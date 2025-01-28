新年餐廳營業時間2025｜麥當勞/大快活/譚仔三哥　18間連鎖店安排

新年營業時間2025｜農曆新年期間，各大連鎖餐廳和超市都會調整營業時間，記者整理了18間連鎖食肆在新年期間的最新營業時間安排，包括大家樂、譚仔、壽司郎、翠華、太興、麥當勞等遍佈港九新界的連鎖食店，讓大家過年時不怕「無啖好食」！即睇食肆新年營業時間安排！



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新年餐廳營業時間2025【1】譚仔雲南米線

譚仔雲南米線於1月29日（年初一）全線休息；今日、1月30至2月1日（年廿九、初二至初四）部份分店照常營業，於早上11時開門，但不設早餐時段，以及關門時間不變。不過要就留意，年廿九、初二至初四將會另收加一服務費。有關新春期間各分店營業時間，可參閱以下資訊：

新年餐廳營業時間2025【2】譚仔三哥米線

譚仔三哥米線將於今日（年廿九）除以下分店外，全線分店休息。1月29日至1月31日（初一至初三）將收取加一服務費。全線分店初四回復正常營業時間。

1月28日（年廿九）照常營業之分店：



九龍塘又一城（營業時間 07:45-20:30）

元朗形點（營業時間 10:30-20:30）

九龍灣德福廣場（營業時間 10:30-20:30）

沙田新城市廣場（營業時間 11:00-20:30）



年初一至年初三，各分店營業時間可參考：

新春期間各分店營業時間。（Facebook@譚仔三哥米線）

新年餐廳營業時間2025【3】壽司郎

壽司郎於新春期間全線分店照常營業。

新年餐廳營業時間2025【4】大家樂

大家樂於新年期間除指定分店外，將維持正常營業時間，惟今日（年廿九）至年初二的營業時間將調整為提早30分鐘至1小時休息，詳情可查詢大家樂官方網站。

於新年期間休息的大家樂分店如下：

港島區：

年初一：上環維德、中信大廈、中環萬邦、上環龍記、香港站、鰂魚涌嘉里

年初二：上環維德、中信大廈、上環龍記、鰂魚涌嘉里

年初三：中信大廈、上環龍記、鰂魚涌嘉里

年初四：中信大廈、上環龍記



九龍區：

年廿九：白田

年初一：德福廣場、白田、奧海城、九龍機鐵、觀塘創紀、觀塘巧明、觀塘Paul Y、中港城、啟德體育園

年初二：德福廣場、白田、觀塘創紀、觀塘巧明、觀塘Paul Y、啟德體育園

年初三：白田、觀塘創紀、觀塘巧明、觀塘Paul Y

年初四：白田、觀塘創紀、觀塘巧明



新界區：

年廿九：貿易中心

年初一至年初四：貿易中心、Magnet Place



大家樂新春期間除指定分店外，將維持正常營業時間。（資料圖片）

新年餐廳營業時間2025【5】美心MX

美心MX全線分店在年初一將維持營業，但仍須留意，美心Food² 紅磡分店、can.teen長江中心分店、太子大廈分店，以及Deli-O Cafe 新葵興廣場分店將會休息，並在年初二起恢復營業。

新年餐廳營業時間2025【6】麥當勞

麥當勞在新年期間全線照常營業。

麥當勞新春期間照常營業。（資料圖片）

新年餐廳營業時間2025【7】太興

太興全線分店農曆新年期間將調整營業時間，今日（年廿九）及1月30日（年初二）起照常營業；1月29日（年初一）則改為中午12時起營業。

太興營業時間調整。（圖片來源：Facebook＠太興集團）

新年餐廳營業時間2025【8】敏華冰廳

敏華冰廳全線分店農曆新年期間將調整營業時間，今日（年廿九）將營業至下午6時30分（截單時間：下午6時）；1月29日（年初一）營業時間為上午8時起；年初二起照常營業。

敏華冰廳營業時間調整。（圖片來源：Facebook@敏華冰廳）

新年餐廳營業時間2025【9】翠華

翠華新春期間全線分店將有所調整，今日（年廿九）、1月30至2月1日（年初二至年初四）改動為早上7時至晚上10時；1月29日（年初一）改為中午12時至晚上10時。

新年餐廳營業時間2025【10】TeaWood 茶木

TeaWood 茶木各分店將有所調整，所有分店改為中午12時至晚上10時營業；1月30日（年初二）起恢復照常營業，而所有分店初一至初四收取15%服務費。

另外，指定分店包括大本型分店、樂富分店、又一城分店的營業時間將於1月29日（年初一）改為中午12時至晚上9時30分。

TeaWood 茶木將於1月30日（年初二）起恢復照常營業。（圖片來源：TeaWood 茶木）

新年餐廳營業時間2025【11】爭鮮

爭鮮迴轉全線分店在新春營業時間將會調整，於今日（年廿九），改為早上11時至下午5時；1月29日至1月31日（年初一至年初三），改為下午12時30分至晚上8時30分，並在2月1日（年初四）起恢復正常營業時間。

爭鮮外帶新春營業時間亦會改動，於今日（年廿九），改為營業至下午6時；1月29至1月30日（年初一至年初二），調整為上午11時30分至晚上9時，並在1月31日（年初三）起恢復正常營業時間。

以下分店設特別安排：

天水圍40號店、屯市店、顯徑店：

1月28日至2月1日（年廿九至年初四）休息



新填地街店：

1月28日至1月30日（年廿九至年初二）休息；

1月31日至2月1日（年初三至年初四）營業時間為早上11時30分至晚上9時



德田店、炮台山店：

1月29日至2月1日（年初一至年初四）休息



荔枝角店：

1月29日至2月2日（年初一至年初五）營業時間為早上11時30分至晚上9時



新年餐廳營業時間2025【12】松屋 Matsuya

松屋在新年期間照常營業，營業時間為早上8時至晚上10時30分。

新年餐廳營業時間2025【13】牛大人

牛大人在今日（年廿九）至1月29日（年初一）期間休息，在1月30日（年初二）恢復正常營業。

牛大人將在1月30日（年初二）恢復正常營業。（圖片來源：牛大人）

新年餐廳營業時間2025【14】牛角

牛角新年期間全線照常營業。

新年餐廳營業時間2025【15】薩莉亞意式餐廳

薩莉亞意式餐廳全線分店照常營業，而指定分店包括荃灣Aeon店、將軍澳Aeon店以及荔枝角Aeon店調整為上午11時至晚上8時營業，晚上7時30分前截單。

新年餐廳營業時間2025【16】鮮芋仙

鮮芋仙在農曆新年期間各分店營業時間將會調整，惟尖沙咀Mira Place店將在1月29日（年初一）休息。而全線分店會在初五恢復正常營業時間，有關各區分店營業時間詳情，可瀏覽官方網站。

新年餐廳營業時間2025【17】天仁茗茶

天仁茗茶部份分店將分別在年初一、二、三休息，其餘時間或有所變動，可參閱以下時間表。

新年餐廳營業時間2025【18】一芳

一芳農曆新年各分店有特別營業時間，詳情可參閱官方網站，而以下分店分別在年初一至年初三休息：

年初一：中環街市店、北角匯店、鰂魚涌海光街店、旺角T.O.P店、尖東港晶中心店、觀塘Two Harbour Square店

年初二：鰂魚涌海光街店、尖東港晶中心店、觀塘Two Harbour Square店

年初三：尖東港晶中心店、觀塘Two Harbour Square店



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