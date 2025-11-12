天文台料下周中降溫1區僅13度　HEATTECH出動　一招睇有冇過期

HEATTECH｜保暖衣｜天文台指，一股強烈東北季候風會在下周抵達華南沿岸，天氣將顯著轉涼。下周二（18日）市區最低氣溫或跌至攝氏17度，與下周一（17日）最高氣溫25度相比，即大半日急跌8度，本港一區於下周三（19日）更跌至13度，貼近寒冷水平。



氣溫驟降，很多人都會馬上掏出家中保暖衣物禦寒。不過也有不少人抱怨HEATTECH已經不保暖，UNIQLO官方曾在社文媒體發文，列出保暖衣不保暖的原因，其中一點令大多數人都感到非常驚訝，原來HEATTECH會過期！今次就跟大家盤點8大保暖衣不保暖原因，還會教大家檢查你的HEATTECH有沒有過期！



天文台料下周二降溫 一連兩日有雨

天文台預料，一股強烈東北季候風會在下周初抵達華南沿岸，天氣將顯著轉涼。受其影響，本港氣溫將由下周一最高25度，跌至下周二最低17度，意味氣溫大半日跌8度。

據分區天氣預報，本港多達8區在下周三早上7時僅15度，其中打鼓嶺更跌至13度。此外，下周二至周三將連續兩日有雨。

據最新九天天氣預報，下周二最低氣溫跌至17度。（天文台官網截圖）

本港多達8區在下周三早上7時僅15度，其中打鼓嶺更跌至13度。（天文台官網截圖）

天氣急轉涼，家中HEATTECH又是時候出動。不過，不說不知道，HEATTECH原來會過期，以下整理了HEATTECH不保暖的可能原因，大家穿著時記得留意：

HEATTECH不保暖原因｜1.HEATTECH過期

HEATTECH保暖原理是藉著纖維鎖緊皮膚散發出來的汗水、蒸氣，並將其轉化為熱能，帶來保暖的效果。由於衣服纖維經過長期洗滌後，保暖程度會大大降低，因此UNIQLO官方建議每3年就換新以保持最佳的保暖功效。至於怎樣知道HEATTECH有沒有過期呢？原來可以從衣服標籤看出製作日期。

衣物洗水標籤虛線----下第二排末端會有（○○ – ○○）4碼數字，第一組第1個數字是0-9，代表西元年尾號，如果是8就代表是2018年生產；第一組第2個數字，代表季節春夏秋冬，如果是4就代表冬天生產。如果標籤顯示（84 – ○○），結合起來是就是2018年冬季生產。如果超過3年就建議更換。

HEATTECH不保暖原因｜2.起毛球或破損

雖然官方建議穿著年份是3年，但香港現在寒冷的日子越來越少，一年可能都穿不了多少次，同樣的方法可能應用不了，所以官方也提出另一種方法判斷是否需要更換新保暖衣，就是發現它已經開始起毛球或有破損，代表已經頻繁地使用，衣物纖維有機會已老化，如果發現保暖衣不再保暖，就是時候更換！

如發現HEATTECH已經開始起毛球或有破損，即代表衣物纖維有機會已老化。（Facebook@Uniqlo Taiwan）

HEATTECH不保暖原因｜3.保暖衣下再穿衣服

保暖衣的原理是吸收人體排出的水蒸汽再發熱，如果保暖衣沒有緊貼著皮膚，就無法發揮以上的效能。有些人喜歡在穿著HEATTECH底下再穿其他禦寒衣物，但這樣反而會削弱保暖衣的保暖功能。

HEATTECH不保暖原因｜4.買大保暖衣尺寸

購買保暖衣時，很多人會因為怕保暖衣縮水、太緊身，所以把尺寸買大一號。但由於保暖衣無法緊貼皮膚，就無法有效吸收人體排出的水蒸汽，導致保暖效果欠佳。

日本節目《有吉のお金発見 突撃！カネオくん》早前請負責研發HEATTECH保暖內衣的中野正海部長，了解保暖內衣的原理。（節目截圖）

HEATTECH不保暖原因｜5.運動時穿保暖衣

保暖衣雖然是吸收人體排出的水蒸汽再發熱，但當運動大量流汗的時候，則避免穿上保暖衣。由於保暖衣無法排出過多的水分，結果衣服纖維吸收大量水分，猶如一塊濕毛巾搭在身上，反而會讓體溫流失導致更寒冷。

HEATTECH不保暖原因｜6. 熱水洗保暖衣

高溫會導致保暖衣的保暖纖維加速老化，所以洗保暖衣前應留意洗水標籤顯示的建議溫度，一般不宜超過40度。

洗水標籤一般會列明衣服能不能熱水洗。（資料圖片）

HEATTECH不保暖原因｜7.乾衣機高溫烘乾

保暖內衣最好自然晾乾，乾衣機一般以高溫烘乾衣服，由於高溫會導致保暖衣的保暖纖維加速老化，影響保暖功能，所以不宜放進乾衣機。而且還有機會導致保暖衣縮水。

保暖衣應自然風乾。（unsplash）

HEATTECH不保暖原因｜8.洗滌加入柔順劑

衣物柔順劑會在保暖衣表面形成薄膜，影響吸濕性及透氣性，導致保暖衣無法吸收皮膚蒸汽，沒法發揮應有的保暖功能。

洗保暖衣應避免使用柔順劑。（unsplash）

(全文完)