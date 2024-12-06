雙12優惠｜鴻福堂禮券半價／蟲草CS-4、保濕乳買1送1／驗身都有平

還有不到一個星期就來到12月12日雙12！近年各大平台都在雙12大劈價，推出激筍優惠！當中包括食玩買範圍，今次《香港01》好食玩飛就幫大家搜集了食玩買各種優惠！當中包括旅行必買的數據卡，事不宜遲！馬上看看有什麼優惠！



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雙12網購優惠【1】innisfree／Abib 買1送1

近期皮膚開始變得乾燥，不妨使用innisfree綠茶透明質酸保濕乳液，成份採用低刺激性配方，既溫和又可以幫皮膚保濕！現有還有買1送1優惠！另一款韓國天然護膚品牌Abib，同樣有買1送1優惠，如果想為皮膚急救，可以使用Abib水庫補水弱酸性面膜，可以緊急為皮膚注入水份，有效補水、保濕！而且買1送1優惠下，$200就有20片，非常抵買！

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雙12網購優惠【2】鴻福堂禮券套票半價起

都市人生活忙碌，如果想喝滋潤湯水，又無法抽空燙湯，鴻福堂無添加味精及防腐劑的自家湯就最適合！最近鴻福堂禮券套票半價優惠，1套10張自家湯券只售HK$340（原價HK$600），除了自家湯券，還有涼茶、龜苓膏、滴雞精等等，連送禮用的豬腳薑醋、囍字禮券都有優惠，自用和送禮都適合。

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雙12網購優惠【3】超速效烏絲生髮素（60粒裝）買1送1

不少人都有頭髮稀少或白頭髮的問題，其實只要及早預防就可以阻止問題惡化，坊間有不少生髮、護髮的產品，而內服的保健品就可以由內而外改善頭髮稀少的問題！超速效烏絲生髮素專門促進頭髮生機，預防及治療脫髮、禿頭、白髮、以及修護枯黃髮質，現時有買1送1優惠！

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雙12網購優惠【4】濟眾堂盈康極品蟲草CS-4 / 濟眾堂盈康靈芝孢子元素膠囊買1送1

近日天氣開始轉冷，容易染上傷風、感冒，所以現在就是服用保健品的時機！如果想增強身體免疫力，可以服用蟲草CS-4。如果不幸染上感冒，病情好轉後，就可以服用靈芝孢子，有助改善久咳氣喘。別以為這類保健品會非常昂貴，濟眾堂最近有買1送1優惠，盈康極品蟲草CS-4及盈康靈芝孢子元素膠囊任選2盒HK$480。

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雙12網購優惠【5】香港驗身中心

近年網購開始普及，大部份商品都可以網購，就連服務也不例外。最近香港驗身中心的驗身計劃推出了網購優惠，連驗身都有優惠！女士精選身體檢查，合共78項全面身體檢查，只需HK$1,980（原價$2980）；至尊健康01身體檢查，含全腹腔及癌症指標，只需HK$3,980（原價5,800）。

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雙12網購優惠【6】KOTEX額外88折優惠

女生每個月都要面對1次月經，除了身體不舒服，銀包都會大出血！幸好最近買Kotex也有激筍優惠，折扣低至35折！皇冠限時優惠組合10件（包括皇冠女性專用濕廁紙4包裝2包、Kotex安心熟睡褲3片6包、Kotex草本超薄衞生巾12片2包）只需要$250！趁優惠期間補貨，自然可以減輕銀包負擔！其他商品都有額外88折！

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雙12網購優惠【7】居家紙巾額外88折優惠

紙巾是每天必用的消耗品，正所謂小數怕長計，家居消耗品更應該在優惠時購買！最近居家紙巾組合同樣有額外88折優惠，當中Kimberly Clark 3款紙品福袋最抵買！$488可以帶走衛生紙（原箱）、濕紙巾、廚房紙、面紙等等，更會送特福玫瑰金限量版炒鍋（價值$458），低至51折！

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雙12網購優惠【8】HUGGIES額外88折

初生嬰兒、小孩的尿片一年的花費可達1萬元，所以新手父母一定要買得精明！最近HUGGIES也有額外88折優惠，無論是紙尿片、學習褲，還是幫嬰兒清潔用的濕紙巾、棉柔巾，都有超抵優惠！省下來的錢，就可以投放更多資源給小孩身上。

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雙12網購優惠【9】旅遊數據卡低至42折

漫遊SIM卡可說是旅行必備品，如果平日比較少用手機看影片，或用量較低的朋友，可以選擇每日提供2GB的數據卡，一般已經足夠應付在外地發WhatsApp、上網找資料及看地圖的需要，如果擔心不夠用，還可以帶選擇標有fup的數據卡，這類數據卡在超過每日數據用量後，可根據公平使用政策繼續無限上網，但速度就會較正常速度慢。

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