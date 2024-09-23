萬聖節好去處｜燭光音樂會沉浸聽Coldplay、哈利波特　附獨家優惠

萬聖節燭光音樂會｜Candle Night Concert｜萬聖節不一定只有去鬼屋嚇餐飽，走進如同霍格華茲的魔法世界，享受萬聖節燭光音樂會，相信定是全新的萬聖節體驗。萬聖節燭光音樂會（Candle Night Concert）將於10月31至11月2日在香港海事博物館中環八號碼頭舉行，觀眾將被點點燭光包圍，沉浸在多首驚悚而充滿驚喜的經典電影音樂之中！現有獨家2人同行優惠，即睇內文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

萬聖節燭光音樂會 一連三晚於香港海事博物館舉行

萬聖節燭光音樂會（Candle Night Concert）將於10月31至11月2日一連3晚在香港海事博物館中環八號碼頭舉行，是次音樂會請來本地樂團Ensemble Apeiron演奏，樂團曾與香港小交響樂團、香港弦樂團和香港歌劇院等專業音樂團隊合作，演出經驗豐富，相信是次音樂會將會再次以他們的弦樂四重奏，帶領觀眾浸淫在迷幻和充滿驚喜的音樂世界之中。立即預訂走進萬聖節音樂之夜🎃

獨家優惠🎃2人同行即減$40

萬聖節燭光音樂會（Candle Night Concert）將於10月31至11月2日在香港海事博物館中環八號碼頭舉行。（官方圖片）

《哈利波特》、《怪誕城之夜》多首經典電影音樂 瞬間走進霍格華茲魔法世界

而是次萬聖節燭光音樂會將會演奏多首耳熟能詳的驚悚電影歌曲，包括《怪誕城之夜》的《Halloween theme》、《Kidnap the Sandy Claws》、《Jack's Lement》；驚慄大師希治閣經典電影《觸目驚心》的《Psycho》、恐怖喜劇《嘩鬼家族》的主題音樂等等，當中還有哈利波特最具代表性的主題曲《Harry Potter Medley》，只要前奏一響起，就有種瞬間被帶入霍格華茲魔法世界的沉浸式體驗！

獨家優惠🎃2人同行即減$40

萬聖節燭光音樂會歌單：

Halloween theme

Psycho Prelude

Beetlejuice theme

Danse of mascabre — Saint Saens

This is Halloween - Nightmare before Christmas

Jack’s Lement - Nightmare before Christmas

What‘s This - Nightmare before Christmas

Kidnap the Sandy Claws - Nightmare before Christmas

The Adam’s family

CoCo Medley

Harry Potter Medley

Remember me - from”coco”

Viva la vida - Coldplay

Levatating - Dua Lipa



現場將演奏多首耳熟能詳的經典電影音樂，當中還有哈利波特最具代表性的主題曲《Harry Potter Medley》。（官方圖片）

180度觀賞維港夜景 點點燭光塑造迷人音樂夜

另外不得不提，萬聖節燭光音樂會的表演場地香港海事博物館，坐落於中環碼頭，場內活動廳一面設有落地玻璃窗，觀眾可180度觀賞到維港景色。當夜色降臨，無數閃爍的燭光便會如同繁星般，點綴在大廳的各個角落，在聽音樂的同時，還可欣賞到維港的夜景，非常浪漫有氣氛！

香港海事博物館設多面落地玻璃窗，觀眾可180度觀賞到維港景色。（官方圖片）

萬聖節燭光音樂會詳情

日期：2024年10月31日-11月2日（星期四至六）

時間：18:00／20:00（每節時長60分鐘）

地點：香港海事博物館（香港中環八號碼頭）

票價：

二人同行票：$960｜人均$480｜原價$1,000

單人票：$500（大小同價）



👉🏻👻立即預訂享受不一樣的萬聖節之夜🎃

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略