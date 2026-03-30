天文台料未來9日有雨+濕度高達95%　抽濕機5禁忌放錯位隨時釀火災

抽濕機禁忌｜天文台預測，受低壓槽影響，未來幾天天氣不穩定，香港將一連9日相對濕度持續高達90%以上。這幾天晾衣服肯定難乾，大家又是時候搬出抽濕機，不過記得使用前留意當中禁忌，一個不留神，隨時引起抽濕機自燃，釀成火災！到底點用最安全？最有效？以下5大抽濕機禁忌以擺放位置建議，就要睇清楚！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

天文台料一連9日有雨 濕度高達

天文台預料，一道低壓槽會在明日為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。預料一股偏東氣流會在本周中期影響華南沿岸，該區天色較為明朗，但仍有一兩陣驟雨。受低壓槽影響，復活節及清明節假期天氣不穩定，間中有驟雨及雷暴。明日起，本港將一連九日有雨，相對濕度逾90%，最高達95%。

本港將一連九日有雨；及相對濕度最高達95%。（天文台截圖）

雨天除了要記得出門時帶上雨傘，留在家中也最好開抽濕機抽走濕氣。台灣電力公司就曾提醒市民正確使用抽濕機的方法，以及如何令抽濕機發揮最大的效能。

抽濕機禁忌【1】切勿把衣服直接覆蓋在抽濕機上

每當下雨，洗好的衣服便很難晾乾，不少人會選擇用抽濕機乾衣，也有人為求更快曬乾衣服，直接蓋在抽濕機出氣口上。台電則提醒，衣服作為易燃物不應直接覆蓋在抽濕機上，以免引起火災，故此應該保持適當的距離。

抽濕機禁忌【2】上方不要吊掛衣物

除了不可直接把衣服覆蓋在抽濕機出氣口上，也應避免把衣服晾在抽濕機的正上方，如衣服掉落也有機會遮住抽濕機的出氣口。

衣服除了不要蓋在抽濕機上，也應避免掛在它的正上方。（圖片來源：Pixabay）

抽濕機禁忌【3】切勿放在容易濺水的場所／狹小密閉的空間

為避免抽濕機漏電，容易濺水的場所如廁所、浴室或廚房都不宜放置抽濕機。台電建議，如果想抽濕機發揮最佳的效能，應該將它放在室內中央、平坦的地方，亦要與牆壁、家具、窗簾保持50公分以上的距離，才較為安全和令抽濕機發揮最佳的效能。

由於抽濕機的原理是將潮濕的空氣吸入機內，令空氣中的水分凝成水珠，並轉換成乾燥的空氣排出，因此狹小密閉的空間亦會影響抽濕機的效能，所以應將抽濕機擺放在空氣流通的位置。

抽濕機宜放在室內中央、平坦的地方。（資料圖片）

抽濕機禁忌【4】水箱切勿太滿

台電亦提醒，切勿讓抽濕機裝太滿水，因水箱水滿時可能會溢出，機體遇水容易導致短路，如再加上老舊電線外露，更會引起電線走火，使抽濕機自燃。

故此，台電建議在使用抽濕機前應先檢查及測試抽濕機滿水停機功能，測試其滿水自動斷電功能是否正常；以及定期清理抽濕機水箱，以免水箱因滋生黴菌影響衛生，以及濕氣令內部零件受潮，增加故障機率。

抽濕機禁忌【5】避免在無人看管或睡覺時使用

不少人會在睡覺或是家人無人看管的情況下開抽濕機，但台灣有不少火警也是因無人看管抽濕機的情況下發生，因此最好不要在這些情況下使用抽濕機，以免發生意外時無法即時處理。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略