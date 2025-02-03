2月生日優惠66大｜送放題、戲飛、迪士尼門票　一間免費食自助餐

生日優惠2月2025｜2月生日必看66大生日優惠！壽星除了可享受多間酒店餐廳提供免費自助餐之外，仲有主題公園送門票、放題、燒肉、燒烤場、展覽、人氣甜品店等生日優惠，還有各大玩樂地點免費玩，連購物也有高達$300的優惠券，詳情即睇下文！



生日優惠飲食篇

2月生日優惠【1】帝逸酒店Alva House——6人同行1人免費、生日甜品

於帝逸酒店官網預訂餐廳Alva House，並使用優惠碼「ALVABDAY」，壽星於生日當月在Alva House用餐，可享6人同行，1人免費優惠及獲贈送生日甜品。

帝逸酒店——6人同行1人免費（帝逸酒店）

帝逸酒店

優惠日期：即日起至2025年12月31日

地址：香港沙田源康街1號1樓

電話：3653 1168



2月生日優惠【2】都會海逸酒店——半價自助餐+送生日甜品

都會海逸酒店西餐廳推出全新生日優惠！生日之星可享半價優惠，及免費獲贈生日甜品拼盤一份！此外，同行的3位成人可享7折優惠。優惠需於酒店eShop提前訂購，而生日蛋糕需於餐飲購買後提前至少兩日致電酒店餐廳安排。

優惠日期：即日起至另行通知

電話：3160 6880

地址：九龍紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓西餐廳（紅磡港鐵站C2出口）



2月生日優惠【3】自助山——4人同行一人免費

2月生日的壽星，只要4人同行於自助山享用午餐或晚餐，生日壽星即可免費。提提大家，優惠僅可使用一次及須提前1天預訂，如需準備蛋糕，須最少三天或之前向餐廳預訂。（2月13、14日除外）

自助山——4人同行壽星免費（Facebook@The Grand HK）

地址：灣仔皇后大道東183號62/F, Hopewell Centre



2月生日優惠【4】城景國際酒店——送生日蛋糕半磅

城景國際City Café推出自助餐生日優惠，在生日正日及前後三天，只要出示出示身份證明文件，可獲贈半磅生日蛋糕一個。不過要記得在入座前2天預訂。

城景國際酒店-City Cafe

優惠日期：即日至2025年2月28日

地址：九龍窩打老道23號城景國際1樓（港鐵油麻地站A2出口）

電話：2783 3287



2月生日優惠【5】愉景灣酒店——生日蛋糕＋4人同行壽星免費

於愉景灣酒店Café bord de Mer＆Lounge慶祝生日，在生日當月預約４位或以上自助晚餐，生日壽星免費，及獲贈鮮雜果香草忌廉生日蛋糕（半磅）一個。但要注意，必須提前兩天預約，及用餐當日須出示證明文件。

愉景灣酒店——生日蛋糕＋4人同行壽星免費（愉景灣酒店）

愉景灣酒店

優惠日期：即日起至另行通知

地址：Lantau Island, 88 海澄湖畔路愉景灣

電話：2295 8288



2月生日優惠【6】The Mira——生日贈汽酒及生日蛋糕

The Mira亦有推出生日優惠，生日壽星凡於生日的月份內，與朋友同行惠顧Yamm或WHISK晚餐，可獲贈汽酒1杯及生日蛋糕1個。不過要記住提前一天預約啦！

美麗華酒店The Mira 自助餐 $658/位起 🡺76折優惠訂座

The Mira

優惠日期：即日起至另行通知

地址：尖沙咀彌敦道118-130號 Mira Place, The Mira Hong Kong 地下大堂

查詢：2315 5111



2月生日優惠【7】Lady Nara——半價皇家泰茶火焰雪山

Lady Nara——半價皇家泰茶火焰雪山。（Lady Nara）

於Lady Nara預約晚市慶祝生日，可以半價享用泰茶火焰雪山一客（原價$188），只限晚市4人以上預約，需提前2天預訂。

優惠日期：即日起至另行通知

電話：2153 3730

地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場3樓3303號舖



2月生日優惠【8】香港港麗酒店——指定餐廳8折＋送生日蛋糕

香港港麗酒店生日優惠，Sino Club會員可於香港港麗酒店指定餐廳：金葉庭、意寧谷、樂聚廊及咖啡園享有8折優惠及免費生日蛋糕一個。2-3位客人惠顧，可獲贈香檳雞尾酒一杯；4位以上客人可獲贈精選美酒一瓶。客人需最少三日前預訂。

香港港麗酒店（金葉庭、意寧谷、樂聚廊及咖啡園）

優惠日期：即日至2025年12月31日

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店

查詢：2822 8870（金葉庭）／28228801（意寧谷）／樂聚廊（28228891）／2822 8890（咖啡園）



2月生日優惠【9】聆渢咖啡廳——3人同行1人免費

位於黃金海岸的聆渢咖啡廳也有生日優惠。只要成為Sino Group會員，於生日月份攜同2位成人惠顧自助午餐或晚餐，普通會員可享免費自助午餐或晚餐一份；尊尚會員可額外獲贈半磅生日蛋糕一個。

聆渢咖啡廳——3人同行1人免費（黃金海岸酒店）

聆渢咖啡廳

優惠日期：即日至另行通知

地址：屯門青山公路青山灣段1號香港黃金海岸酒店低層地舖

電話：2452 8448



2月生日優惠【10】殿大喜屋——8人同行1位免費

只要任何壽星8位或以上，在生日當天惠顧殿大喜屋尖沙咀店晚市放題時段，即可享一位壽星免費！注意，優惠只適用於生日前後一星期，並須於預約時說明。

地址：尖沙咀金巴利道26號1樓

查詢：3622 3000



2月生日優惠【11】爐端燒日本餐廳——慶祝套餐送達摩爆破蛋糕

位於九龍海逸君綽酒店的爐端燒日本餐廳，於網上預訂「慶祝套餐」，2人或以上用餐，可免費獲贈達魔爆破蛋糕一個。

爐端燒日本餐廳

優惠日期：即日起至另行通知

地址：紅磡德豐街20號

查詢：2621 3188



2月生日優惠【12】杉玉——免費生日驚喜甜品拼盤+即影即有相

壽星於壽司店杉玉堂食，消費滿$70，Follow杉玉Facebook或IG專頁，可獲贈「生日驚喜甜品拼盤」一份，及即影即有相留念。優惠只限生日當天便用，及須向店員出示身份證明文件。

杉玉送免費生日驚喜甜品拼盤、即影即有相。（Instagram@sugidama.hk）

杉玉

優惠日期：即日起至另行通知

地址：杉玉所有分店



2月生日優惠【13】Bistro Bloom——4人同行1人免費

於Bistro Bloom惠顧晚市套餐，4人同行可享1位免費；而贈送的套餐將以最低價錢的套餐作計算。

Bistro Bloom——4人同行1人免費（Facebook@Bistro Bloom）

Bistro Bloom

優惠日期：即日起至另行通知

地址：旺角亞皆老街8號朗豪坊13樓2號舖



2月生日優惠【14】THE MATCHA TOKYO——免費抹茶軟雪糕一客

只要下載KABU PASS並登記成為會員，於生日當天便可領取優惠，然後在生日月份前往THE MATCHA TOKYO任何一間分店，即可獲贈免費抹茶軟雪糕一客。

THE MATCHA TOKYO送抹茶軟雪糕。（Instagram@the.matcha.tokyo_hk）

THE MATCHA TOKYO

優惠日期：即日起至另行通知

地址：THE MATCHA TOKYO所有分店



2月生日優惠【15】西樹泡芙——送特濃吉士泡芙1個

生日當日只需向店員出示有效嘅生日證明及Scan QR code入WhatsApp group，可獲特濃吉士泡芙一個（僅限領取一次）數量有限，送完即止。

西樹泡芙——送特濃吉士泡芙1個（Instagram@chezchoux）

西樹泡芙

優惠日期：即日至另行通知

地址：西樹泡芙全線分店



2月生日優惠【16】Dough Bros Pizza & Doughnuts——$50 Dough Dollars及免費Pizza 1個

Dough Bros Pizza & Doughnuts是近年人氣急升的Pizza冬甩外賣店，只要加入Dough Bros會員即可免費獲贈價值$50 Dough Dollars及生日專享免費Pizza 1個。

Dough Bros Pizza & Doughnuts

優惠日期：即日起至另行通知

地址：Dough Bros Pizza & Doughnuts各分店



2月生日優惠【17】LIFETASTIC——餐飲8折+免費生日件裝蛋糕

LIFETASTIC的「銀會員」可於生日月享有餐飲餐飲8折優惠1次，及免費件裝蛋糕1件。「金會員」可於生日月內，除享8折優惠外，更有免費原個小尺寸蛋糕1個。想吃的朋友記得在領取前至少3天預訂了！

LIFETASTIC（圖片來源：LIFETASTIC官網）

LIFETASTIC

優惠日期：即日至另行通知

地址：LIFETASTIC各分店



2月生日優惠【18】Starbucks——免費中杯裝手調飲品或1件蛋糕

Starbucks綠星會員於生日月份會在App內收到優惠券，可享1杯免費中杯裝手調飲品或1件蛋糕；另外凡購買任何特濃咖啡手調飲品，即可額外獲享1份特濃咖啡。

Starbucks——免費中杯裝手調飲品或1件蛋糕 （Starbucks HK官網）

Starbucks

優惠日期：即日起至另行通知

地址：Starbucks各分店



2月生日優惠【19】Pacific Coffee——蛋糕一件或標準裝手調飲品一杯

只要下載Pacific Coffee Hong Kong手機應用程式，免費登記成為會員，於生日月份內到任何一間分店，即可換領蛋糕一件或標準裝手調飲品一杯。另外，於生日當天在任何香港分店消費，即可賺取雙倍積分。但要注意，如Perfect Cup卡帳戶沒有任何儲值金額及累積積分時，不可兌換此生日優惠。

Pacific Coffee

優惠日期：即日起至另行通知

地址：Pacific Coffee任何一間分店



2月生日優惠【20】麥當勞——買任何食品即送新地／蘋果批／中薯條

只要成為麥當勞APP會員，於當月便會收到專享生日優惠券，買任何食品即送新地或蘋果批或中薯條一份。

麥當勞買任何食品即送新地或蘋果批或中薯條（麥當勞App）

麥當勞

優惠日期：即日至另行通知

地址：麥當勞全線分店



2月生日優惠【21】Pizza Hut——$50現金券

只要登記成為Pizza Hut會員，普通會員於生日月份首日可獲$50現金券，而金會員則可獲總值$100的現金券，及免費「拔呼地必勝批」一份。

西樹泡芙

優惠日期：即日至另行通知

地址：西樹泡芙全線分店



2月生日優惠【22】大快活——$9.9歎指定早餐或下午茶餐

下載大快活App並填寫生日月份等基本資料，登記成為會員，即可於生日當月收到生日優惠券，可以以$9.9換領指定的早餐或下午茶套餐。

大快活

優惠日期：即日至另行通知

地址：大快活全線分店



2月生日優惠【23】Cafe Deco Group——旗下餐廳75折＋送甜品

Cafe Deco Group旗下餐廳也有生日優惠，只要登記成為CDG Privilege會員，除了可獲迎新獎賞外，免費會員只要在生日月份到Cafe Deco Group旗下餐廳，惠顧主餐牌，即可享75折優惠一次及送甜品一客。

Cafe Deco Group

優惠日期：即日起至另行通知

地址：Cafe Deco Group旗下餐廳



2月生日優惠【24】迪士尼小鎮雪糕店——免費雪糕小牌

於生日時惠顧位於香港迪士尼樂園美國小鎮大街的小鎮雪糕店，店員會額外免費為壽星的雪糕插上「Duffy與好友」生日小牌，讓大家的生日體驗更甜美。另外，於指定大街餐廳用餐可獲「奇妙生日泡沫咖啡」一杯。

小鎮雪糕店

優惠日期：即日起至另行通知

地址：竹篙灣香港迪士尼樂園美國小鎮大街區316-318號舖

電話：3550 3388



2月生日優惠【25】迪士尼樂園度假區——指定餐廳免費午／晚餐＋送免費蛋糕一個

「奇妙處處通」白金卡會員，在生日月份與最少一位朋友同行，於指定餐廳：翠樂庭餐廳、藝彩廚、雲龍軒、晶荷軒或芊彩餐廳，免費享用指定晚餐或午餐一份，及可享有免費生日蛋糕一個（除芊彩餐廳）。

指定餐廳送免費蛋糕一個。（香港迪士尼樂園官方圖片）

2月生日優惠【26】平昌 BBQ Mongkok——壽星75折+免收切餅費

如果鍾意一大班人歎韓燒，生日壽星都有優惠！壽星於生日當天或前後3天，讚好餐廳的Facebook或Instagram專頁，並於結帳時出示身份證，壽星即可享75折優惠及切生日蛋糕免收切餅費！

平昌 BBQ Mongkok——壽星75折+免收切餅費（Instagram@pyeongchangkoreanbbq）

平昌 BBQ Mongkok

優惠日期：即日起至另行通知

地址：香港九龍旺角西洋菜南街1N號兆萬中心（CTMA）13樓

電話：2612 1682



2月生日優惠【27】白石BBQ燒烤場——免費金牌乳豬1隻

白石BBQ燒烤場推出生日會員優惠，免費登記成為會員，壽星在生日月份與同行朋友消費滿$1,500，即送金牌乳豬一隻。不過要注意，生日優惠必需於生日月份前一個月成為會員及於3日前在網上預訂。

白石BBQ燒烤場（官方圖片）

白石BBQ燒烤場

優惠日期：即日起至另行通知

地址： 馬鞍山白石第1950號

號碼： 2744 8188



2月生日優惠【28】蝦立方——2人同行1人免費3小時

室內釣蝦場地蝦立方設有生日優惠，壽星於生日前後3日，2人或以上同行，只要出示有效證明文件，壽星即可享免費釣蝦3小時。

2人同行1人免費3小時。（蝦立方@Facebook）

蝦立方

地址：新蒲崗大有街3號萬迪廣場 8樓D & E室

電話：3565 4233



2月生日優惠【29】阿翁火鍋館——5位以上壽星免費

阿翁火鍋館推出生日優惠，3-4人同行、壽星可獲半價優惠。5位或以上，壽星即享免費，如多於1位生日者，另一位生日者獲半價優惠。

阿翁火鍋館

優惠日期：即日起至另行通知

地址：阿翁火鍋館各分店



2月生日優惠【30】Yakiniku.homura 焼肉焔——肉肉蛋糕、三角牛小排

生日壽星只要於生日月份訂座用餐，即可免費享用一份生日禮遇食品：肉肉蛋糕或霜降牛小排2選其1。

Yakiniku.homura 焼肉焔 ——肉肉蛋糕、三角牛小排。（Yakiniku.homura 焼肉焔）

Yakiniku.homura 焼肉焔

優惠日期：即日起至另行通知

地址：屯門屯順街1號屯門市廣場1期2樓2253A, 2253B, 2255及2256A號舖

查詢：2330 3881



2月生日優惠【31】燒肉男——送鮮芒果海鹽窩夫雪糕蛋糕一件

生日壽星於生日月份前往燒肉男慶祝，惠顧任何燒肉放題套餐，可獲贈鮮芒果海鹽窩夫雪糕蛋糕一件。不過要注意，優惠只適用於屯門及將軍澳分店，及需提早預訂座位及出示身分証明。

燒肉男——送鮮芒果海鹽窩夫雪糕蛋糕一件。（Instagram@yakiniku.otoko）

優惠日期：即日至另行通知

地址：將軍澳 Park Central 1樓135號舖（9767 1789）／屯門鄉事會路88號The Parkville 1樓12B鋪（9338 3531）



2月生日優惠【32】一鍋堂——低至8折、免費延長60分鐘、一打桶蠔

一鍋堂推出全新會員限定生日優惠，白金卡會員可享8折的生日折扣、免費延長60分鐘，以及火鍋放題送桶蠔一打；金卡會員可享85折，免費延長30分鐘，以及火鍋放題送桶蠔半打；黃卡會員可享95折，免費生啤2杯，以及免費贈送元貝2隻。

一鍋堂——低至8折、免費延長60分鐘、一打桶蠔（Instagram＠e_pot）

優惠日期：即日至另行通知

地址：葵芳旗艦店：興芳路223號新都會廣場6樓601-610（3618 8219）

荃灣總店：眾安街55號大鴻輝中心19樓（2408 3771）

旺角豉油街分店：豉油街104號XX Arcade東翼2樓（8300 2868）

旺角瓊華分店：彌敦道620-628號瓊華中心6樓（3618 8161）



2月生日優惠【33】一気——9折優惠＋送虎蝦1隻＋4位以上送清酒

一気日本料理餐廳主打本地燒海鮮，招牌菜如燒斑馬瀨尿蝦、燒白鱔和燒雞蠔味道鮮甜。於生日月份出示身份證明後，可享9折優惠加送每人虎蝦1隻；4位以上加送指定清酒1支，需於至少48小時前訂座，並註明享用生日優惠。

一気

優惠日期：即日至另行通知

地址：尖沙咀金巴利街8號地下2號舖

查詢：2858 8466



2月生日優惠【34】熊本牛鍋——讚好、分享、留言可享4人同行壽星免費

熊本牛鍋推出生日優惠，只需訂座前讚好、分享及在Facebook@熊本牛鍋的生日貼文留言，並tag3位朋友，即可享生日優惠：四人同行壽星免費食「頂級皇牌套餐」或「澳洲和牛套餐」。

熊本牛鍋——讚好、分享、留言可享4人同行壽星免費（Facebook@熊本牛鍋）

熊本牛鍋

優惠日期：即日至另行通知

地址：尖沙咀山林道21號永勝商業中心2樓A號舖

查詢：94324188（尖沙咀）／ 5236-3638（元朗）



2月生日優惠【35】牛舞——送牛舞慶生盛一客＋會員免費放題

生日壽星生日於生日正日前7日或後7日惠顧任何全日放題，即可以免費獲贈一客「牛舞慶生盛」。

牛舞日本燒肉 ‧ 涮涮鍋放題

優惠日期：即日至另行通知

地址：銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場8樓A舖（銅鑼灣店）／觀塘觀塘道414號1亞太中心10樓（觀塘店）／元朗元龍街9號一期1樓1073號舖形點（元朗店）

查詢：3621 0341（銅鑼灣店）／ 3974 5590（觀塘店）／2813 2382（元朗店）



2月生日優惠【36】牛角——銀會員額外積分、金會員享$2000優惠券

牛角推出新會員計劃，現登記成為KABU PASS會員，銀會員可於生日月份賺取額外0.5倍積分獎賞；金會員除了同樣享有額外0.5倍積分外，更可享總值逾$2,000電子優惠券。每100積分可作$10使用。

牛角

優惠日期：即日至另行通知

地址：牛角全線分店



生日優惠零售購物篇

2月生日優惠【37】DON DON DONKI——壽星獲免費生日禮物

Donki會員生日可以獲贈驚喜禮物，包括現金優惠券或精選產品。記得要先下載Donki手機App登記成為會員，才可享有生日優惠。

DON DON DONKI送壽星免費生日禮物。（圖片來源：DON DON DONKI）

DON DON DONKI

優惠日期：即日起至另行通知

地址：全線Don Don Donki分店



2月生日優惠【38】Uniqlo——$50生日優惠券

連鎖服裝店Uniqlo推出生日優惠，下載Uniqlo App會員更可以獲取「$50生日優惠券」，購物滿$500即可使用。

Uniqlo App會員可獲$50生日優惠券。（圖片來源：Mira Place）

Uniqlo 獲取方法

Step 1. 下載 UNIQLO 流動應用程式

Step 2. 按指示填上用戶資料完成登記

Step 3. 「生日優惠券」就會自動在你生日月份時送上！



優惠日期：即日起至另行通知

地址：全線Uniqlo分店



2月生日優惠【39】GU——滿$300減$30

GU會員於生日月份會收到線上商店優惠，只要購物滿$300元正即可減30元。要注意，優惠券有效期限為獲得優惠券起計算30天。

GU——滿$300減$30。（GU）

GU

優惠日期：即日起至另行通知



2月生日優惠【40】Adidas——生日送$50-$200優惠券

Adidas亦有推生日優惠，登記成為Adidas「adiClub」會員，連續12個月內累積消費滿$1000即可升級成為銅卡會員，可於生日月份收到$50優惠券；連續12個月內累積消費滿$4000即可升級成為銀卡會員，於生日月份可收到$100優惠券；連續12個月內累積消費滿$8000即可升級成為金卡會員，於生日月份可收到$200優惠券。

Adidas會員禮遇（圖片來源：Adidas官網）

Adidas

優惠日期：即日起至另行通知

地址：Adidas網店



2月生日優惠【41】MUJI 無印良品——生日額外100里數

於生日前完成登記MUJI passport內的出生月日，生日翌月首日便可獲得額外100里數。

MUJI 無印良品登記會員可享生日優惠。（無印良品提供）

MUJI 無印良品

優惠日期：即日起至另行通知

地址：MUJI 全線無印良品分店



2月生日優惠【42】Nike——生日送$100優惠券

只需於Nike官方網站免費登記成為會員，在生日當天會收到生日禮遇獎勵卡，於30日內在NIKE.COM購買標有活動標籤*的指定產品滿$1,000減$100。

Nike

優惠日期：即日起至另行通知

地址：Nike網店



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2月生日優惠【43】AEON——全日95折購物折扣

只需付年費$20成為AEON會員，即可於生日月份顧客服務櫃台換領「生日折扣全日通」一張，並於生日月份內任選其中一天，無限次享有95折購物折扣優惠。

（圖片來源：AEON）

AEON

優惠日期：即日起至另行通知

地址：全線AEON



2月生日優惠【44】豐澤——生日享$50優惠折扣

透過手機應用程式或網頁註冊成為Fortress iClub基本會員，生日月份於豐澤門市或網店消費滿$500，即可享$50折扣優惠；iClub VIP會員則可享$100折扣優惠。

豐澤消費滿$500，即可享$50折扣優惠。（圖片來源：豐澤）

豐澤

優惠日期：即日起至另行通知

地址：豐澤網店



2月生日優惠【45】友和——生日享$50優惠折扣

成為友和YOHO電器會員，生日月份會經電郵收到生日電子優惠券，凡購物滿$500或以上，輸入指定優惠碼，即減$50（運費除外）。如果想使用生日優惠，記得必須要在生日月份前1個月註冊成為會員。

友和——生日享$50優惠折扣＋指定產品再減$100（圖片來源：友和）

友和

優惠日期：即日起至另行通知

地址：友和全線分店



2月生日優惠【46】誠品書店——生日8-85折優惠

鍾意看書的文青留意，下載誠品App，登入後至「兌換」頁面就可以收到電子優惠券！金卡會員憑券於香港誠品書店單筆消費滿港幣$250，可享85折優惠及各大商戶購物優惠；黑卡會員憑券單筆消費滿港幣$250可享8折優惠及各大商戶購物優惠。

誠品書店會員生日享8-85折優惠。（資料圖片）

誠品書店

優惠日期：即日起至另行通知

地址：誠品書店全線分店



2月生日優惠【47】KLUB 11——折扣優惠券、原味梳乎厘Pancake

只要下載K11 HK流動應用程式，並登記成為會員，於生日月份會收到電子禮券，可兌換以下K11 Art Mall禮遇：

1. R2B - 指定款式軍章一個

2. Skin Laundry - 8折優惠及升級療程

3. MI MING MART - HK$50折扣優惠

4. 湊湊火鍋‧茶憩 - 肉肉蛋糕1個

5. MENARD - Herb Mask 煥膚面膜迷你裝20g



登記成為KLUB 11會員，於生日月份會收到電子禮券。（資料圖片）

2月生日優惠【48】OPTICAL 88——門市低至8折優惠＋網店減$50

OPTICAL 88會員會於生日收到領取優惠的電郵，於門市購買太陽眼鏡或鏡片可享8折、隱形眼鏡9折優惠；於網店購物，輸入指定優惠碼可享$50生日折扣；購物滿$250，即送品牌禮物一份。

2月生日優惠【49】彌明生活百貨——$100購物禮券、送指定美妝用品及最高12%回贈

彌明生活百貨設生日優惠！彌明生活百貨會員累積消費金額滿$300以上，即可獲贈指定美妝用品及最高12%回贈。此外，領取生日禮物當天，如購物滿$1,200可獲贈$100電子優惠券。

彌明生活百貨——$100購物禮券及最高12%回贈（圖片來源：彌明生活百貨Facebook）

彌明生活百貨

優惠日期：即日起至另行通知

地址：彌明生活百貨



2月生日優惠【50】莎莎——$100現金券、9折優惠券、雙倍積分

下載Sasa HK App註冊成為會員，並於3個月內累積消費滿$800；或單一消費滿$600，即可升級成貴賓會員。貴賓會員於生日月份會在App內收到$100現金券、9折優惠券，及於門市購物可享雙倍積分。

莎莎

優惠日期：即日起至另行通知

地址：莎莎香港及澳門分店



生日優惠玩樂篇

2月生日優惠【51】香港迪士尼樂園酒店——指定房間優惠及免費門票

預訂香港迪士尼樂園酒店的指定房間優惠或套票，與壽星於生日正日入住，標準客房連指定晚餐或自助晚餐（兩位）只需港幣$3,040起 ，壽星更可免費獲贈1日門票一張（價值港幣$939），香港居民還可額外再獲贈蛋糕造形毛巾及生日卡 。

香港迪士尼樂園度假區（資料圖片）

香港迪士尼樂園酒店

優惠日期：即日起至另行通知

地址：大嶼山竹篙灣香港迪士尼樂園度假區



2月生日優惠【52】海洋公園——壽星免費入場玩

海洋公園推出生日免費入場優惠，壽星可於生日正日及公園日間開放時間免費入場玩，只需於海洋公園網站成功預約入場，並於票務部出示網上預約確認，以及有效香港身份證明文件或香港出生證明書，就可以免費入場。

海洋公園——壽星免費入場玩（資料圖片）

海洋公園

優惠日期：即日起至另行通知

地址：香港香港島黃竹坑黃竹坑道180號



2月生日優惠【53】昂坪360——生日免費坐來回昂坪纜車

昂坪纜車於即日起至2025年12月31日推出港人限定生日優惠，香港居民可於生日當天免費乘坐來回昂坪纜車（標準車廂），同行朋友可以8折購買3張即日來回纜車門票。

（圖片來源：昂坪360官網）

昂坪360

優惠日期：即日起至12月31日

地址：昂坪360纜車站



2月生日優惠【54】山頂GO Museum——二人同行壽星免費入場

生日到GO Museum數碼科幻藝術館可享門票優惠！二人同行，壽星生日正日連同一位朋友購票，壽星可免費入場；或三人同行，壽星生日正日前後三天連同兩位朋友購票，壽星可免費入場。生日優惠只限現場購票及出示證明文件。

山頂GO Museum——二人同行壽星免費入場（GO Museum）

優惠日期：即日至2025年12月31日

地點：香港山頂道118號山頂廣場2樓201



2月生日優惠【55】PowerPlay Arena——免費體驗電子動感競技遊戲＋充值$500額外贈送300代幣

荔枝角室內飄移車遊戲中心PowerPlay Arena，會員只要在生日當日出示身份證，可免費體驗The BattleField Zone A電子動感競技遊戲一小時；充值$500，可額外獲贈300代幣。

PowerPlay Arena

地址：荔枝角長順街15號

電話：3165 1628



2月生日優惠【56】天際100——同行親友55折+壽星免費入場

生日壽星到天際100（SKY100）可享門票優惠！親友跟生日壽星同行，可享優惠價55折購買門票，生日壽星更可免費換領標準門票（折扣後每張成人標準門票為HK$108、小童或長者為HK$75，最多3名親友可享用折扣）此外於Café 100 by The Ritz-Carlton購買餐單上的食品或惠顧禮品店的指定正價商品，可享8折優惠。

天際100——同行親友55折+壽星免費入場（天際100）

優惠日期：即日起至2025年4月30日

地址：香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場100樓



2月生日優惠【57】高先電影院——壽星免費睇戲

高先電影院推出會員限定生日優惠！成為院線會員後，在生日月份的首日免費獲贈戲票贈券一張。

壽星免費睇戲。（圖片來源：高先電影院官方Facebook）

高先電影院

優惠日期：即日起至另行通知

地址：堅尼地城吉席街2號



2月生日優惠【58】Cinema City——壽星憑積分免費睇戲

只要成為Cinema City VIP會員，生日月份將獲贈1,000分，積分可用作免費換領戲飛一張。

壽星憑積分免費睇戲。（圖片來源：Cinema City）

Cinema City

優惠日期：即日起至另行通知

地址：Cinema City全線戲院



2月生日優惠【59】嘉禾院線——壽星憑積分優惠價睇戲

嘉禾院線會員生日月份內消費可獲雙倍積分及額外300積分，積分可換領電影禮券，讓壽星以較優惠價錢欣賞電影。

嘉禾院線——壽星憑積分優惠價睇戲（圖片來源：嘉禾院線）

嘉禾院線

優惠日期：即日至另行通知

地址：嘉禾院線全線戲院



2月生日優惠【60】CGV影院——生日戲票

CGV影院會員生日可享生日戲票、生日當日一次戲票買一送一優惠及迎新禮遇。

CGV影院——生日戲票（CGV影院）

優惠日期：即日至另行通知

地址：香港九龍荔枝角長順街15號D2 Place二期11樓



2月生日優惠【61】英皇戲院——電影贈券+小食贈券

英皇戲院VIP會員於於生日前30日會獲贈電子生日電影贈券1張及英皇戲院餐飲部生日餐飲贈券1張，有效期由存入會員的電子會籍當日起計60日有效。

英皇戲院——電影贈券+小食贈券（英皇戲院）

優惠日期：即日至另行通知

地址：英皇戲院全線戲院



2月生日優惠【62】香港麗思卡爾頓水療中心——免費香檳+下午茶

香港麗思卡爾頓酒店推出生日禮遇，生日壽星只要$2,475，即可於生日月份在水療中心享受90分鐘紓緩按摩，以及於行政酒廊享用輕食或下午茶。另外，生日壽星更可免費獲贈香檳、於水療服務當天免費使用頂樓泳池及健身中心。

香港麗思卡爾頓酒店

優惠日期：即日至另行通知

地址：香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場100樓

查詢：2263 2263



2月生日優惠【63】MiraSpa ——生日蛋糕＋$300現金券

曾榮獲世界水療大獎的MiraSpa推出生日專享Spa優惠，生日之星惠顧「煥發身心」水療按摩（$1,400起），即可專享30分鐘全身磨砂護理、60分鐘甜夢旅程按摩，當日還可享用健身設備及獲贈COCO迷你生日蛋糕一個，還有HK$300現金禮券。

MiraSpa

優惠日期：即日至另行通知

地址：尖沙咀彌敦道118-130號

查詢：2263 2263



2月生日優惠【64】香港君悅酒店 PLATEAU SPA——生日蛋糕+香檳／紅酒／白酒一杯

香港君悅酒店 PLATEAU SPA推出生日禮遇套餐，可以優惠價一人套餐$2,805（原價$3,052.5）及二人套餐$5,280（$6,050）享受90分鐘按摩（靜水沁園按摩／玫瑰精華油／瑞典式) 、生日蛋糕（直徑12厘米）、每人一杯紅酒／白酒／抗氧化果汁及贈送個人化禮遇。需提前兩日預約。

香港君悅酒店 PLATEAU SPA——生日蛋糕+香檳／紅酒／白酒一杯（香港君悅酒店）

香港君悅酒店 PLATEAU SPA

優惠日期：即日至另行通知

地址：香港灣仔港灣道1號

查詢：2588 1234



2月生日優惠【65】香港文華東方酒店——優惠價享90分鐘按摩＋同行朋友同價

香港文華東方酒店推出文華水療全年生日禮遇，可以優惠價體驗90分鐘按摩療程，再前往文華閣享受2小時的無限暢飲及小食拼盤，生日人士更可攜同一位朋友，以相受優惠慶祝。

香港文華東方酒店——優惠價享90分鐘按摩＋同行朋友同價（香港文華東方酒店）

香港文華東方酒店

優惠日期：即日至另行通知

地址：香港中環干諾道中5號

查詢：2522 0111



2月生日優惠【66】金光飛航——優惠價購買來回套票

於金光飛航指定票務櫃檯憑出示有效身份證明文件（如：澳門或香港身份證、國際旅客護照或中華人民共和國簽發之往來港澳通行證），證明其生日與出發日期同月，即可以每套港幣／澳門幣298元購買金光飛行標準艙來回套票，或以每套港幣/澳門幣528元購買頭等艙來回套票。

金光飛航——優惠價購買來回套票（圖片來源：金光飛航）

優惠日期：即日至2025年12月31日

不適用日期：2025年4月18至21日及12月24至28日



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