香港機場免費派充電線+SIM卡收納盒｜附領取步驟／日期／地點

香港機場｜「機場 ‧ 渣馬︰三跑道系統十公里國際賽」在即，香港國際機場為支持選手，特別於一號客運大樓擺設打氣攤位，並免費派出實用充電線同SIM卡收納盒，旅行超啱用！只要做齊簡單兩步即可領取，即睇教學。



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「機場 ‧ 渣馬︰三跑道系統十公里國際賽」（機場三跑十公里）將於11月17日星期日舉行。為了與健兒打氣，機場由即日起至11月17日，特別於一號客運大樓F閘口附近擺設「1117」號登機閘口攤位，免費派出充電線，以及SIM卡收納盒！

禮物在小紅書上大受歡迎，不少網民大讚禮物貼心，大讚有多條轉接充電線，又可以儲存SIM卡不怕弄丟，非常適合外出旅遊。以下簡單兩步就可以換取禮物：

機場為機場渣馬十公里賽於一號客運大樓F閘口附近擺設「1117」號登機閘口攤位，免費派出充電線同SIM卡收納盒。（IG＠hongkongairport）

步驟【1】於「全城打氣」展位拍照留念

步驟【2】將照片分享至Facebook、Instagram、小紅書、Thraeds等社交平台上，並標記「#3RSRunwayRace」

步驟【3】成功領取禮物

香港國際機場送充電線+數據卡收納盒詳情：

地點：香港國際機場一號客運大樓F閘口附近

換領日期：即日起至11月17日

換領時間：早上8時起，派完即止



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