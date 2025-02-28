啟德美食11大｜體育園開幕！SOGO、AIRSIDE餐廳　雞蛋仔+Fusion菜

啟德美食｜啟德體育園開幕大匯演｜至從啟德新商場開幕後，成為港人新蒲點！啟德體育園更會在3月1日傍晚6時半開幕，開幕禮將有多個本港及內地體藝界人士將參與演出！來到啟德，吃什麼好呢？《香港01》好食玩飛記者整理了啟德區內11大美食，包括新開迷人夜景西班牙日式Fusion餐廳Nisugu、意式手工薄餅雪糕The Cipollini Pizzeria、心機雙皮奶雞蛋仔小店等，各國菜式任君選擇！即看下文啦！



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啟德美食【1】名苑酒家．八珍玉食 —— 3.1跟體育園同步開幕！4,700呎粵菜館

位於啟德零售館2期的「名苑酒家．八珍玉食」是由法國國際廚皇美食會大師獎名廚主理，該店佔地達4,700呎，設有160個座位。酒家的特色菜式有招牌荔枝柴燒鵝皇，半隻$278；全隻$500，師傅會將鵝隻用荔枝木在烤爐慢火燒製，令鵝的外皮金黃酥脆、多汁鮮嫩，再配上酸甜解膩的酸梅醬，非常開胃！此外，還有瓦煲生焗薑蓉黃花魚（$98）、意大利黑醋骨（$98）、手工千葉豆腐（$108）等特色菜。

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名苑酒家．八珍玉食

地址：九龍城啟德承啟道38-39號啟德體育園啟德零售館2 3樓 M2-310號舖

電話：2302 0389

營業時間：星期一至星期日 10:00 - 22:00



啟德美食【2】Greyhound Café HK —— 鮮蝦刺身杯／泰式香芹炒蛋

Greyhound Café啟德新店推岀新菜式！包括泰式鮮蝦刺身杯、泰式香芹炒蛋、金不換卜卜蜆等菜色。泰式鮮蝦刺身杯，選用新鮮海蝦製作，口感鮮甜彈牙！配上特製泰式醬汁，令味道更有層次。而泰式香芹炒蛋加入中式香芹葉後，提升了味道層次！而且有濃郁蛋香、不會過於油膩，單吃或是配飯都非常適合！至於金不換卜卜蜆，師傅選用了鮮甜蜆肉，再加入泰國金不換羅勒葉、蒜蓉和辣椒翻炒，使味道層次分明，又能襯托出蜆肉的鮮味！

Greyhound Café

地址：龍城啟德承啟道38-39號啟德體育園啟德零售館2 1樓 112號舖

電話：9770 8320

營業時間：11:30 - 23:00



啟德美食【3】四寶食堂 —— 新派靚靚茶記

新派靚靚茶記「四寶食堂」，佔地2,600呎，提供經典必食包括喜哥葱油豬扒煎蛋飯、招牌沙嗲牛肉麵（$56）、東京醬油叉燒滑蛋飯（$65）、蕃茄薯仔牛肉湯通粉（$56）等，還有現場烘焙出爐的麵包和蛋撻，酥皮蛋撻配雪山叉燒包價錢為$36，價錢尚算親民。

四寶食堂

地址：九龍城啟德承啟道38-39號啟德體育園啟德零售館3 G樓M3-006號舖

營業時間：07:00 - 22:00



啟德美食【4】Nisugu —— 夜景西班牙日式Fusion菜

雙子匯美食眾多，當中西班牙日式fusion菜Nisugu在短期內就引起熱話，餐廳不但菜式精緻、環境寬闊舒適，更位於商場高層，設有室外露天座位，可飽覽啟德夜景，氛圍感十足，適合慶祝生日節日。另外，Nisugu走朝啡夕酒風格，下午主打性價比日式定食、全日早午餐、咖啡等，晚上就轉為西班牙套餐、雞尾酒等。招牌菜有啖啖肉大蝦、青口和蜆肉西班牙海鮮飯。

Nisugu

地址：啟德協調道12號雙子匯1期崇光啟德店食匯堂14樓1402號舖

營業時間：星期一至五12:00-22:00／星期六至日11:30-22:00



啟德美食【5】新泰東南亞餐廳(雙子匯1期) —— 30年老牌泰菜

元祖店位於尖沙咀的新泰東南亞餐廳，進駐啟德雙子匯。品牌由經驗豐富泰籍廚師主理，經營超過30年，主打地道星馬泰菜式，元祖店深受食客喜愛，至今依然人龍不斷，因此啟德店同樣備受關注。啟德店環境走東南亞風，招牌菜有酥炸香茅魚、麵包焗咖喱軟殼蟹和泰式生蝦，其中南瓜焗咖喱海鮮更是亮點，整個南瓜釀滿豐富的海鮮和紅咖喱。

新泰東南亞餐廳 (啟德)

地址：啟德協調道12號雙子匯1期崇光啟德店食匯堂14樓1404-1405號舖

營業時間：星期一至四11:30-22:30／星期五至日11:30-23:00



啟德美食【6】The Cipollini Pizzeria —— 正宗Pizza+手工Gelato

The Cipollini Pizzeria是一間毛孩友善的手工意大利菜餐廳，不少食客都大讚其菜式美味高質，店員友善，店內外的氣氛悠閒自在充滿意國風情，適合一家用膳和跟朋友聚會。必食菜式有手工羅馬意大利薄餅及Gelato，例如惹味和牛西冷薄餅、班蘭味Gelato，每款菜式較少見，因此成為了AIRSIDE的熱店。

The Cipollini Pizzeria

地址：啟德協調道2號AIRSIDE G樓G012號舖

營業時間：星期一至日11:30-21:30



啟德美食【7】五匠六釜 —— 親民價京川滬菜

五匠六釜同樣是AIRSIDE的受歡迎餐廳之一，每逢假日門外都人頭湧湧，不但食物優質，價錢對於京川滬菜也算親民價。其中半隻北京填鴨$168, 香脆金黃色的外皮，配上肉質豐滿的鴨肉，脂肪層又恰到好處，食客都一致大讚！另外不容錯過外脆內軟的京燒羊肉和滑嫰味濃的醉雞。

五匠六釜

地址：啟德協調道2號AIRSIDE 6樓L602號舖

營業時間：星期一至日11:30-22:00



啟德美食【8】肉味情談 —— 釜山過江龍韓國燒肉

釜山人氣過江龍燒肉店肉類主要由韓國、日本引入。其中切成薄片半圓形花卷五花肉，油脂豐盈，烤至略帶焦香再蘸醬汁更加惹味，另外韓牛肉眼、新鮮鰻魚同樣新鮮。午市套餐$78起，傳統料理有薯仔排骨湯、烤小章魚五花肉飯等選擇。

肉味情談

地址：九龍城啟德協調道2號AIRSIDE 5樓L506號舖

營業時間：星期一至日11:30-22:30



啟德美食【9】Washabu —— 高質日式火鍋

日式火鍋Washabu提供多元化選擇，嚴選日本、澳洲、美國等地優質牛肉，包括美國牛板腱、澳洲和 牛肩胛板肉，和港人最愛日本黑毛和牛西冷，配上多款特色湯底，如傳統日式壽喜湯、昆布柴魚湯、極上鯛魚湯以及龍蝦味噌湯等，總有一款啱你口味！不少評論指出，日本黑毛和牛一人前午市火鍋划算，只需要$208，店員亦服務周到。

Washabu

地址：啟德協調道12號雙子匯1期12樓1202-3號舖

營業時間：11:30 - 22:00



啟德美食【10】Yonna Yonna by Yanbaru Gelato —— 沖繩純素手工雪糕

YONNA YONNA Gelato是日本沖繩著名雪糕品牌Yanbaru Gelato的首間海外分店，由意大利手工雪糕世界盃冠軍柴野大造先生創立。招牌水果口味手工雪糕採用沖繩空運時令蔬果，每日新鮮製造，果味突出。部分更是純素選擇（無牛奶），例如今帰仁西瓜、沖繩勝山香檸同菠蘿桶柑等。獨特的橘子香草彭馬斯卡邦尼口味更獲2015年日本全國優勝大獎，是必食口味。

Yonna Yonna Gelato

地址：九龍啟德沐翠街12號雙子匯二期地下G16號舖

營業時間：星期一至四 12:00-21:00／星期五至日11:00-22:00



啟德美食【11】船長雞蛋仔小食店 —— 雙皮奶雞蛋仔

船長雞蛋仔小食店開業不足數月便以雙皮奶雞蛋仔於社交平台爆紅，口味創新且蛋香十足。小店主售各式小食和飲品，除了蛋撻、雙皮奶口味雞蛋仔，英式炸魚及原宿長薯條也是招牌，更提供寵物小食，這個週末不妨帶毛孩一逛！

船長雞蛋仔小食店

地址：九龍城啟德協調道2號AIRSIDE G樓G014號舖



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