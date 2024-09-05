颱風摩羯｜8號風球戲院安排懶人包　換票/退票/營業時間一文看

颱風摩羯｜8號風球戲院安排｜打風戲院開唔開？颱風摩羯逼近本港，天文台表示會考慮於今日（5日）下午6時20分發出八號烈風或暴風信號，買了戲飛的朋友少不了會擔心戲院關閉。本文整合懸掛八號風球期間，MCL、百老匯、英皇、CGV、嘉禾、高先電影院等，全港戲院院線應對措施，包括戲飛換票及退票安排詳情，買了戲飛的朋友要留意了！



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8號風球戲院安排【1】｜百老匯院線

百老匯院線於八號風球或以上颱風信號，及黑色暴雨警告懸掛時，仍會照常營業。

戲院退票／換票安排：

於警告懸掛時，如購票人士未能前往戲院觀賞電影，可於警告除下後7日之內，帶同戲票或購票時使用的信用卡或「禮蜜卡」，到觀看電影的同一戲院票房，更換相等於已購戲票數量既其他場次的戲票，而已出售的戲票均不設退款。

打風期間，百老匯院線照常營業。（百老匯院線）

8號風球戲院安排【2】｜嘉禾院線

嘉禾院線及StagE、the sky於八號或以上颱風訊號懸掛時，一般情況下仍會有限度營業。安排只適用於一般電影購票，並不適用於包場或團體購票。另外亦須留意，惟海運戲院於颱風情況下或會另行安排，最新情況則要留意嘉禾院線Facebook專頁。

戲院退票／換票安排：

若購票人士未能前往院觀賞電影，可保留完整戲票，於戲票日期7天內（由放映日期翌日起計）到同一間戲院換取戲票日期7天內的相同或以下價值之戲票。

嘉禾院線可於戲票日期7天內換票。（圖片來源：嘉禾）

8號風球戲院安排【3】｜英皇戲院

英皇戲院於八號風球或黑色暴雨警告懸掛時仍會照常營業。

戲院退票／換票安排：

購票人士如未能如期到戲院觀賞電影，可於該電影場次放映日期後14日內，到同一英皇戲院禮賓部，換取相同票種及電影版本之戲票。所有已出售的戲票均不設退款。此安排並不適用於私人包場。

英皇戲院於八號風球或黑色暴雨警告懸掛時仍會照常營業。（英皇戲院）

8號風球戲院安排【4】｜MCL Cinemas

MCL戲院於八號風球或黑色暴雨警告訊號懸掛時，將照常營業。不過，如天文台發出九號 或以上風球或極端情況時，全線MCL戲院將視乎情況作出營業安排。購票人士可密切留意MCL Cinemas Facebook專頁的最新惡劣天氣安排。

戲院退票／換票安排：

若購票人士未能前往戲院觀賞電影，可於戲票日期14天內憑戲票或訂票號碼親臨同一間戲院，換領有效期為1個月的戲票代用券。所有已售戲票均不設退款。此安排不適用於包埸、團體購票或特備節目。

8號風球｜打風期間全港戲院院線措施一覽（圖片來源：MCL）

8號風球戲院安排【5】｜CGV Cinemas Hong Kong

CGV院線於八號或以上風球或黑色暴雨警告懸掛時，一般仍會照常營業。

戲院退票／換票安排：

若購票人士未能前往戲院觀賞電影，可在警告取消後7天內到已購票之電影院，提供購票時所用的信用咭及交易編號，以換取相同價值或以下的電影門票。已出售的戲票將不設退款。

CGV院線仍會照常營業。（示意圖）（CGV）

8號風球戲院安排【6】｜高先電影院

當發出八號風球或黑色暴雨警告信號時，高先電影院照常營業。

戲院退票／換票安排：

若購票人士因強風或暴雨未能如期到戲院觀賞電影，可於所有烈風信號取消後7日內憑戲票或購票紀錄到高先電影院售票處換取相同電影之戲票。所有已出售的戲票均不設退款。不過，此安排並不適用於團體購票或私人包場。

高先電影院照常營業。（資料圖片）

8號風球戲院安排【7】｜Cinema City

八號或以上風球或黑色暴雨警告戲院期間照常營業。

戲院退票／換票安排：

購票人士亦可於警告除下7天內到戲院票房換取相同價錢及數量的戲票，但不設退票。 當懸掛九號或十號熱帶氣旋警告信號時，Cinema City旗下所有戲院將暫停營業，直至改為懸掛八號或以下熱帶氣旋警告信號後兩小時，戲院將按情況逐步恢復營運。

懸掛九號或十號熱帶氣旋警告信號時，Cinema City旗下所有戲院將暫停營業直至改掛八號或以下熱帶氣旋警告信號。（Cinema City）

8號風球戲院安排【8】｜新寶院線

新寶院線於八號或以上風球及黑色暴雨警告懸掛時仍會照常營業。

戲院退票／換票安排：

若購票人士未能如期到戲院觀賞電影，可於警告除下後，憑票3日內換取相同數量之戲票。所有已出售的戲票均不設退款。

新寶院線仍會照常營業。（小紅書@香港冒險王）

8號風球戲院安排【9】｜巴黎倫敦紐約米蘭戲院

戲院於八號或以上風球及黑色暴雨警告懸掛時仍會照常營業。

戲院退票／換票安排：

如購票人士因以上風球或暴雨警告未能如期到戲院觀賞電影，可於電影放映日期後7天內帶同戲票或購票時使用的信用卡到戲院票房換取相同電影之戲票。所有已出售的戲票均不設退款。此安排並不適用於私人包場及團體購票。

巴黎倫敦紐約米蘭戲院仍會照常營業。（小紅書@70後出走）

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略