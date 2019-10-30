香港原味道｜4間懷舊中式唐餅店推介　其中一間米芝蓮都推薦

中式唐餅相信是不少人的童年回憶，包括馬仔、嚤囉酥、雞仔餅和砵仔糕等糕點。不過現時中式唐餅店已經買少見少，《香港01》飲食頻道記者搜羅了4間較多人推薦的中式餅店，其中一間曾上過無綫節目《香港原味道3》！而位於旺角的一間餅店更獲米芝蓮推薦！喜歡吃傳統中式唐餅和糕點的你一定不能錯過！

（香港原味道3截圖）

【1】招牌手工馬仔 @順香園餅家

有三十多年歷史的順香園餅家，有自家的唐餅製作工場，主打的食品有手工馬仔和嚤囉酥，連無綫節目《香港原味道3》最新一集亦有訪問負責人和製餅師傅，認真巴閉！手工馬仔在香港可謂碩果僅存，順香園的手工蜜糖馬仔充滿蛋香，香脆鬆軟，有別於坊間較軟淋淋的口感。雖然馬仔加上蜜糖，但份量剛剛好，不會太甜膩。比較少見的嚤囉酥像迷你版的老婆餅，內餡都是香甜的冬瓜蓉、椰絲和少許芝麻，外皮較煙韌，整體偏甜。

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順香園餅家 地址：火炭山尾街23-25號宇宙工業中心4樓B座 電話：26056181/26055832 營業時間：星期一至五 09:00 - 17:30 星期六 09:00 - 17:00 星期日 全日休息

【2】獲米芝蓮推薦的懷舊餅店@奇趣餅家

位於旺角的奇趣餅家專賣懷舊糕餅，網民推薦的有紅豆燒餅、雞仔餅、嚤囉酥、西樵大餅。主打的紅豆燒餅餅面上灑上芝麻，糯米皮口感煙韌有咬口，內有豐富的豆沙餡，豆沙微甜又綿密，網民更溫馨提示燒餅要即買即食才可以吃到煙韌的口感！

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奇趣餅家 地址：旺角花園街135號地下 電話：2394 1727 營業時間：星期一至日 08:00 - 20:00

【3】必試爆餡糯米糍 @生隆餅家

位於深水埗的生隆餅家專賣中式糕餅，當中以合桃酥、老婆餅、砵仔糕和糯米糍比較出名，不少網民就極力推薦花生糯米糍！糯米糍皮薄有咬口，花生餡有花生粒、砂糖粒和椰蓉，餡料極多幾乎爆餡，幸好整體不算太甜！紅豆糯米糍的紅豆蓉非常綿密，有淡淡紅豆香但並不過分甜膩。

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生隆餅家 地址：深水埗北河街68號地下 電話：2360 1359 營業時間：星期一至日 07:00 - 20:00

【4】《東張西望》都介紹過@八仙餅家

位於深水埗的八仙餅家曾被《東張西望》介紹過，招牌是合桃酥、皮蛋酥、雞仔餅和蛋卷，雞仔餅整體的口感偏硬，中間部分較鬆化，鹹鹹甜甜，咀嚼時油香滲滿整個口腔。同樣出色的皮蛋酥份量非常大，幾乎是一個拳頭大小，外層酥脆，內餡有一整個皮蛋，蓮蓉豆蓉微甜，加上醃過的微酸子薑帶微辣。雞仔餅外脆內軟，內餡有豬肉和瓜子，南乳香濃郁。蛋捲就非常鬆化，一咬下去就碎，蛋捲就充滿蛋香和奶油香，非常有誠意！

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