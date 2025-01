新年銀行利是優惠｜恒生派e利是！贏財神金牌　滙豐禮盒炒價$3888

銀行e利是|電子利是|新年銀行利是2025!近年不少銀行為鼓勵市民利用電子支付方式派發「e利是」,舉行了抽獎、優惠等推廣活動,今年亦不例外,眾多銀行中以恒生銀行優惠最吸引,該行推出「恒好運日日派足金」大抽獎,用戶派e利是有機會贏走財神足金金牌!即看內文了解詳情!



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

電子利是2025【1】恒生銀行

用恒生Mobile App派電子利是 即派即抽財神足金金牌 每人有高達88次抽獎機會

蛇年到!農曆新年派利是絕對係指定動作,想減少浪費同時又想玩抽獎,就要用恒生Mobile App「派e利是」功能派利是,可以參加抽獎之餘,仲可以即派即抽即知中獎結果!

恒生財神今個蛇年大派超過20,000份獎品,當中包括:

|初一至初五限定大獎:20克恒生財神足金金牌(1月29日至2月2日期間每日送出1份,每塊價值港幣14,190^)

|大獎:10克恒生財神足金金牌 (1月18至28日﹑2月3至12日期間每日送出1份,每塊價值港幣7,175^)

|二獎:港幣38奇華餅家電子禮券(推廣期內共送出22,888份)



恒生財神足金金牌(圖片只供參考)

獎品真係好豐富!聽講呢個恒生財神金牌非常限量,大家記得把握機會啦!大家只要由即日起至2月12日期間,用恒生Digital Banking完成指定任務,即可獲得抽獎機會,每人更有高達88次抽獎機會!

即睇如何「派e利是」:

+ 1

除咗用恒生Mobile App派e利是之外,你仲可以用恒生Digital Banking完成以下指定任務,即時獲得抽獎機會:

【1】透過「轉數快」轉賬

【2】首次登記恒生為「轉數快」預設收款銀行*



記得更新恒生Mobile App至最新版本,先會拎到抽獎機會!

👉🏻了解更多

^此價格截至 2025 年 1 月 23 日 15:05 香港時間。

*只適用於首次登記恒生為「轉數快」以流動電話號碼或香港身份證號碼收款之預設銀行。

每位合資格客戶於推廣期內只可獲恒生財神足金金牌一次,獲得電子禮券的次數則不限。

受條款及細則約束,推廣詳情即上:hangseng.com/haropromo

屏幕畫面僅供參考。

此推廣只適用於年滿十八歲及身處香港人士。

電子利是2025【2】中銀香港 熊貓主題電子利是/參與積分大抽獎

中銀香港BoC Pay今年將聯乘海洋公園推出一系列熊貓主題電子利是封,用戶可透過中銀香港BoC Pay「Phone利是」服務派利是,每次更可以發出多達10封!

派發電子利是更可以賺取積分,派得愈多,獎賞愈多,更有機會參與積分大抽獎!中銀香港將於稍後公佈抽獎及推廣詳情,客戶亦可留意BoC Pay及中銀香港網站的最新消息。

電子利是2025【3】Tap & Go Give & Get 電子利是/送$50優惠碼

即日起至2025年2月7日,只要是Tap & Go 及 The Club會員的客戶,以Tap & Go派發e利是一次,或以Tap & Go帳戶或 Tap & Go 萬事達卡於The Club 購物及獎賞平台或 The Club 手機應用程式完成一筆完成簽帳淨額$1元或以上交易,即可獲贈The Club $50優惠碼一個!

電子利是2025【4】渣打銀行 派e-利是分享新年祝福貼圖

渣打銀行用戶可以透過SC Mobile App派發e-利是,只要於「轉賬及付款」點擊「e-利是」便可為親友送上祝福,成功派發後更可以與親友分享新年祝福貼圖!

除了電子利是,今年各間銀行都推出利是封禮盒,其中以下3大銀行的利是封都非常具題話性:

銀行利是封【1】恒生銀行 限量版利是封火漆印章禮盒

恒生銀行今年特別設計4款全新恒生經典財神造型利是封,利是封專為優越私人理財及商業銀行客戶而設,更可變身用作賀年掛飾和揮春,配上「恒年生財」及「恒年吉祥」的祝賀字句,一物兩用!

恒生亦為私人銀行客戶準備了限量版利是封火漆印章禮盒,金財神設計可用作座枱裝飾內附的財神利是封及火漆印章用具,讓客戶可為親朋送上祝褔!

銀行利是封【2】滙豐銀行 160週年紀念利是封禮盒

適逢滙豐銀行成立160周年,該行特別推出160週年限量版紀念賀年利是封套裝,利是封一套五款,封底用上滙豐於中環皇后大道中一號的歷代總行大廈剪影,封面則用上以不同繁花設計的「銅獅」,非常有標誌性!網上炒價更高達$3,888!

滙豐銀行另有推出環球私人客戶銀包禮盒,除了配有利是封外,亦有提供飾有滙豐銀行標誌的銀包。

銀行利是封【3】渣打銀行 私人銀行利是封禮盒

渣打銀行私人銀行利是封禮盒以「繁花似錦 福臨滿堂」作主題,一套有八個長利是封及八個短利是封,封面印有「花開富貴」、「萬事如意」祝賀字樣,配有蝴蝶及雀鳥等作為點綴。

渣打銀行私人銀行利是封禮盒。(陳映蓉攝)

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略