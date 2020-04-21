輕鬆減肥｜睡前多少小時不要進食？日本節目實測睡前禁食可減磅

好多香港人都有吃夜宵的習慣，但相信你和我都知道，臨睡前進食是導致肥胖問題的元兇之一！不過，究竟睡前幾多小時開始停止進食才是最有效？

日本綜藝節目《この差って何ですか》（《這有甚麼差別？》）請來專家講解為甚麼睡前進食會引致肥胖，並請來三位不同年齡的女性實際測試在10天內晚上8時後停止進食，看看體重會出現甚麼變化！👇👇👇想知詳情，立刻點擊下圖及影片了解👇👇👇

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💡同場加映：西環３間打卡素食餐廳💡

減肥欴餘也要食得健肥，但大家對素食的印象還停留在清淡無味？那就錯了！因為本港出現不少很有特色的素食餐廳，提供精緻又美味的素菜。👇👇👇以下就是其中一間👇👇👇

【1】JOMO Coffee & Cakes：小巷Cafe必食伯爵茶戚風蛋糕

JOMO Coffee & Cakes是以糕點起家的小店，以伯爵茶戚風蛋糕和芝士蛋糕最為出名。JOMO並非一間純素Cafe，但小店堅持在Menu上提供一半素食選擇，另外也有一般肉食和蛋奶類的選擇，無論你是否素食人士都可以一試。點擊睇JOMO有什麼素食甜點及價錢 👇👇

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