安排：

如購票人士因以上風球或暴雨警告未能如期到戲院觀賞電影，可於電影放映日期後7天內，帶同戲票或購票時使用的信用卡到戲院票房換取相同電影之戲票。所有已出售的戲票均不設退款。此安排並不適用於私人包場及團體購票。

巴黎倫敦紐約米蘭戲院仍會照常營業。（小紅書@70後出走）

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